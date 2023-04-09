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С пятью нулями // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

ТОП-4 вакансии Сургута с зарплатой от 150 тысяч рублей

С пятью нулями // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: pixabay

Средняя зарплата в Сургуте в 2023 году, по данным портала ГородРабот.ру, составила 64 365 рублей. Однако чаще всего в вакансиях встречается заработок в размере 50 000 рублей, а самыми востребованными сферами труда являются: транспорт, логистика, продажи, строительство и производство. Если постараться, в Сургуте можно найти работу с зарплатой куда выше средней. Рассказываем о самых высокооплачиваемых вакансиях, опубликованных на сайте hh.ru.

Менеджер по лизингу - от 200 000 до 400 000 рублей на руки

Менеджер по лизингу на зарплату от 200 до 400 тысяч рублей требуется в ООО «Лизинговая компания "ЭВОЛЮЦИЯ"». Кандидат должен иметь опыт работы в активных продажах и высокую результативность, а также владеть методиками ведения переговоров и проведения презентаций. Чем предстоит заниматься: привлекать и консультировать клиентов, работать с автосалонами и увеличивать объемы продаж. В компании обещают пятидневный график работы, ДМС и перспективу карьерного роста.

Менеджер по продажам недвижимости - от 80 000 до 500 000 рублей

Компания «Этажи Урал» ищет менеджера по продажам недвижимости на зарплату от 80 до 500 тысяч рублей. Работодатель обещает бесплатное обучение, базу объектов и просторный офис с панорамными окнами в центре города. Работа предполагает взаимодействие с клиентами: помощь в подборе вариантов недвижимости, показы, презентации квартир и формирование собственной базы.

«Сколько же можно у нас зарабатывать? За одну сделку твой минимальный доход составит 40 т.р. А если ты продашь новостройку - от 80 т.р. на руки. В месяц делают от 2 до 20 сделок», - обещает работодатель.

Врач-косметолог - от 180 000 до 350 000 рублей на руки

Зарплату до 350 тыс. рублей в месяц обещает клиника эстетической медицины Estee Clinic врачу-косметологу. Условия следующие: график по договоренности, наработанная клиентская база, возможность обучения за счет работодателя и работа в клинике премиум-класса с постоянно обновляющимся парком аппаратуры.

От соискателя требуется высшее медицинское образование, а в обязанности входит: проведение консультаций, составление плана лечения, инъекционная косметология (контурная пластика, ботулинотерапия, мезотерапия, биоревитализация) и аппаратная косметология по желанию.

Менеджер по продаже зарплатных проектов - от 171 000 рублей до вычета налогов

Сбербанк находится в поиске менеджера по продаже зарплатных проектов и обещает зарплату от 171 тыс. рублей (до вычета налогов). В компании рассмотрят кандидатов со средним, неполным высшим или высшим образованием, опытом работы в продажах или обслуживании от 1 года и умением вести переговоры с руководителями компаний. Помимо высокой зарплаты работодатель обещает официальное оформление с первого дня, расширенный ДМС, корпоративные обучение и пенсионную программу.


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Сегодня в 15:56, просмотров: 142, комментариев: 0
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