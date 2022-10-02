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​Заработок на мобилизации // Обзор СИА-ПРЕСС

Как мошенники зарабатывают на мобилизации в Югре

​Заработок на мобилизации // Обзор СИА-ПРЕСС
pixabay.com

Югорчанам в соцсетях и мессенджерах начали поступать сообщения, авторы которых, представляясь сотрудниками военкомата, предлагают за вознаграждение убрать людей из списков на мобилизацию. Цены варьируются от 70 до 120 тыс. рублей.

«У меня есть доступ к базе призывников, в частности к вашему личному делу и я могу убрать ваше досье из списков первичной мобилизации», - примерно так может говориться в сообщении.

При этом авторы посланий настаивают, что деньги необходимо перевести в срочном порядке - потом якобы может быть поздно. Специалисты предупреждают: это - развод. Он рассчитан на то, что человек прочитает сообщение в состоянии паники и переведет деньги.

Как распознать аферистов и избежать потери денег?

Если вы получили подобное послание, не спешите действовать: возьмите паузу и перечитайте его. Насторожить должна излишняя анонимность: чаще всего мошенники требуют совершить денежный перевод в криптовалюте, при полном отсутствии обратной связи. Вопросы вызывает и использование определения «первичная мобилизация» - официально такого термина нет, в документах говорится о частичной военной мобилизации.

О том, что вы общаетесь с мошенником, также свидетельствует излишняя спешка - заплатить надо прямо сейчас. Кроме того, аферисты не знают личных подробностей. Да, они могут обращаться по имени-отчеству, но такую информацию найти легко. Если бы у человека был доступ к личному делу в военкомате, он мог бы сообщить, допустим, категорию годности.

Что могут пообещать мошенники?

Что угодно. Расчет делается на состояние эмоциональной нестабильности и общей неопределенности. Вот несколько вариантов, которые, по данным «Тинькофф журнала», встречаются в интернете:

  • бронь от мобилизации;
  • освобождение от службы по состоянию здоровья или по другим основаниям;
  • переезд в другую страну или город;
  • внесение в категорию спецучета, где находятся, например, сотрудники правоохранительных органов;
  • добавление в список на выплаты за службу без самой мобилизации;
  • изменение категории годности в военном билете;
  • уничтожение папки с личным делом, которая хранится в военкомате;
  • оформление справки от военкомата, с которой можно законно пересечь границу;

«Звонящие и пишущие «помощники» и «спасатели» могут просить данные от входа на Госуслуги, присылать базы данных для скачивания, предлагать перейти по ссылкам на различные сайты. Если человек на эмоциях соглашается, то в итоге его персональные данные оказываются скомпрометированы и появляется угроза информационной небезопасности», - подчеркивает руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.


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Сегодня в 16:16, просмотров: 100, комментариев: 0
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