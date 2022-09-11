Шляпы и не только. Самые модные головные уборы осени

Одной из главных новостей этой недели стал уход из жизни королевы Великобритании Елизаветы II. Она запомнится нам не только как самый долгоправящий монарх современности, но и как обладательница внушительной коллекции шляп. За время царствования королева носила более 5 тысяч этих головных уборов! По мнению биографа королевской семьи Роберта Лейси, шляпы Елизаветы — это зашифрованный атрибут власти, своего рода замена короне.

Предлагаем и вам провести эту осень по-королевски, подобрав себе идеальную шляпу. Впрочем, только этим аксессуаром можно не ограничиваться: в моде не только шляпы. О самых трендовых головных уборах осени рассказываем в нашем обзоре.

Шляпа

Начнем все же с шляпы. В моде фетровые шляпы, модели с низкими полями и федоры. Этот предмет гардероба эффектно смотрится с пальто и дубленками. Выбирайте модель классического и вневременного дизайна – она не потеряет своей актуальности и через пару сезонов.

Панама

Панамы остаются в тренде уже несколько лет и плавно перекочевали из летних коллекций в осенне-зимний сезон. Если в теплые месяцы актуальными были хлопковые и джинсовые варианты, то осенью обратите внимание на модели из более плотных вариантов: кожи, твида, искусственного меха и шерсти. Стилисты рекомендуют не бояться панам яркого цвета: в этом сезоне допускается контрастный головной убор в сочетании с яркой верхней одеждой. Сочетайте панаму с объемными пуховиками, кожаными и шерстяными пальто.

Бейсболка

Бейсболка, как и панама, годами не сдает модных позиций. Этот предмет гардероба позволяет сделать образ более расслабленным и комфортным. Чаще всего модницы носят бейсболки с худи, толстовками и пальто, но также не боятся сочетать их с платьями и классическими жакетами.

Фуражка

В моде остаются и однотонные лаконичные фуражки, отсылающие к военной униформе. Стилисты рекомендуют носить их с жакетами, строгими пальто и дубленками.

Головной убор из кожи

Выполненные из экокожи головные уборы не только защитят от дождя и снега, но и сделают образ стильным и эффектным. Кожаные панамы и береты смотрятся дорого и изысканно и помогают расставить недостающие акценты в нарядах. Головной убор не обязательно должен быть черным – он может быть выполнен из яркой цветной кожи.

Берет

Берет и багет – пожалуй, главные вещи, которые ассоциируются с Парижем. У этого головного убора есть французский шарм. Он придает женскому облику мягкость и романтичность. Неудивительно, что береты входят в список классических головных уборов, актуальных вне зависимости от трендов.