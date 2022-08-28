Самые нелепые преступления в ХМАО: от похищения метровой семги до селфи на украденный телефон

Лето близится к завершению, и мы решили подвести его итоги, собрав самые нелепые преступления за три месяца в Югре. Из отчетов полиции следует, что далеко не все проступки совершались криминальными гениями. Чаще остальных на нелепых преступлениях попадались любители поживиться за чужой счет.

Рыба моей мечты

В одном из магазинов Нижневартовска мужчина украл метровую семгу стоимостью 7,5 тыс. рублей. Воришка беспрепятственно вынес «улов» из торгового зала, но, к несчастью для него, момент хищения зафиксировала камера внутреннего наблюдения. Полицейские задержали злоумышленника по горячим следам. Он признался, что украл семгу из-за желания отведать ее на ужин. Теперь вартовчанину грозит до 2 лет лишения свободы.

Коварное селфи

Еще один воришка в Югре попался на краже по… селфи. Инцидент произошел в Югорске, 38-летний житель которого обратился в полицию с заявлением о краже телефона. Выяснилось, что накануне вечером мужчина познакомился на улице со случайным прохожим и пригласил его в гости. Вечером гость обнаружил на веранде дома телефон и решил забрать его себе. Мужчина выбросил сим-карту владельца и принялся делать селфи на новый телефон. При этом он забыл отключить автозагрузку личных фотографий в «облако». Это и помогло вычислить злоумышленника.

Стрельба не по уставу

К одному из самых нелепых преступлений этого лета можно отнести стрельбу в Сургуте, которую открыл нетрезвый полицейский. Страж правопорядка поссорился на дворовой парковке с одним из автомобилистов. В ходе конфликта он выстрелил из травматического пистолета в воздух. Автомобиль полицейского поместили на специализированную стоянку, а его самого собираются уволить из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Наказание понесут и руководители стрелка – их привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Ревнивец из Белоярского

26-летний житель Белоярского стал фигурантом уголовного дела об умышленном повреждении имущества после нападения на автомобиль бойфренда своей бывшей девушки. Мужчина повредил капот и дверь машины и проколол два колеса. Свой поступок он объяснил «желанием насолить сопернику».

Электросамокат до полиции довел

Удача этим летом покинула и 34-летнего мужчину, катавшегося на электросамокате по Сургуту. Он столкнулся с иномаркой и с травмами попал в больницу. В ходе разбирательств выяснилось, что пострадавший с 2021 года объявлен в федеральный розыск за совершенную ранее кражу. Если бы не авария, то беглец, возможно, до сих по бы рассекал на электросамокате по Сургуту.

Непосильные кредиты

В Когалыме на воровстве поймали сотрудниц магазина – 28 и 23 лет. Они в течение двух месяцев – мая и июня – забирали себе деньги из кассы. Старшая из подозреваемых успела присвоить 276 тыс. рублей, младшая — 195 тысяч. Похищенные деньги девушки потратили на погашение задолженностей в микрофинансовых организациях. Теперь югорчанкам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.