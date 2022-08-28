16+
Логотип Сиапресс
USD  60,0924   EUR  59,8784  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Самые нелепые преступления лета в Югре // Обзор СИА-ПРЕСС

Самые нелепые преступления в ХМАО: от похищения метровой семги до селфи на украденный телефон

​Самые нелепые преступления лета в Югре // Обзор СИА-ПРЕСС
pixabay.com, УМВД по ХМАО

Лето близится к завершению, и мы решили подвести его итоги, собрав самые нелепые преступления за три месяца в Югре. Из отчетов полиции следует, что далеко не все проступки совершались криминальными гениями. Чаще остальных на нелепых преступлениях попадались любители поживиться за чужой счет.

Рыба моей мечты

В одном из магазинов Нижневартовска мужчина украл метровую семгу стоимостью 7,5 тыс. рублей. Воришка беспрепятственно вынес «улов» из торгового зала, но, к несчастью для него, момент хищения зафиксировала камера внутреннего наблюдения. Полицейские задержали злоумышленника по горячим следам. Он признался, что украл семгу из-за желания отведать ее на ужин. Теперь вартовчанину грозит до 2 лет лишения свободы.

Коварное селфи

Еще один воришка в Югре попался на краже по… селфи. Инцидент произошел в Югорске, 38-летний житель которого обратился в полицию с заявлением о краже телефона. Выяснилось, что накануне вечером мужчина познакомился на улице со случайным прохожим и пригласил его в гости. Вечером гость обнаружил на веранде дома телефон и решил забрать его себе. Мужчина выбросил сим-карту владельца и принялся делать селфи на новый телефон. При этом он забыл отключить автозагрузку личных фотографий в «облако». Это и помогло вычислить злоумышленника.

Стрельба не по уставу

К одному из самых нелепых преступлений этого лета можно отнести стрельбу в Сургуте, которую открыл нетрезвый полицейский. Страж правопорядка поссорился на дворовой парковке с одним из автомобилистов. В ходе конфликта он выстрелил из травматического пистолета в воздух. Автомобиль полицейского поместили на специализированную стоянку, а его самого собираются уволить из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Наказание понесут и руководители стрелка – их привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Ревнивец из Белоярского

26-летний житель Белоярского стал фигурантом уголовного дела об умышленном повреждении имущества после нападения на автомобиль бойфренда своей бывшей девушки. Мужчина повредил капот и дверь машины и проколол два колеса. Свой поступок он объяснил «желанием насолить сопернику».

Электросамокат до полиции довел

Удача этим летом покинула и 34-летнего мужчину, катавшегося на электросамокате по Сургуту. Он столкнулся с иномаркой и с травмами попал в больницу. В ходе разбирательств выяснилось, что пострадавший с 2021 года объявлен в федеральный розыск за совершенную ранее кражу. Если бы не авария, то беглец, возможно, до сих по бы рассекал на электросамокате по Сургуту.

Непосильные кредиты

В Когалыме на воровстве поймали сотрудниц магазина – 28 и 23 лет. Они в течение двух месяцев – мая и июня – забирали себе деньги из кассы. Старшая из подозреваемых успела присвоить 276 тыс. рублей, младшая — 195 тысяч. Похищенные деньги девушки потратили на погашение задолженностей в микрофинансовых организациях. Теперь югорчанкам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 18:25, просмотров: 91, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Югорские власти адаптировали «культуру отмены» для решения скандальных случаев на национальной почве 528
  2. Преемник «Макдоналдса» открылся в Сургуте 447
  3. В селе Ражево открывают амбулаторию после капитального ремонта 313
  4. В Тюменской области три девочки-подростка подозреваются в жестоком избиении односельчанина 279
  5. ​Сергей Степашин побывал с рабочим визитом в Тюменской области и оценил темпы расселения аварийного жилья 278
  6. ​На рок-фестиваль Tyumen Rock & Cентябрьфест ждут гостей со всего Урала 246
  7. В школах Сургута не хватило букв для названий классов 239
  8. Число болеющих ковидом югорчан выросло до 5 тысяч 225
  9. Игроки в бильярд съехались в Сургут для участия в чемпионате округа 222
  10. ​Если бы власти создали из «Авроры» планетарий – они вошли бы в историю 220
  1. ​В ХМАО автомобиль с девушкой затянуло в болото 1933
  2. На югорском месторождении заметили стаю волков 1684
  3. ​Югорчанка пополнила счет мошенников на несколько миллионов 1416
  4. ​«Аворору» не снесут. В администрацию обратился инвестор, который вдохнет в здание новую жизнь 1333
  5. Будут ли в Пойме-6 высотки вместо парка, что новым зданием для «Петрушки» и почему не снесут «Аврору» 1314
  6. В Югре грибник обнаружил в лесу дерево с лифчиками 1297
  7. Мэр Сургута раскрыл причину своей тяги к авиации 1297
  8. Собрал урожай – дачу продавай! 1283
  9. ​Заборы, заборы, заборы… 1255
  10. ​Уберут забор «долины нищих» – кому-то лучше станет? 1251
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 7235
  2. ​Наталья Горячая: «Малый бизнес – не электорат, телевизор не смотрит, больших денег не дает – с чего власти ему помогать?» 4466
  3. ​Сургутский район: поддержать бизнес. Елена Мельникова // ONLINE 3727
  4. Пожарные показали объятые огнем леса под Няганью 3724
  5. ​Проект «ДУМАть и решать». Благоустройство скверов и парков // Богдан Гужва 3637
  6. ​Разрушительные заблуждения 3276
  7. ​Нетореными тропами 3098
  8. ​Сургутским стрелком на парковке оказался полицейский 3044
  9. ​А геокупол-то где? – Или ради чего вырубили гектар «Кедрового Лога» 2960
  10. ​Открытие сезона охоты в ХМАО откладывается из-за лесных пожаров 2671

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика