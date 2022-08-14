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Кто покупает китайские авто? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Рыбаки и инженеры. Эксперты выяснили, кто покупает китайские автомобили

Кто покупает китайские авто? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
графика: www.autostat.ru, фото: haval.ru, pixabay.com

Китайские автомобили становятся все более популярными среди россиян. В июле граждане РФ купили 8 642 машины китайских марок, что составило 24,3% от общей доли рынка. Этот показатель стал рекордом для китайских авто в России - в январе-марте их доля составляла всего 9,5%. Самыми покупаемыми в июле оказались автомобили следующих китайских марок: Chery (2577 шт.), Geely (2323 шт.), Haval (2155 шт.), EXEED (1012 шт.).

По оценке экспертов, эта тенденция будет только нарастать. Агентство «Автостат» решило выяснить, кто владеет китайскими машинами в России, и составило портрет покупателя.

Люди семейные

Большинство покупателей китайских автомобилей - люди семейные, достаточно зрелые и образованные, отмечают специалисты. 89% из них - женаты (или замужем). Почти 2/3 покупателей (64%) имеют высшее образование.

От 40 и старше

Средний возраст российского владельца новой машины из КНР - 47 лет. А вот подержанные китайские машины покупают люди помладше – 42 лет. Многие владельцы (63%) проживают в черте города.

Мужчины рулят

Результаты исследования показали, что среди тех, кто ездит на китайских машинах, мужчин гораздо больше, чем женщин (71% и 29% соответственно).

Рабочие и инженеры

Эксперты также выяснили, люди каких профессий предпочитают покупать автомобили из КНР. Каждый пятый оказался рабочим (18,9%), каждый седьмой - специалистом (13,9%) Еще 10,9% - это руководители среднего звена, 9,7% - инженеры. Среди покупателей оказалась и определенная доля IT-специалистов - 6,4%.

Рыбаки и спортсмены

Многие владельцы китайских авто предпочитают вести активный образ жизни. Из них 10% ездят на рыбалку, 6,5% путешествуют, 4,9% занимаются спортом, 3,2% отдыхают на природе. Около 6% указали, что увлекаются автомобилями.


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14 августа в 19:26, просмотров: 223, комментариев: 0
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