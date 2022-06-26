Самые дорогие сургутские дачи в аренду

Лето пришло — пора дачного отдыха. Сургутяне, которые не обзавелись личными фазендами, начинают шерстить сервисы объявлений в поисках арендных предложений. Домики есть на любой вкус — нас заинтересовали самые дорогие варианты: интересно, что входит в стоимость месячной платы? Разбираемся здесь!

НЕ РЕКЛАМА

Коттедж в «Полимере»

Самый грандиозный вариант: от 40 тысяч рублей в сутки — за право пользоваться всем, что есть на участке 12,5 сотки. А есть многое, включая двухэтажный коттедж в 280 квадратов с верандой и всеми благами цивилизации типа электричества, отопления, канализации, асфальтированной дороги, интернета и даже магазином поблизости. Про баню-сауну даже говорить не будем: конечно, есть.

Внутреннее убранство наводит на идею провести здесь какое-нибудь торжество типа свадьбы или юбилея — судя по цене, юбилей должен быть ну очень значительный.

Облагородить забор из профлиста хотя бы с внутренней стороны владельцам, к сожалению, в голову не пришло — придется на это закрыть глаза. В прямом смысле.

Коттедж в «Газовике»

Не подходит «Полимер»? Жалость какая! Впрочем, есть еще одно предложение за те же 40 тысяч посуточно: коттедж в «Газовике».

Здесь еще больше дом (уже 400 квадратов), а набор сервисов — в принципе идентичен: все блага цивилизации, включая все тот же забор, который здесь, однако выгодно скрыт хвойным лесочком.

Дача в «Летних юртах»

Ладно, перестанем дразнить воображение — переходим к более реалистичным вещам. Итак, снять дачу на месяц реально, например, за 90 тысяч рублей.

За эти деньги в «Летних юртах» вам будет предоставлен двухэтажный коттедж на участке в пять соток, с дизайнерским ремонтом и базовыми удобствами, включая плиту, телевизор и прочее электричество: заезжай и живи.

Таунхаус в «Кедровом-16»

Снижаем аппетиты: если бюджет позволяет потратить на месячную аренду только 65 тысяч рублей, можно уехать в «Кедровый-16», где вам дадут почувствовать себя жителем таунхауса. Специфика такова, что участок здесь небольшой — всего две сотки; не развернуться.

Ремонт здесь называют уже не дизайнерским, а косметическим — хотя стена, расписанная в стиле Мондриана, смотрится вполне претенциозно. На заметку эстетам.

Дом в «Черемушках»

Вариант еще проще и еще дешевле — трехкомнатный дом в «Черемушках» дешево и сердито — 25 тысяч в месяц за 85 квадратов на шести сотках.

В полном соответствии с ценой здесь предлагается как бы деревенский вариант отдыха: обстановка простая — классически дачная, цена тоже подъемная.