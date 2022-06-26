16+
Логотип Сиапресс
USD  53,3234   EUR  55,9640  

Новости

Больше новостей
Вы бы пошли на пиратский показ зарубежного кино в кинотеатрах?
Комментировать
0
Как вы относитесь к повторному прокату советского и российского кино в кинотеатрах?
Комментировать
0
Переезд сургутских чиновников на Маяковского, 15...
Комментировать
0
Больше опросов

​Дачные удачи. Снимаем домик в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Самые дорогие сургутские дачи в аренду

​Дачные удачи. Снимаем домик в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: avito.ru

Лето пришло — пора дачного отдыха. Сургутяне, которые не обзавелись личными фазендами, начинают шерстить сервисы объявлений в поисках арендных предложений. Домики есть на любой вкус — нас заинтересовали самые дорогие варианты: интересно, что входит в стоимость месячной платы? Разбираемся здесь!

НЕ РЕКЛАМА

Коттедж в «Полимере»

Самый грандиозный вариант: от 40 тысяч рублей в сутки — за право пользоваться всем, что есть на участке 12,5 сотки. А есть многое, включая двухэтажный коттедж в 280 квадратов с верандой и всеми благами цивилизации типа электричества, отопления, канализации, асфальтированной дороги, интернета и даже магазином поблизости. Про баню-сауну даже говорить не будем: конечно, есть.

Внутреннее убранство наводит на идею провести здесь какое-нибудь торжество типа свадьбы или юбилея — судя по цене, юбилей должен быть ну очень значительный.

Облагородить забор из профлиста хотя бы с внутренней стороны владельцам, к сожалению, в голову не пришло — придется на это закрыть глаза. В прямом смысле.

Коттедж в «Газовике»

Не подходит «Полимер»? Жалость какая! Впрочем, есть еще одно предложение за те же 40 тысяч посуточно: коттедж в «Газовике».

Здесь еще больше дом (уже 400 квадратов), а набор сервисов — в принципе идентичен: все блага цивилизации, включая все тот же забор, который здесь, однако выгодно скрыт хвойным лесочком.

Дача в «Летних юртах»

Ладно, перестанем дразнить воображение — переходим к более реалистичным вещам. Итак, снять дачу на месяц реально, например, за 90 тысяч рублей.

За эти деньги в «Летних юртах» вам будет предоставлен двухэтажный коттедж на участке в пять соток, с дизайнерским ремонтом и базовыми удобствами, включая плиту, телевизор и прочее электричество: заезжай и живи.

Таунхаус в «Кедровом-16»

Снижаем аппетиты: если бюджет позволяет потратить на месячную аренду только 65 тысяч рублей, можно уехать в «Кедровый-16», где вам дадут почувствовать себя жителем таунхауса. Специфика такова, что участок здесь небольшой — всего две сотки; не развернуться.

Ремонт здесь называют уже не дизайнерским, а косметическим — хотя стена, расписанная в стиле Мондриана, смотрится вполне претенциозно. На заметку эстетам.

Дом в «Черемушках»

Вариант еще проще и еще дешевле — трехкомнатный дом в «Черемушках» дешево и сердито — 25 тысяч в месяц за 85 квадратов на шести сотках.

В полном соответствии с ценой здесь предлагается как бы деревенский вариант отдыха: обстановка простая — классически дачная, цена тоже подъемная.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 16:31, просмотров: 101, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Умер Андрей Чибирев 379
  2. ​Новое отделение откроется в Сургутской травматологии 333
  3. ​Сургутские школьники выходят во взрослую жизнь 316
  4. ​Остаемся отдыхать: куда россияне отправятся в отпуск в этом году 304
  5. ​Античной статуе вернули голову спустя 122 года 272
  6. ​«Асса» в топе. Хит Сергея Соловьева стал самым кассовым перевыпуском советского кино 255
  7. ​Это самая прекрасная пора в жизни человека 242
  8. Археологическая тропа появится в Сургутском районе 235
  9. ​Высокий Мыс, возможно, получит автозаправочную станцию 232
  10. ​Плюс два десятка корон: сколько югорчан заразились ковидом за субботу? 211
  1. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 5507
  2. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 4866
  3. Поел плов и умер. В Сургуте на празднике Сабантуй погиб подросток 2320
  4. «IT-форум в Югре — крупнейшая площадка для обсужения информационных технологий во всей России» 1555
  5. «Спасти и сохранить» — главная экологическая акция Югры // Светлана Король 1534
  6. Получить в морду за пирсинг 1458
  7. Участок в Ханты-Мансийском районе закрыли на карантин из-за бешенства 1431
  8. Сургутян приглашают на очередной концерт под открытым небом от филармонии 1305
  9. Югорчанину грозит колония за кражу денег у покойного друга 1290
  10. ​В Сургуте поймали преступника на электросамокате 1263
  1. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 8419
  2. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 5507
  3. Лужайки кончились 4977
  4. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 4866
  5. Наталья Комарова поручила разобраться, кто травит жителей Белого Яра по ночам 4730
  6. ​В ХМАО отменили обязательный масочный режим 3305
  7. Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 июня? // АФИША 3119
  8. Старики и дети 3021
  9. Андрей Филатов позвал сургутян на тренировочный полет «Русских витязей» 2986
  10. Замерзающие вартовчане просят власти нагреть батареи в их квартирах 2860

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика