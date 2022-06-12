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Колесим по Уралу // Обзор СИА-ПРЕСС

Куда поехать на автомобиле на Урале и что посмотреть?

Колесим по Уралу // Обзор СИА-ПРЕСС
из архива редакции

В России до сих пор действует режим ограничения полетов в аэропорты юга страны. В качестве альтернативы путешественники выбирают поездки в отпуск на автомобиле. По оценке экспертов, количество желающих путешествовать на своей машине в последнее время выросло на 25–30%.

Не у всех есть возможность поехать на авто в курортные города, да, может, и не надо. Ведь и на Урале есть много прекрасных и интересных мест. Рассказываем о них в нашем обзоре.

Село Кын, Пермский край


Фото: группа "Кын-парк" / vk.com

Село Кын — одна из главных достопримечательностей Пермского края. Оно расположено на Чусовой — главной реке Урала, соединяющей Европу и Азию. В селе Кын есть и живописные скалы, и богатая природа, и многочисленные памятники истории. Также здесь можно увидеть единственный в Прикамье наиболее полный комплекс зданий горного завода — производственные цеха, корпуса, склады и амбары, остатки плотины, каменную пристань. Кроме того, село Кын популярно у любителей сплава по горным рекам, на их маршруте населенный пункт является финишной точкой.

Невьянск, Свердловская область


Фото: Невьянскиймузей.рф

Невьянск – уральский город-бренд. Туристы едут сюда, прежде всего, посмотреть на наклонную башню, построенную в VIII веке по приказу Акинфия Демидова. Невьянская башня — одно из немногих в мире архитектурных сооружений, построенных с отклонением от вертикали вверху 2,2 метра. «В башне что ни этаж, то увлекательная легенда — на экскурсии вы познакомитесь с мифами и преданиями, которыми окутано это таинственное сооружение», - говорится на сайте музея.

Если одной Невьянской башни будет мало, то недалеко от города можно найти дом кузнеца в Кунаре, «чугунную» церковь в Быньгах и храм Александра Невского в Шурале.

Аракульский Шихан, Челябинская область


Фото из архива редакции

Аракульский Шихан и расположенное рядом озеро Аракуль - одно из самых красивых мест на Урале. Аракульский Шихан находится на севере Челябинской области недалеко от поселка Вишневогорск. Его верхушку украшают гранитные скалы, протянувшиеся с севера на юг на расстояние почти два километра. Высота горы над уровнем моря составляет 563 м, над уровнем озера — 262 м. Особенностью Шихана являются многочисленные углубления в скалах в виде больших чаш. По одной из версий, эти углубления образовались из-за разведения костров древним человеком на одном и том же месте.

Голубые озера, поселок Муллаши, Тюменская область


Фото: pixabay.com

Голубые озера – это несколько водоемов рядом с поселком Муллаши, по факту представляющие собой затопленные карьеры. Виды здесь впечатляющие: голубая прозрачная вода и белый песок. Ощущение, словно из Тюменской области попадаешь на Мальдивы.

Камень Ветлан на реке Вишере, Пермский край


Фото: visitperm.ru

Ветлан представляет собой цепь практически отвесных гор на севере Пермского края. Она тянется почти два километра вдоль реки Вишеры, а с вершины гор открываются виды на десятки километров вперед. Достигающий порой высоты до 260 метров над уровнем моря, Ветлан нависает над красавицей-рекой Вишерой.

«Одним из самых привлекательных видов с вершины Ветлана открывается на реку Вишеру. Посреди ее русла, разбивая визуально реку на две части, выстроилась цепь рукотворных островков - остатков ряжей. Это деревянные срубы, засыпанные галькой, стоящие на песчаных островках, направленных острым концом навстречу течению. Они создавались тяжелым трудом, руками репрессированных в 1920-1930-х годах», - рассказывает Туристский информационный центр Пермского края.

Природный парк «Оленьи ручьи», Свердловская область

Фото из архива редакции

«Оленьи ручьи» находятся в Нижнесергинском районе Свердловской области, примерно в 100 км от Екатеринбурга. Общая площадь парка больше 12 тысяч гектаров. Здесь есть маршруты разной протяженности: небольшие – для семей с маленькими детьми, и подлиннее – для туристов со стажем. Гуляя по «Оленьим ручьям», можно заглянуть в пещеры, отправиться в сплав по реке Серге, подняться на скалы и побродить в окружении густого леса. В «Оленьих ручьях» есть, где остановиться на ночевку - в деревянных домиках или в палаточном городке.


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Сегодня в 14:18, просмотров: 150, комментариев: 0
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