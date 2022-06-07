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Как купаться в запрещённых водоемах и остаться в живых // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Топ-4 правил поведения на воде, которые спасут вам жизнь

Как купаться в запрещённых водоемах и остаться в живых // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: siapress.ru

Купание в запрещенных местах – основная причина гибели на воде. Однако это никого не останавливает: сложно убедить человека в том, что он рискует, если на улице жара, а неподалеку находятся речка или озеро. Какие меры предосторожности надо соблюдать, если вы решились искупаться – читайте в обзоре siapress.ru.

1.Не лезьте в воду пьяными

Очень часто люди любят отдыхать на берегу воды с пивом, шашлыками и закусками. Правило простое – подшофе в водоем лучше не заходить. Употребивший алкоголь человек быстро устает, у него возникают рефлекторные перебои в работе сердечнососудистой системы, может быстро развиваться переохлаждение и резко ухудшаться кровоснабжение конечностей. Кроме того, у пьяного притупляется чувство опасности, что может сыграть злую шутку.

2.Не ходите купаться ночью одни

В темноте вы можете потерять ориентацию и заплыть слишком далеко от берега, вас могут не заметить с идущего судна, ночью простой испуг превращается в панический страх – первую причину утопления. Кроме того, купальщик запросто может получить переохлаждение, в результате чего в организме начинаются необратимые процессы, и человек погибает даже на мелководье.

3.Не подплывайте к близко идущим (стоящим на якоре, у причалов) судам

Здесь все просто. Потоки воды могут затянуть вас под днище или винт, человека может накрыть волной от судна, что в конечном счете может привести к травмированию или гибели.

4.Не балуйтесь на воде

Совет больше применим к подросткам и детям – не стоит пугать других купающихся, захватывать их под водой. Так можно ненароком причинить вред другому.

Если вы заметили тонущего человека или услышали крики о помощи, немедленно сообщите о происшествии в службы спасения. Спасатели всегда готовы оказать помощь терпящему бедствие на воде, они имеют для этого соответствующее снаряжение, в том числе и для подъема утонувшего со дна и последующего его оживления, если он находился под водой не более 6 минут, поэтому действовать надо решительно и оперативно.

К слову, это не весь список того, с чем может столкнуться человек, решивший поплавать в незнакомом водоеме. Список того, что можно подхватить в грязной воде, мы публиковали ранее.


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Сегодня в 13:12, просмотров: 128, комментариев: 0
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