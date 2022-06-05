Топ-3 самых дорогих квартир, которые можно купить в Сургуте

Мы продолжаем обзор самой дорогой недвижимости Сургута. В этот раз рассмотрим квартиры, которые можно приобрести за кругленькую сумму.

1 место. 5-комнатая квартира за 28 900 000 рублей.

Одной из агентств недвижимости выставило на продажу жилье с дизайнерским ремонтом, расположенное в 10-этажном доме на Комсомольском проспекте. Плюсы: имеется гостевой туалет, два санузла с душевой кабинкой и джакузи, окна по обе стороны дома, 4 лоджии и оранжерея.

2 место. 4-комнатная квартира за 22 444 444 рублей.

Жилье, обустроенное под «минимализм». Продавец убеждает, что в квартире есть все необходимое. 3 спальни и большая кухня-гостиная, 2 санузла, отдельная постирочная, бойлер на случай отключения воды должны привлечь внимание покупателя, ищущий вариант для большой семьи. Квартира находится по адресу набережная Ивана Кайдалова, поэтому в непосредственной близости находится парк «За Саймой». А это е только красивый вид из окна, а хорошее место для прогулок недалеко от дома.

3 место. 4-комнатая квартира за 21 000 000 рублей.

Дизайн этой квартиры отчасти выполнен в фиолетовых тонах. В квартире выполнен современный качественный ремонт из дорогостоящих материалов. Имеется 2 санузла, душевая, ванна-джакузи и сауна. Квартира оснащена системой кондиционирования, охранной сигнализацией. Автор объявления уверяет, что с лоджии можно наблюдать за городом и праздничными салютами, так как он находится недалеко от центральной площади.