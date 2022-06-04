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За что школьников выгоняют с экзаменов // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Власти Югры рассказали, за какие нарушения аннулируются результаты экзаменов школьников

За что школьников выгоняют с экзаменов // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
pixabay.com

В ХМАО, как и во всей России, продолжается проведение ЕГЭ и ОГЭ. В региональном департаменте образования рассказали, какие нарушения чаще всего допускают выпускники, за что их могут выгнать с экзамена, а результат - аннулировать.

Шпаргалка

Нередко участники экзамена используют шпаргалки в надежде, что их не заметят. «В качества иных заметок могут также выступать некоторые документы и записи, которые участник экзамена вкладывает в паспорт в повседневной жизни, например карточку с номером СНИЛС или рукописные (печатные) тексты молитв на небольших участках бумаги», - отмечают в депобразе.

Вывести выпускников на чистую воду помогают системы видеонаблюдения.

У меня зазвонил телефон

Причиной для дисквалификации также может стать мобильный телефон, который выпускник, порой по забывчивости, проносит на экзамен. «Во время проведения экзамена или перед его проведением телефон издает сигнал вызова, а возможно выпадает из карманов одежды выпускника», - комментируют в ведомстве.

Так что телефон лучше оставить дома.

«Нательная живопись»

Еще одним распространенным нарушением является использование школьниками собственных рук, ног и других частей тела для написания шпаргалок. «Подобное нарушение квалифицируется как наличие заметок, разглашение информации, содержащейся в КИМ, и определяется через обзор камер видеонаблюдения», - объясняют в депобразе.

Делать записи во время экзамена можно на бланках регистрации и ответов, на черновиках и контрольном измерительном материале. Другие поверхности – строго запрещены.

Разговорчики

Выгнать с экзамена могут и за беседы с другими участниками. «Как правило, участники экзаменов, ведущие диалог во время проведения экзамена с другими его участниками, не придают значения, что это может быть квалифицировано как нарушение порядка проведения экзамена. Между тем, это серьезное нарушение, влекущее предусмотренные законодательством меры», - подчеркивают в пресс-службе ведомства.

Выпускникам рекомендуется во время проведения экзамена не откликаться на «провокации» других участников. Если необходимо задать вопрос, обратиться следут к организатору в аудитории.

Школьники, помните: нарушения, допущенные во время проведения экзамена, анализируются вплоть до 31 марта следующего календарного года. В случае выявления нарушений результат экзамена аннулируется.

«Ранее имели место ситуации, когда участники экзаменов были отчислены из образовательных организаций высшего образования в связи с аннулированием результата экзамена, который принимался в общем зачете баллов на поступление для обучения по программам высшего образования, и при его сдаче абитуриент допустил нарушение порядка проведения экзамена», - заключили в депобразе ХМАО.


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