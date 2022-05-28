От Чайковского до кораблекрушения. Шесть заслуживающих внимания фильмов Канн-2022

В Каннах завершается юбилейный 75-й фестиваль. Церемония закрытия состоится сегодня, 28 мая, во Дворце фестивалей. По оценке критиков, программа фестиваля этого года — одна из самых мощных и интересных за последнее время. Рассказываем, на какие фильмы стоит обратить внимание.

«Жена Чайковского»

Особенной премьерой Канн-2022 стала картина «Жена Чайковского» Кирилла Серебренникова, оказавшегося единственным российским режиссером, допущенным до конкурса. Эта биографическая драма посвящена непростым отношениям композитора Петра Чайковского (Один Байрон) и его супруги – Антонины Милюковой (Алена Михайлова). Главная героиня не может смириться с гомосексуальностью мужа и впадает в безумие. Одну из ролей в фильме исполнил рэпер Oxxxymiron. Он сыграл русского пианиста-виртуоза и основателя Московской консерватории Николая Рубинштейна.





«Топ Ган: Мэверик»

«Топ Ган: Мэверик» - новый блокбастер Тома Круза. Эта картина является продолжением фильма «Лучший стрелок», который в 1980-е годs прославил артиста на весь мир. Зрители в Каннах встретили новую ленту Круза пятиминутными овациями. Не остались равнодушными и критики. Многие из них отметили, что «Топ Ган: Мэверик» - это мастерски сделанный блокбастер, в котором идеально сочетаются масштабные экшн-сцены и драматические линии героев.





«Решение уйти»

Восторженные рецензии собрала и картина «Решение уйти» Пак Чхан-ука (автора «Олдбоя»). Главный герой этого романтического триллера - детектив, который приезжает в сельскую местность, чтобы расследовать убийство мужчины. Вскоре улики приводят его к вдове убитого. Детектив влюбляется, и это сильно мешает объективному расследованию. Картину окрестили новым «Любовным настроением» и «идеальным нуаром».





«Время Армагеддона»

Режиссеру фильма «Время Армагеддона» Джеймсу Грэю удалось собрать блестящий звездный каст: в картине снялись Энн Хэтэуэй, Энтони Хопкинс, Кейт Бланшетт, Оскар Айзек и другие. Действие фильма разворачивается в 1980-е годы, когда в Америке проходили выборы нового президента, а сам Грэй учился в одной школе с Дональдом Трампом. Это история взросления, исследующая тему дружбы и верности.

«Преступления будущего»

Это первый фильм режиссера Дэвида Кроненберга за 7 лет. Главные роли в нем исполнили Вигго Мортенсен, Леа Сейду и Кристен Стюарт. Это история об артисте Тоуле Тенсере, придумавшем необычный способ заработка: ради потехи публики он отращивает себе новые органы. Когда творчество Тенсера привлекает внимание правительства, герою приходится устроить самое шокирующее шоу в карьере.





«Треугольник печали»

В этой драме Рубена Эстлунда снялись Вуди Харрельсон и Харрис Дикинсон. Сюжет таков: роскошный корабль с миллиардерами и гламурными моделями терпит крушение у берегов необитаемого острова. Пассажирам удается спастись, но единственный человек, который готов к экстремальным условиям, – это уборщица. Только она умеет ловить рыбу.