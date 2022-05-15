Топ-3 самых дорогих таунхаусов, которые можно купить в Сургуте

Совсем скоро начинается пора отпусков, но в связи с последними событиями не у каждого есть возможность отправиться на отдых за рубеж. При этом не каждый готов посвятить свое теплые дни саду или огороду, поэтому мы решили подготовить для вас топ самых роскошных таунхаусов, которые выставлены на продажу в Сургуте.

1 место. 56 300 000 рублей за объект в 483 м².

Владелец предлагает четырехэтажный таунхаус с мебелью техникой, гаражом и парковой на четыре авто. Расположен в Восточном жило районе, набережная Ивана Кайдалова. Как рассказал автор объявления, здание находится на территории закрытого коттеджного поселка в центре города. Рядом находятся берег реки, территория охраняемая, поэтому дети могут беззаботно играть на площадках, пока заняты их родители.

«Земля находится в собственности. Отопление газ и электричество. Кондиционирование и вентиляция помещений на всех этажах, энергосберегающие окна (стеклопакет сохраняет тепло), встроенная система сбора пыли во всех помещениях, интернет разводка на всех этажах, сквозная система домофона на всех этажах, европейские качественные отделочные материалы, уникальная мебель с сертификатами качества, лестница и другие материалы изготовлены по спецзаказу из Германии, освещение фасада и участка. Планировка в доме имеет максимально открытое пространство», – отмечает хозяин.

В саду имеется закрытая остекленная беседка с подведенными коммуникациями и зона барбекю, качели, облагороженная зеленая территория с автоматическим поливом.

2 место. 45 000 000 рублей за объект в 400 м².

Вариант поскромнее – дом в три этажа без отделки в «престижном спальном районе». Находится в Северном жилом районе по улице Кленовой. В объявлении указано, что рядом находятся важные социальные инфраструктуры, здание расположено вблизи удобной транспортной развязки.

«Строительство, а также ремонтные работы в таунхаусе выполнены с использованием современных технологий и качественных материалов. Использованы функциональные архитектурные и дизайнерские решения при планировании помещений. Готовность объекта 90%. Вам остается определиться с цветом стен и покрытием пола. Работы выполнены очень качественно», – пишет продавец.

На территории таунхауса находятся гараж на две машины, сауна, котельная, комната под прачечную. Из других плюсов – просторные комнаты, панорамные окна в столовой, несколько душевых комнат.

3 место. 29 900 000 рублей за объект в 250 м².

Самый дешевый в топе, но не менее роскошный. Построен в Северном жилом районе города, расположен рядом со Светлым проездом. Владелец продает двухэтажный дом с тремя спальнями. Также имеется спортзал, гараж, объемный чердак, утепленная беседка с печью. Кроме того, покупатель также приобретает земельный участок в 3.2 сотки.

«В доме ремонт по дизайн-проекту, классика и цвета, которые никогда не выходят из моды, вся мебель, предметы декора сделаны под заказ, использовались лучшие материалы, остается все», – подчеркнул автор объявления.

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