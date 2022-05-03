Военнослужащие потеснили врачей в рейтинге самых опасных профессий

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди 1 600 экономически активных россиян из всех округов страны на тему того, какие профессии являются самыми опасными. Рассказываем подробности.

По оценке большинства россиян (43%), самая опасная профессия на сегодня - это военнослужащий. Вторую строку с огромным отрывом от лидера заняли шахтеры – эту профессию считают опасной 6% респондентов. Третье место рейтинга самых опасных профессий делят врачи и пожарные (по 4%). По 3% россиян считают самыми опасными профессии спасателя МЧС, водителя, политика и журналиста. Полицейский, пилот и учитель набрали по 2% голосов респондентов. По 1% в рейтинге опасных профессий получили инкассатор и охранник.

«Число россиян, назвавших военного самой опасной профессией, максимально за последние 15 лет: 43% сейчас, 4% в 2010 году, 6% в 2020-м. В разгар пандемии об опасности профессии врача говорили в пять раз чаще (20% в 2020 году против 4% сейчас), медработники тогда возглавляли рейтинг самых опасных профессий», - прокомментировали результаты опроса в SuperJob.

Результаты опроса «Какую профессию вы считаете самой опасной в настоящее время?»