Военнослужащие потеснили врачей в рейтинге самых опасных профессий

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди 1 600 экономически активных россиян из всех округов страны на тему того, какие профессии являются самыми опасными. Рассказываем подробности.
По оценке большинства россиян (43%), самая опасная профессия на сегодня - это военнослужащий. Вторую строку с огромным отрывом от лидера заняли шахтеры – эту профессию считают опасной 6% респондентов. Третье место рейтинга самых опасных профессий делят врачи и пожарные (по 4%). По 3% россиян считают самыми опасными профессии спасателя МЧС, водителя, политика и журналиста. Полицейский, пилот и учитель набрали по 2% голосов респондентов. По 1% в рейтинге опасных профессий получили инкассатор и охранник.
«Число россиян, назвавших военного самой опасной профессией, максимально за последние 15 лет: 43% сейчас, 4% в 2010 году, 6% в 2020-м. В разгар пандемии об опасности профессии врача говорили в пять раз чаще (20% в 2020 году против 4% сейчас), медработники тогда возглавляли рейтинг самых опасных профессий», - прокомментировали результаты опроса в SuperJob.
Результаты опроса «Какую профессию вы считаете самой опасной в настоящее время?»
|Вариант ответа
|2022
|2020
|2014
|2010
|2008
|Солдат, военнослужащий
|43%
|6%
|15%
|4%
|5%
|Шахтер
|6%
|10%
|11%
|17%
|18%
|Врач
|4%
|20%
|3%
|2%
|3%
|Пожарный
|4%
|8%
|6%
|6%
|9%
|Спасатель МЧС
|3%
|6%
|6%
|5%
|9%
|Водитель, шофер, таксист, дальнобойщик
|3%
|4%
|6%
|7%
|8%
|Политический деятель, чиновник, депутат
|3%
|4%
|5%
|3%
|3%
|Журналист, репортер
|3%
|1%
|4%
|7%
|4%
|Милиционер, полицейский, работник правоохранительных органов
|2%
|4%
|6%
|7%
|7%
|Летчик, пилот
|2%
|2%
|2%
|2%
|3%
|Учитель, педагог, преподаватель, воспитатель
|2%
|1%
|2%
|2%
|0%
|Инкассатор
|1%
|0%
|1%
|3%
|3%
|Охранник, телохранитель
|1%
|0%
|1%
|0%
|3%
|Сапер
|0%
|1%
|1%
|2%
|0%
|Предприниматель, бизнесмен
|0%
|0%
|1%
|3%
|3%
|Юрист
|0%
|0%
|1%
|2%
|0%
|Другие
|16%
|23%
|23%
|18%
|14%
|Затрудняюсь ответить
|7%
|10%
|6%
|10%
|8%