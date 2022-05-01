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Блеск и нищета югорских депутатов // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Кто заработал больше и меньше всех в думе ХМАО?

Блеск и нищета югорских депутатов // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
дума ХМАО

Депутаты думы Югры раскрыли своих доходы за 2021 год. Декларации опубликованы на сайте окружного парламента. Рассказываем, какие народные избранники могут похвастаться самыми высокими доходами, а каким приходится «выживать».

Самые богатые

Степан Пыталев, «Единая Россия»

Самым богатым депутатом думы ХМАО по итогам 2021 года оказался заместитель директора по коммерческим вопросам ЗАО «Экос» Степан Пыталев, занимающий пост заместителя председателя комитета думы по бюджету, финансами и налоговой политике. Его доходы в минувшем году выросли на почти 111 млн рублей и составили 402,8 млн рублей. В 2020 году Пыталев указал в декларации 292 млн рублей. В собственности у депутата есть две квартиры, нежилое здание, трансформаторная подстанция и Mercedes-Benz GLS 63 AMG.

Андрей Осадчук, «Единая Россия»

Второе место в рейтинге самых богатых югорских депутатов занял член комитета по охране окружающей среды, экономической политике, промышленному, инновационному развитию и предпринимательству, директор ООО «Юграстройцентр» Андрей Осадчук. Его доходы по итогам прошлого года составили 199,1 млн рублей – против 105,5 млн в 2020-м. В собственности у депутата есть 13 земельных участков, дом и доля в доме, две квартиры, баня, столовая, гостиница, газопровод, стоянка, несколько объектов незавершенного строительства и несколько десятков нежилых помещений. В автопарке - Toyota REGIUS ACE, Lexus RX-450h, «Митцубиши FUSO», грузовой-тягач MAN TGS, самосвал и автокран.

Алесей Андреев, Единая Россия

Замыкает тройку лидеров еще один член партии «Единая России», генеральный директор АО «Дорожно-строительная компания «АВТОБАН» Алексей Андреев. Он заработал в 2021 году 185,1 млн рублей - на 20 млн рублей больше, чем годом ранее. Депутат владеет 13 земельными участками, тремя домами, тремя квартирами и тремя нежилыми помещениями. Катается народный избранник на Infiniti FX 50.

Самые «бедные»

Владимир Зиновьев, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»

Самый маленький доход – всего 27,12 руб. – задекларировал представитель «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Зиновьев. Зато в собственности у него имеются легковые автомобили Mercedes-Benz ML 350 CDI 4 MATIC и Hyundai Santa Fe. Также ему принадлежат три «иных строения, помещения и сооружения» площадью 65,1, 651,4 и 133,8 кв. м.

Халид Таги-Заде, КПРФ

Представитель «Коммунистической партии Российской Федерации» Халид Таги-Заде указал в декларации порядка 878,8 тыс. рублей. В собственности у него есть две доли в квартирах площадью 45,9 и 77,7 «квадратов» и автомобиль Lada Priora.

Ринат Айсин, «Единая Россия»

Среди «бедных» оказался и бизнесмен, член партии «Единая Россия» Ринат Айсин. Его доход по итогам 2021 года составил 2,4 млн рублей. В собственности у народного избранника есть только мотоцикл «Минск».


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Сегодня в 14:31, просмотров: 127, комментариев: 0

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