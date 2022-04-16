Рассказываем, как избежать знакомства с клещом, и что делать, если он все-таки к вам присосался

По данным окружного Роспотребнадзора, в 2021 году от укусов клещей пострадали 4307 югорчан. Наибольшее количество нападений кровососов пришлось на поклонников дачного отдыха и любителей погулять по лесу, также были зарегистрированы случаи присасывания на пляжах.

Самое опасное в этих маленьких и на первый взгляд безобидных насекомых – «начинка». Во время укуса клещ может передать человеку жизнеугрожающую инфекцию, в том числе:

- клещевой энцефалит (среди осложнений – отек головного мозга, паралич);

- болезнь Лайма (среди осложнений – потеря слух и зрения, развитие слабоумия, тяжелые аритмии сердца);

- эрлихиоз (среди осложнений – почечная и дыхательная недостаточность, судороги, токсический шок);

- клещевой возвратный тиф (среди осложнений - острые психозы, поражения лицевого нерва, менингоэнцефалиты).

Самый эффективный метод защиты – вакцинация. Пройти ее можно в поликлинике по месту жительства. Для выработки крепкого иммунитета используется двукратное введение вакцины с перерывом между первой и второй прививкой (подробней об этом вам расскажет врач). Спустя год проводится ревакцинация.

Если по каким-то причинам вакцинация вам противопоказана, то советуем придерживаться следующих правил:

1. Перед отдыхом на природе продумайте гардероб. Минимум открытых участков кожи, одежда и головной убор из гладкой ткани светлых тонов, заправленные в носки или сапоги штаны – и вам будут не страшны настойчивые «ухаживания» маленьких паразитов. Помните, что клещи прячутся в траве, а не в листве деревьев, и они ползут по вам снизу-вверх, а не наоборот.

2. Используйте репеллентные препараты, отпугивающие насекомых. Смажьте кожу защитными лосьонами или кремами, защищающими от укусов. Пока вы на природе, каждые 15-20 минут проводите осмотр одежды. После возвращения домой проверьте свое тело на наличие присосавшихся клещей, и не стесняйтесь попросить близких, чтобы они тоже провели вам осмотр: в таких местах, как затылок, область за ушами, под коленями вы можете просто не заметить или не нащупать паразита.

3. Если не удалось избежать нападения клеща, то настоятельно советуем вам обратиться за профессиональной медицинской помощью. В Сургуте вам помогут врачи Сургутской клинической травматологической больницы (Нефтеюганское шоссе, 20).

Больница работает круглосуточно. НО если вдруг с вами приключится беда под названием «клещ», а попасть в больницу в течение ближайших трех часов вы не успеваете, делайте следующее:

- возьмите пинцет или оберните пальцы марлей либо бинтом и захватите впившегося в вас клеща как можно ближе к хоботку;

- начинайте аккуратно подтягивать насекомое, вращая его вокруг его оси (в любую удобную для вас сторону);

- после извлечения клеща (в большинстве случаев через 2-3 оборота) осмотрите и обработайте место укуса любыми имеющимися у вас антисептическими средствами;

- клеща поместите в герметичную емкость для проведения лабораторных анализов на наличие у него возбудителей инфекций;

- как можно скорей отправляйтесь в больницу, где вам назначат соответствующее лечение.