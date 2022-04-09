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Набережная, сквер и парки

5 общественных территорий, которые благоустроят в Сургуте в этом году

Набережная, сквер и парки
департамент ЖКХ и энергетики ХМАО

В текущем году в Сургуте благоустроят пять общественных территорий. Все места выбрали сами горожане путем онлайн-голосования. Для каждого объекта определят подрядчика, который возьмет на себя обязательства по выполнению работ, сообщили в окружном департаменте ЖКХ и энергетики.

Первый объект - городская набережная вместе с дорожно-тропиночной сетью в экопарке «За Саймой». На территории установят прогулочную зону вдоль реки Сайма, на которой разместят скамейки, урны, качели и арт-объекты. Общая стоимость проекта оценивается в сумму свыше 108 млн рублей. Работы завершатся в августе.

Также планируется обустроить сквер, прилегающий к Дворцу торжеств, и парковую зону в микрорайоне 20 А - здесь установят футбольное поле, площадку для воркаута. Стоимость работ оценивается в 4,3 млн рублей.

Четвертый объект - рекреационные территории общественных пространств в западном жилом районе. Здесь запланировано обновление газонов вдоль дорог и между проезжими полосами на Аэрофлотской, Показаньева, Югорском тракте, Грибоедовской развязке, Крылова, а также установка малых архитектурных форм и монтаж освещения. Стоимость – порядка 34 млн руб.

«Хотим благоустроить еще один объект. Это парк в восьмом микрорайоне на улице Республики, 75. Там в планах тоже установить спортивную площадку. Надеемся, что удастся получить финансирование на этот проект и также его реализовать» – отметил директор департамента архитектуры и градостроительства Владимир Астраханцев.

Напомним, объекты благоустройства выбрали сами сургутяне в электронном голосовании. В этом году очередное онлайн-голосование по отбору территорий для благоустройства в 2023 году пройдет с 15 апреля по 30 мая. Свой голос можно будет отдать за любую из 54 общественных территорий, расположенных в 17 муниципалитетах округа.


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Сегодня в 13:35, просмотров: 33, комментариев: 0

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