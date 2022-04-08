Чем заменить сервисы Airbnb и Booking.com?

После начала военной спецоперации на Украине большинство иностранных сервисов и компаний приостановило деятельность на территории РФ. Не исключением стали популярные сервисы по поиску отелей, аренде и бронированию – Airbnb и Booking.com. Значит ли это, что зарезервировать номер в отеле или узнать об их наличии можно только по звонку? Не совсем. Какие аналоговые сервисы можно использовать для брони в отелях Сургута – читайте в нашем материале.

Вынужденное импортозамещение

Несмотря на то, что Booking.com был в фаворе среди русских туристов и отечественных бизнесменов, это не значит, что других сервисов нет. Например, предложения от сургутских гостиниц обнаружились на порталах «Туту.ру» и «Яндекс.Путешествия» – помимо цены, здесь можно увидеть, включен ли в стоимость завтрак, имеется ли Wi-Fi и другие удобства.

Более упрощенный сервис предложен в приложении «2ГИС». Более подробную информацию также можно обнаружить на сайтах отелей.

Для аренды квартир можно использовать другие отечественные предложения – «Авито», «Юла», «Яндекс.Недвижимость», «Циан».

Сильно ли это повлияет на гостиничный бизнес?

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов в интервью изданию «Ямал-Медиа» заявил, что уход такого большого агрегатора может сыграть на руку отечественным предпринимателям. Так, Booking.com брал 20% комиссии, и те отели, которые там размещались, иногда отдавали комиссию больше, чем зарабатывали.

Кроме того, накануне ФАС оштрафовала представителей сервиса на 1,3 миллиарда рублей за навязывание невыгодных услуг игрокам отечественного рынка. Также Booking.com требовал от своих клиентов соблюдение политики «паритета цен» – из-за нее отели не могли устанавливать на других каналах продаж цены ниже, чем в Booking.com.

По словам Голова, сейчас туристическая отрасль в основном будет работать через социальные сети, в том числе «ВКонтакте» и «Одноклассники», которые свободно работают в стране.