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Искусство по-современному: чем интересна выставка арт-группы «Горынычи»?

Погружение в творчество арт-группы из Санкт-Петербурга «Горынычи»

Искусство по-современному: чем интересна выставка арт-группы «Горынычи»?
Фото: https://www.gorinichi.com

В марте в Сургуте открылась новая выставка арт-группы из Санкт-Петербурга «Горынычи». Это творчество трех необычных, с индивидуальном взглядом на мир, художников – Дениса Саунина, Анны Щёголевой и Виктора Норкина. Своими картинами они побуждают искать не один, а множество смыслов. Небольшое погружение в работы творцов – в материале siapress.ru.

Рассматривать картины Виктора Норкина можно долгое время. С каждой минутой замечаешь все больше деталей, идей, а также получаешь эстетическое удовольствие от подбора цветовых решений.

«Есть у него магия. Если всмотреться в работы Норкина, можно увидеть микромир. Он любуется травинкой, лепестком, льдом на луже, крылышком бабочки, все это рассматривает, и так это умудряется написать, что видишь – это Вселенная. Например, травинка, и она горит. А ты стоишь и чувствуешь, что это не травинка горит, это у меня пожар в душе горит. Глядя на картину, начинаешь переживать свое внутреннее состояние», – рассказала Анна Щёглова о творчестве своего коллеги в интервью siapress.ru.

Несмотря на то, что всех художников арт-группы «Горынычи» объединяет одна цель, проявляют они ее абсолютно по-разному. Так, Виктор Норкин придерживается смыслового символизма, Денис Саунин – метафизического реализма, а Анна Щёголева – синтетического реализма. На своих холстах художница изображает окружающих ее людей по памяти, используя свое воображение.

«Я рисую ту жизнь, которую вижу. Я такой репортажный художник. Я пишу о сегодняшних людях. Мои персонажи – это все мои друзья, соседи, родственники. Почему это синтетический реализм? Потому что мне не позируют эти люди. Я работаю за счет зрительной памяти. Часто две разные увиденные ситуации я могу собрать в один холст, в котором обязательно выстраиваю сюжет», – поделилась художница.

Денис Саунина называют летающим художником, потому что его хобби – полеты на параплане. И его творчество также наполнено воздухом, свободой и эмоциями.

Чаще всего Саунин использует горизонтальные полотна. По словам художника, такой выбор связан с его типом темперамента: «Я, наверное, просто спокойный человек. А горизонтали – это ближе к спокойствию. У меня там вообще ничего лишнего нет. Все так простенько».

Больше о творчестве арт-группы «Горынычей» и выставке в Сургуте – в интервью siapress.ru


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Сегодня в 12:36, просмотров: 76, комментариев: 0

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