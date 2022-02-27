ТОП-5 самых ожидаемых кинопремьер в марте

Март порадует киноманов очень крутыми премьерами. Какие фильмы стоит ожидать уже в следующем месяце – читайте в нашем обзоре и запасайтесь попкорном.

Бэтмен. 16+

Рейтинг ожидания: 94%.

Многим знакома история этого супергероя. Однако это не повод пропустить премьеру очередного фильма про борца со злом из Готэма. Поклонники франшизы увидят в роли Бэтмена Роберта Паттинсона (да-да, тот самый, кто сыграл вампира в «Сумерках»). Загадочной Женщиной-кошкой выступит Зои Кравец, а на роли закоренелых врагов супергероя выбрали Колина Фаррелла, Пола Дано и Джона Туртурро.

Наемник. 18+

Рейтинг ожидания: 99%.

Восхитительный боевик о солдате, который бросил дело всей жизни из-за ранений. В мирном обществе мужчине нет места, но вскоре ему подворачивается шанс вновь вернуться в строй. Главную роль исполнил Крис Пайн, который запомнился по участию в фильмах «Стартрек: Возмездие», «Клиент всегда мертв» и «Любой ценой».

Хочу замуж. 12+

Рейтинг ожидания: 92%.

У журналистки Любы все идет по плану: работа ведущей на телеканале, успешный и богатый жених Роберт. План катится к чертям, когда у Любы садится телефон, и она просит позвонить с телефона случайного прохожего. Им оказался Сергей, у которого тоже жизнь текла спокойно и размеренно до этого дня. Эта встреча запустит череду событий, которая полностью поменяет и жизнь Любы и Сергея, и их самих.

Роль главной героини исполнит обворожительная Кристина Асмус.

Я краснею. 6+

Рейтинг ожидания: 99%.

Добрый диснеевский мультик о взрослении, на который не стыдно сходить вместе с детьми! Сюжет таков: 13-летняя Мэй Ли разрывается между тем, чтобы оставаться прилежной и послушной маминой дочкой и справиться с хаосом подросткового возраста. И, казалось бы, перемен в её интересах, отношениях и подростковых изменений в собственном теле и так достаточно, но нет — всякий раз, когда она слишком волнуется (что с подростком случается практически всегда), она моментально превращается в гигантскую красную панду.

Брат во всем. 16+

Рейтинг ожидания: 97%.

Заключительный фильм в нашем топе этого месяца – новая российская драма про двух братьев-близнецов, решивших стать военными летчиками. Вместе радуются и огорчаются, преодолевают трудности и невзгоды. Но теперь братья понимают, что своей огромной любовью, заботой и привязанностью мешают друг другу достичь общей мечты — покорить небо.