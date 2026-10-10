​Чем цепляет постановка «А зори здесь тихие» от Сургутского театра

Вчера с дочкой были на спектакле «А зори здесь тихие» от Сургутский музыкально-драматический театр. Книгу Бориса Васильева я не читал, фильм тоже не видел. Поэтому незамутненные личные впечатления.

Сначала о площадке: зал СурГУ: небольшой, уютный, удобный. Мы сидели на 11 ряду, ближе к центру: все прекрасно видно и слышно. Буфета нет. Туалеты, правда, с большим количеством зрителей не справляются, женщинам пришлось частично перенаправить очередь в мужской, но так, пожалуй, везде.

— Папа, я впервые увидела, чтобы в одной кабинке располагалось два унитаза, — сказала дочка.

Я тоже такого никогда не видел. Но давно подмечено, что женщины в туалеты обычно компаниями ходят, возможно, это такое дизайнерское решение. На мой взгляд, правда, не очень логичное: если в кабинку зайдет один человек, то второй унитаз будет простаивать.

По спектаклю. Сюжет вкратце: война, женский батальон противовоздушной обороны на второстепенном направлении (Брянские болота) засекли диверсионно-разведывательную группу немцев, командир (мужчина) принимает решение перехватить диверсантов, для чего собирает отряд из пяти девушек под своим командованием.

Первая часть спектакля неспешна и, пожалуй, скучновата. Зарисовки из «довоенной» жизни девушек, затем тыловой быт военной части, разговоры. Группа семиклассников, видимо, приведенные для культурного просвещения по «Пушкинским картам», сидевшие за нами, откровенно скучали. Болтали, хихикали, звонили по телефонам.

Я сперва подумал, что маловаты они еще для такого спектакля (рекомендуемый возраст 16+, а им-таки лет 14). Но на сцены, содержащие сексуальный подтекст, молодежь реагировала более внимательно.

Предположу, что задуманная автором книги и режиссером спектакля параллель между условными современниками и «людьми той эпохи» сейчас очень условна. Молодежь не прочитает посыл, как «перед лицом общей опасности» объединились условные «крестьянка», «интеллигенция» и «золотая молодежь», «дочь врага народа» (раскулаченного) и «полковника НКВД», потому что в современных условиях это невозможно.

— Папа, по книге тоже так: начало скучное, действие во второй части разворачивается, — сказала дочка.

Первый акт заканчивается гениально: сцена жизни еврейской семьи — это жирный восклицательный знак, после которого семиклассники с заднего ряда передумали сбежать со спектакля.

Второй акт более «живой»: он посвящен противостоянию выдвинувшегося отряда и диверсантов. Смотрится интереснее. Режиссерский ход изображения группы немцев как массы темного безликого зла, возможно, не очень оригинален, но в данном случае воспринимается естественно и органично.

По актерской игре выскажусь на самом обывательском уровне, в порядке произведенного на меня впечатления: запомнились «рыжая евреечка», «командир подразделения», «секс-бомба» (дочь полковника НКВД), девушка с погибшим мужем-пограничником.

Стоит ли сходить: стоит.

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