360 тысяч квадратов жилья и одна школа: зачем Сургуту такие новые районы?

В этом выпуске проекта «О чем говорят» журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают очередной крупный проект жилой застройки в Сургуте — на территории микрорайона 27А, возле комплекса «Возрождение». В планах — более 360 тысяч квадратных метров жилья, детский сад на 350 мест, школа на 1100 учеников, благоустройство сквера и парка у Югорского тракта.

Почему красивые ландшафты снова отдаются под высотки? Почему вместо городской среды городу предлагают однотипные жилые комплексы? Что в этом проекте продумано, а что — нет? Почему советские микрорайоны выигрывают по качеству жизни у новых?

Разговор — не только о конкретной территории, но и о судьбе городской среды Сургута.

Дмитрий Щеглов: Микрорайон 27А в Сургуте будет застроен высотками. Предварительное решение по этому поводу уже принято. Рассказала об этом депутат Думы Дина Биглова. Собственно, микрорайон 27А – это, считай, микрорайон «Геолог». Вы помните, что у нас происходили по этому поводу большие споры, что же там строить: нужно ли там строить большие здания или нужно строить здания поменьше. Большие здания закроют вид на Обь, на протоку Черной речки, но решено все-таки, что, скорее всего, это будут высотки. Как всегда, обсудим это вместе. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мой коллега-журналист Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Немного контекста. Предварительный план КРТ развития этой территории такой: будет 360 тысяч квадратных метров жилья. Из них немного больше половины – это здания 9-12 этажей, и четверть – это здания от 13 до 26 этажей. Также застройщик, который выиграет право на реализацию этой концессии (не концессии, а КРТ): построить и отдать городу детский сад на 350 мест, спроектировать школу на 1100 мест и так же пройти госэкспертизу и отдать городу этот проект, видимо, чтобы уже город строил, а также построить сквер вдоль улицы Мелик-Карамова, благоустроить парк с озером у Югорского тракта и провести еще какую-то историко-культурную экспертизу участка до того, как начинать работу, видимо, для того чтобы найти, там вдруг что-нибудь закопано такое, что нужно откопать и сохранить – такие параметры.

Очередной участок земли уйдет под, ну, хотя бы не под сплошную высотную застройку, но тем не менее это будет достаточно внушительный жилой комплекс. Что думаешь по этому поводу?

Т.С.: То же самое, что и по поводу многих других проектов высотных, которые город Сургут украшают – в кавычках. И, видимо, будут продолжать украшать очень долго. Территория красивая, я так понимаю, это вот вся зона, где КСК «Геолог» и туда дальше, в сторону Черного мыса.

Д.Щ.: Да, в сторону Черного мыса, в сторону, соответственно, вот протоки Черной речки, все возле вот этого «Возрождения», то есть у них там и так сколько там тысяч квартир в этом «Возрождении», и сколько там тысяч людей будет еще. Еще несколько тысяч квартир появится, скорее всего.

Т.С.: Исторически это место было такое интересное. Я не знаю даже, сохранился или нет один из деревянных домов, куда был мой прадед сослан с Урала в свое время, то есть это старое место, туда вот ссылали людей. Вот как кулака его на Урале раскулачили, так вот, значит, по материнской линии у меня ветка сибирская и образовалась в Сургуте. Там красивый высокий берег, на Обь вид красивый, незатопляемый берег. Вообще, место такое очень симпатичное. И старые сургутяне любили это место. Они уже считались не совсем сургутянами, потому что это начинался Черный мыс – это уже было два разных населенных пункта: Черный мыс и Сургут.

И, в общем-то, вот тем сургутским властям, которые строили новый Сургут в 60-х годах, хватило, может быть, понимания, может быть, ума, может быть, ничего не хватило – они просто не добрались до этой территории, но не застраивать ее массово микрорайонами, как все-таки это был там случай с микрорайоном нефтяников, строителей, геологов, рядышком находящихся, энергетиков. И частный сектор там сохранился. Ну, город развивается – ладно, понятно, надо строить-строить-строить.

Видишь, в чем дело, опять мы обсуждаем очередной жилищный комплекс. Вот мой главный вопрос очень простой: почему те, кто занимаются развитием городского пространства Сургута, не могут многие годы получить в свое распоряжение повод обсуждать какой-то общественный проект? Мы не обсуждаем… Ну, нам был такой подарок дарован одной из администраций, назывался он «Центральная площадь». В силу полной бессмысленности проекта он, конечно, дал основания позубоскалить, не более того, но мы никак не можем обсудить ни музейный кластер, ни театр, ни даже набережную. Вот нам ту же набережную представляют как часть общего проекта, и то такую фрагментарную часть.

А вот все обсуждения градостроительной политики Сургута, да и Югры тоже, сводятся к бесконечным крупноформатным жилищным комплексам, словно других форматов застройки муниципальной территории как будто не существует, как будто архитектурная наука не рождает и не родила чего-то иного, кроме как строительства однообразных, однотипных многоэтажных, многоквартирных жилищных комплексов. Вот это, конечно, очень большая беда.

Я понимаю, что Сургут не может встать поперек общего движения и заявить на всю страну нашу прекрасную: «Мы так делать, как вот вы все там делаете, не будем». Есть федеральный тренд, он очевиден. Но все-таки влиять на эти процессы в рамках муниципальных возможностей мы можем. Можно строить не на самых «вкусных» участках однотипное высотное жилье, можно его как-то распределять все-таки не то, чтобы по перифериям – по разным районам города, но интегрировать высотки в малоэтажную застройку.

Вот опять-таки по этому же принципу действовали советские управленцы, которые в массовую пятиэтажную застройку где-то вставляли, как сейчас модно говорить, высотные доминанты – они тогда были девятиэтажками одноподъездными – и когда в Сургуте на улице Ленина построили первую многоподъездную девятиэтажку, это было просто какое-то чудо, чудо архитектурной мысли. А когда на улице Свободы появились вот эти закругленные девятиэтажки…

Д.Щ.: В одной из которых я прожил долгие десятилетия.

Т.С.: Вот-вот-вот. Ле Корбюзье просто сошел с небес и рукоплескал нашим властям. Ле Корбюзье, кстати, придумал пятиэтажки типичные, которые вот мы все так опять полюбили.

Д.Щ.: Да-да-да.

Т.С.: Значит, что? Вот 360 тысяч квадратных метров жилья. Я не очень вот опять понимаю: это всего-всего-всего, включая подъезды, лестницы, подвалы, чердаки, или речь идет о 360 тысячах именно продаваемого в рынок жилья. Вот если брать эту цифру, 360 тысяч, поделить ее на средний метраж, такой причем еще очень хорошей, я посчитал, 60 квадратных метров квартира – нормальная квартира?

Д.Щ.: Ну да, это неплохо.

Т.С.: Нормальная квартира, 60 метров, вполне, там 2-3 хороших комнаты, кухня, какие-то вспомогательные помещения, что, я так понимаю, для большинства будущих покупателей недосягаемо абсолютно в нынешних экономических условиях, при нынешних ипотечных условиях, но, допустим, то это 6 тысяч жителей, а того и больше.

Д.Щ.: Ну да.

Т.С.: 6 тысяч не жителей, а домовладений – 6 тысяч. Если мы это умножим на коэффициент семейственности, который в силу опять-таки очень известных миграционных причин у нас только растет вверх, и если когда-то он был 3,3, то сегодня, наверное, он уже к 4 подбирается, коэффициент семейственности, вот и умножьте эти 6 тысяч квартир (или пусть их будет даже 5, или 4, ну, на 4), значит, мы все-таки говорим о десятках тысяч людей. Если в этих 6 тысячах семей будет хотя бы по одному ребенку, а я более чем допускаю, что, видимо, в большинстве этих квартир будут жить семейные, если мы это все распределим, какая-то семья бездетная…

Д.Щ.: Ну да, то есть кто-то без детей, кто-то с детьми.

Т.С.: То другая семья будет многодетной. Мы все равно уравняемся и придем к вот этому среднему коэффициенту семейственности, то что такое на этот большой микрорайон школа на тысячу посадочных мест и тем более садик на 350 мест?

Вернемся опять же к нашей советской практике. Возьмем любой такой небольшого размера микрорайон. Ну, вот мой любимый – Энергетиков, где я провел все детство, прожил. Вот я перемещался с улицы Майская, дом №3, потом мы переехали на Энергетиков, дом №25-33, потом мы переехали на Гагарина, вот так вот я микрорайон Энергетиков за всю свою жизнь хорошо изучил. Вот возьмем часть, где я большую часть прожил, вот эту территорию, 8-я, 9-я школы. Вот часть микрорайона, в которой есть две школы (они, по-моему, на 800 мест планировались, сейчас после реконструкции они тоже увеличивают вместимость), две школы.

Это такой Энергетиков, знаете, где? Вот мы возьмем от Майской до, например, проезда Советов – вот эту часть. Пешком она проходится за минут 10 максимум. Вот в ней есть парк, в ней есть две средних школы – это пятиэтажная застройка, не плотная – в ней есть четыре, по-моему, детских сада («Мишутка», «Сказка», «Родничок», «Космос» и то ли «Лебедушка», то ли кто-то там), пять, пять детских садов. Это тогда. Я молчу про прочую инфраструктуру, которая там больница, поликлиника своя, все это было в Энергетиков. Только в одном вот районе, микрорайон Энергетиков, вот такая инфраструктура.

Если мы пойдем от улицы Энгельса туда дальше, до реки, до Мелик-Карамова – вот этот новый микрорайон Энергетиков, который «Тюменьэнерго» застраивали в 80-90-х годах. Там та же самая ситуация. Мы увидим там 16-ю школу, 18-ю школу, еще какую-то школу, не помню, и несколько детских садов. Вот так вот застраивался типичный советский микрорайон, состоящий из пятиэтажек и немножко девятиэтажек. Мы сейчас наблюдаем пропорцию резко хуже, отличающуюся резко в худшую сторону.

Поэтому все выглядит так, что проект придуман девелопером для девелопера, городские власти или региональные власти, не знаю здесь вопрос этих всех взаимоотношений, модерируют эту ситуацию, но учет городского интереса проводится достаточно вяло, вот потому что вот такая вот ситуация общефедеральная – это такой тренд. Ситуация печальная. И мы опять видим, что для того, чтобы девелопер заработал на этом крупном очень проекте, физически прямо, физически, визуально крупном, который будет с Оби виден, который не создаст никакой привлекательности городу, вот есть такая ситуация, мы видим, что на всю эту очень интересную, красивую, ландшафтную территорию зайдет многоэтажное типовое строительство массового жилья.

Для проформы там будут построены детский сад на 350 мест (еще раз, 350 мест – это маленький детский сад, это просто очень маленький детский сад) и школа, обыкновенная средняя школа. Даст бог, там будет бассейн плавательный на 25 метров, 6 дорожек, чтобы хотя бы местное население как-то могло заниматься физкультурой. Вот этот вот скверик будет, который… Чего там скверик? Скверик и скверик. Оставил 10 сосен, проложил между ними дорожки – вот тебе и скверик готов. Ну, озеро они сделают из протоки. Вот там красивые места, там затопляемая часть, нижняя, где вода остается, можно сделать озеро – ну прекрасно.

Но это все не то, друзья, это все не то. Это не создает Сургуту давно требуемого формата городского пространства, не создает. И мы получим очередной большой микрорайон: без души, без красоты, без прорыва в будущее. Надо еще посмотреть, конечно, опять-таки, какие там будут архитектурные решения, планировочные решения, что из себя будет представлять типовой подъезд, например, что из себя будут представлять фасадные решения, насколько современные технологии будут применены. Ну вот так вот. То есть, что, это какой мы раз, тысячный, об этом говорим? Ну вот давайте поговорим еще в тысяча первый раз об одном и том же.

Д.Щ.: Да. Ну что ж, заодно проверим, кстати говоря, как сургутские архитектурные власти будут согласовывать этот проект, потому что сейчас же по новым правилам они могут согласовывать также и визуальную часть, то есть архитектурно-визуальную часть. То есть как это будет все выглядеть, что они там согласуют, насколько быстро это все пройдет, насколько это будет удобно для девелопера или красиво для города в первую очередь. Вот будет возможность тоже на практике посмотреть на то, как это все дело будет реализовано.

Т.С.: Ну, я хочу сказать, что ни на одном, Дима, ни на одном фасаде мы не увидим, например, мозаичного панно, не увидим – это точно, можно не ждать. Так что, видимо, керамо-гранитную плитку используют трех цветов, а не двух, и представят нам это как большое средовое событие.

Д.Щ.: Да. Но, возможно, там будет 6 домов, которые образуют слово «Сургут» на своих фасадах. Я думаю, что это у нас самое такое передовое дизайнерско-архитектурное решение.

Т.С.: А пилотажная группа «Барсы» будет возить на экскурсию туристов и сверху показывать это слово, «Сургут». Ну, посмотрим.

Д.Щ.: Да. Ну что ж, друзья, пожалуйста, пишите, что думаете по этому поводу, что думаете по поводу застройки района геологов, как бы вы ее видели сами, как она могла бы быть, если бы чуть больше учитывались интересы города и горожан. Прочитайте нашу расшифровку на сайте у нас (ссылка есть в описании), ставьте «лайки», и до новых встреч, до свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока.