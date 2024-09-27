В России более 40% домохозяйств состоят из одного человека. Что это значит для страны?

В России насчитывается 27,6 миллиона домохозяйств, состоящих из одного человека. Это составило крупнейшую долю среди всех типов домохозяйств, а именно 41,8% из общего числа в 66,1 миллиона, говорится в данных Всероссийской переписи населения, проведенной в 2021 году. Примечательно, что с начала 2000-х годов доля одиночек значительно увеличилась − с 22,3% в 2002 году − почти вдвое. Между тем, жизнь граждан без семьи хотят сделать финансово невыгодной, чтобы снизить количество разводов, в том числе фиктивных. Почему россияне выбирают одиночество − в обзоре siapress.ru.

Может все не так плохо?

По итогам последней Всероссийской переписи населения, около двух третей домохозяйств в стране состояли из одного или двух человек. Лишь 20,7% всех домохозяйств представляли собой полные семьи с детьми, отмечают в РБК со ссылкой на экспертов Института социально-экономических проблем народонаселения им. Н.М. Римашевской ФНИСЦ РАН Лидию Прокофьеву и Ирину Корчагину.

Рост числа одиночек они объясняют более активной сепарацией молодежи, которая обустраивает жизнь вне родительского дома. Это также подтверждается тем, что большинство одиночек − это люди трудоспособного возраста, а не пенсионеры. Больше всего их в Москве (67%) и в Санкт-Петербурге (64%).

Кроме того, результаты переписи населения показали снижение доли полных семей с детьми за последние десятилетия. В 2002 году они составляли 39,7% семей, тогда как в 2021 году их доля упала до 20,7%. В то же время количество неполных семей, где дети живут с матерями, увеличилось до 37,7% (по сравнению с 31,7% в 2002 году).

Однако последняя Всероссийская перепись подверглась критике. Она проводилась в постковидное время и впервые заполнить опросники можно было в электронном виде на портале «Госуслуги» − не только за себя, но и за всю семью. Кроме того, количество людей, решивших ответить на минимальное число вопросов, либо вовсе не принявших участие в переписи, возросло почти втрое (до девяти млн человек) по сравнению с предыдущей переписью. Это привело к тому, что по некоторым жителям данные пришлось получать из административных источников, как сообщили РБК в пресс-службе Росстата.

Пропаганда одиночества

Правительство неравнодушно относится к теме одиночества в России. Так, в Госдуму внесли законопроект об административной ответственности за пропаганду «чайлдфри». Нарушителям грозит штраф до пяти миллионов рублей.

Один из авторов проекта, депутат Эльвира Аиткулова, пояснила, что речь идет именно о пропаганде идеологии бездетности, а не об образе жизни и выборе каждого человека. Об этом говорится в ее телеграм-канале.

«Сегодня мы будем вносить законопроект, который разрабатывался фракцией «Единая Россия», коллеги-депутаты из других фракций присоединяются. <...> Речь идет о внесении изменений в несколько законов, которые предусматривают санкций в отношении тех, кто распространяет информацию о добровольном отказе от деторождения. Речь идет именно об информировании, пропаганде, а не о том, что будут приниматься меры в отношении тех, кто не хочет или не может иметь ребенка по тем или иным причинам», − пояснила депутат.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также указала, что государство никогда не допустит нарушения прав женщин, которые не могут или не хотят рожать детей.

Вместе с тем, первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила сделать жизнь одиноких граждан финансово невыгодной, чтобы снизить количество разводов, в том числе фиктивных. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.

«В России последние годы количество разводов неуклонно росло и наконец превысило количество браков на 3%. Финансовая поддержка от государства привела к появлению фиктивных разводов. Пары разводятся, чтобы указать меньший доход и получить право на пособие. Правительство поставило этому заслон, − говорится в публикации. − Как бороться с разводами? Надо сделать семейную жизнь, особенной семей с детьми − элитной, особенной, привилегированной. Уже сейчас для одинокого молодого человека ипотека 20%, а семейная шесть процентов. Есть же разница?»

Одиночество как фактор риска

Отсутствие близких связей с другими людьми способно серьезно подорвать как психическое, так и физическое здоровье человека. К тому же, одиночество увеличивает риск летального исхода примерно на треть, указывает клинический психолог Людмила Горлова.

В первую очередь при отсутствии общения увеличивается риск тревоги, депрессии, инсульта и болезней сердца. Кроме того, одинокие люди чаще сталкиваются с деменцией и болезнью Альцгеймера, злоупотребляют алкоголем и наркотическими веществами. Помимо этого, одиночки, как правило, ведут менее здоровый образ жизни — не занимаются спортом и переедают, что тоже не лучшим образом сказывается на здоровье, добавляет специалист.

«В 2023 году международная компания Gallup провела опрос в 142 странах мира и выяснила, что каждый четвертый человек старше 15 лет чувствует себя очень одиноким. Самый высокий уровень одиночества оказался среди молодых людей в возрасте от 19 до 27 лет», − напомнила Горлова. − На самом деле беспокоиться надо, если из-за нехватки общения появляется эмоциональный дискомфорт. Человеку может казаться, что его не понимают или не замечают окружающие. Такие эмоции возникают как из-за фактической изоляции, например, после потери близкого человека, выхода на пенсию или переезда, так и в случаях, когда ничего подобного не происходило и очевидных причин чувствовать себя изолированным нет».

Почему же число одиноких людей увеличивается? Психолог выделяет несколько факторов, способствующих этому процессу:

− Стремление к независимости и самореализации, которое легче осуществить в одиночку.

− Снижение ответственности за других.

− Нарушение коммуникативных навыков, отсутствие желания обучаться их восстановлению, а также идти на компромиссы.

− Неумение выражать свои эмоции и понимать чужие.

− Низкая самооценка, сопровождающаяся ощущением недостойности дружбы или отношений.

− Недоверие людям, привычка рассчитывать только на себя.

Людмила Горлова подчеркивает, что одиночество, проявляющееся в подростковом возрасте, должно быть воспринято как нормальное состояние. Родителям важно объяснить детям, что это часть жизни, которая не является чем-то страшным. Однако для взрослых людей избавиться от этого чувства намного сложнее. Сильные стереотипы и прежний опыт делают процесс восстановления связей долгим и трудоемким.

Работа с одиночеством требует длительной и глубокой терапии. Необходимо перестроить устоявшуюся модель поведения, научиться выстраивать отношения с людьми, проявлять уязвимость, пробовать и ошибаться.

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