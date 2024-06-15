Итоги первой рабочей поездки врио губернатора Югры в Сургут

Руслан Кухарук впервые посетил Сургут в статусе врио губернатора Югры. Три дня провел он в экономической столице региона, за это время повстречался с политической и бизнес-элитой, общественниками и горожанами, посетил все важные стройки. Какие сигналы дал Руслан Кухарук по ходу своей работы в Сургуте – разобрали ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Тарас Самборский – журналист, мой коллега – на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Ну что ж, у нас, пока все отдыхают, мы записываем наш разговор в день Сургута в настоящий момент. День города Сургута, 430 лет, я просто напомню, День России в том числе. В этот день в Сургуте находится Руслан Кухарук – это временно исполняющий обязанности губернатора Югры. Буквально немногим больше недели назад он получил эту должность. Он за это время успел съездить на Петербургский международный экономический форум, позаниматься с работой в правительстве. И первый город, в который он приехал в ходе рабочего визита и такого большого турне по новому для себя региону – это Сургут. То есть 10-11 числа он проводил рабочие встречи: с администрацией, с депутатами, с градообразующими предприятиями, с общественностью, проехался по всему городу, посмотрел на стройку нашего Научно-технического центра, посмотрел на благоустройство города, на парки, на скверы и так далее, и так далее, и так далее – все посмотрел.

Давай обсудим по мере имеющихся у нас впечатлений, рассказов, данных, постов в социальных сетях в том числе, и впечатлений в том числе наших журналистов и коллег. Визит губернатора. Вот новый губернатор в Югре, приехал в Сургут. Что мы можем судить о перспективах Сургута и Югры, исходя из вот этого самого визита?

Т.С.: Ну, пока это церемониальные процедуры. Ему, как новому руководителю региона, надо погружаться в тематику, в специфику территорий. Понятно, что Сургут крупнейший город, поэтому он начал с Сургута. Плюс, у нас приближается повод веский поглубже окопаться в Сургуте – 430-летие – вот все эти факторы использованы для того, чтобы на сургутской площадке создать множество информационных и пиар-поводов для, скажем так, самопрезентации, для презентации старта своей деятельности в качестве губернатора. Действительно, очень много распространяется Руслан Кухарук пресс-релизов, ну, они сейчас называются телеграм-сообщения. Меня, кстати говоря, как редактора, немножко смущает вот этот стиль, он присущ вот просто всей управленческой элите страны, они избегают прямых личных местоимений. Нормальные такие, удобные есть местоимения: «я», «ты», «вы», «они». Но у них, если прочитать их тексты, совершенно отсутствуют местоимения, и мы в результате читаем «заскочили в парк за Саймой». Кто заскочил? Надо додумывать, что, видимо, вы вместе заскочили. С кем заскочили? «Посмотрел набережную». Ну ладно, хорошо, посмотрел типа я? Или посмотрел глава города, его исполняющий?

Д.Щ.: Я могу предположить вот такое, может быть, это страшное предположение, но, вероятно, вся управленческая элита страны считает, что «я» в России имеется только у одного человека.

Т.С.: Хорошо. Но есть же местоимения «вы», «ты», «они». Можно хотя бы их использовать. Так, чтобы было вот это вот общение посредством социальных сетей более очеловечено, что ли. Это мое, опять-таки, чисто редакторское пожелание. В любом случае, тексты журналистов я всегда на предмет личных местоимений беспощадно правил. Я говорю, это какой-то такой новояз. Вот даже в нашей деловой переписке, даже с сотрудниками, «утвердила фонд оплаты труда». Кто утвердил? Ну ладно, это ремарка, она, в общем-то, не касается дела – это так, вот чисто эстетическая заметка на полях.

Итак, если обязательную программу мы не рассматриваем, обязательную программу визита губернатора в Сургут, потому что ему показывают одно и то же, как и всем другим губернаторам. Все визиты на территории, они отрабатываются по одинаковому шаблону, и в этом плане работа нынешнего губернатора мало чем отличается от работы предыдущего губернатора. Точно так же Наталья Комарова часто ездила в Сургут, останавливаясь здесь с ночевками, смотрела объекты, проводила многочисленные совещания. Такие же, кстати, были пресс-релизы без личных местоимений. И может показаться, что в этом плане никакой разницы нет. Но я бы обратил внимание, конечно, на нюансы. Потому что между строк читается, если не многое, то как минимум кое-что можно уже прочитать.

И в этом плане работа Руслана Кухарука в Сургуте интересна. То есть можно тут обнаружить кое-что. Я не в порядке важности и значимости, а в порядке просто того, что мы видим в новостях. Ну вот «Юнити парк» посмотрели, поговорили о жилой и социальной инфраструктуре. Ну, там много о чем поговорили: о наполнении, о том, что надо усилить работу по привлечению якорных арендаторов. Я замечу, что «Юнити парку», или так называемому НТЦ, 11-й год идет. Как концепция он существует еще больше. Как некий проект, даже в рабочей стадии, он порядка 10 лет существует. Усилить работу по привлечению якорных арендаторов – это немножко новость, это отдает новостью. Я сразу задаю вопрос: а в каком проценте эта работа на данный момент осуществлена? То есть строится ли «Юнити парк» сегодня без наличия якорных арендаторов, которые бы обеспечивали этому проект исполнение бизнес-плана, то бишь окупаемость? Интересный вопрос. Жилая и социальная инфраструктура. Меня, конечно же, опять пугает слово «жилая» вот в этом вот предложении. И хотелось бы понять детали: какой будет жилая инфраструктура в «Юнити парке»? Не сведется ли «Юнити парк» к жилой инфраструктуре. Будет ли там жилье, которое мы видим? Как форматный подход у нас сегодня жилье…

Д.Щ.: Строить его будет «Самолет».

Т.С.: Значит, это уже тревога-тревога-тревога. Разбегаемся в разные стороны. То есть это будет большой, многолюдный микрорайон стандартного эконом-класса, видимо. Но тема жилья в «Юнити парке» - это очень важный разговор. Потому что предположение о том, что все это мероприятие под названием НТЦ, собственно, и затевается для того, чтобы там построить жилье, возникало с первых дней этого проекта. А мне интересно понять, что же будет с наукой, с университетскими лабораториями, с развитием новых инженерных технологий и так далее. Собственно, если НТЦ, то это как минимум все-таки не микрорайон компании «Самолет».

Идем дальше. Транспортная реформа. За многочисленными жалобами сургутян, адресованными губернатору, по транспортной реформе видится, наконец, озвучка проблемы. Что же произошло с так называемой транспортной реформой в Сургуте? Вот у Кухарука и цифры появились, сколько автобусов Сургуту не хватает. Порядки существенные. Если мы закупили 40 автобусов новых, а не хватает 150, то мы понимаем глубину провала реформы. Кстати говоря, одна из версий отставки Андрей Филатова заключается в том, что он хлопнул дверью из-за того, что ему округ просто блокировал ресурсы для осуществления заявленных параметров транспортной реформы в Сургуте, из-за того, что большие ресурсы неожиданно были перенаправлены с Сургута на Нижневартовск. Ну, в общем тоже интересная интрига там есть.

Вот Руслан Кухарук Назвал эти цифры, и я понимаю, что, видимо, транспортная реформа идет не так, как надо, как планировалось. Год транспортной реформы в Сургуте ознаменовался тем, что сургутяне по-прежнему недовольны транспортной системой городской, и эти вопросы возникают в таком большом объеме, что губернатор большую долю времени пребывания в Сургуте занимался именно этим вопросом. Ну, будем смотреть, изменится ли что-то с реформой автобусного движения в Сургуте после этого визита. Надеемся, что да. Аварийные дома. Прозвучало вот это словосочетание «снос аварийных домов, надо наконец это закончить». Я задаю вопрос: опять что ли аварийные дома? Вот только что же коллега…

Д.Щ.: Вроде бы да, вроде бы в этом году должны закончить эту историю.

Т.С.: Да. Тогда о чем отчитывалась Наталья Владимировна Комарова в прошлом году? И о чем отчитывался Андрей Филатов? Либо давайте мы как-то с понятийным аппаратом разберемся и уже сделаем какую-то классификацию: вот аварийные дома – это что-то такое конкретное, определяем. Ветхое жилье – это что-то другое, определяем. Фенольное жилье, определяем. И там есть еще категория какого-то там… В общем, один из видов некондиционности жилья.

Мы говорили как-то о том, что чиновники достаточно искусно манипулируют вот этой терминологией и под определенный необходимый момент подсовывают нам ту или иную формулировку, а люди думают, что, наконец, снесли там что-то: аварийные дома, или ветхие дома, или временное жилье. Вот, временное жилье. И тема сноса того или иного плохого, некондиционного жилья используется чиновничеством десятилетиями для того, чтобы пиарить собственную деятельность и использовать тезис о том, что мы переселим всех нуждающихся, как социально значимый, социально привлекательный для избирателей, для людей. Это хорошо работает на народ. Но на самом деле растягивать на несколько десятков лет проблему ликвидации некондиционного жилья, как бы оно не называлось, ну это уже просто неприлично.

Вот если наш новый губернатор действительно закроет эту проблему в течение ближайшего года-двух, а это возможно, и специалисты говорят о том, что проблема на самом деле решаема чисто экономическими инструментами легко, то тогда наконец мы уже перестанем слышать вот эти вот фразы про аварийные дома.

Из обнадеживающего. Были слова Русланом Кухаруком сказаны об актуализации, то бишь, я надеюсь, корректировке сургутского генерального плана, который сейчас активно обсуждается. Что имеется в виду, пока мы не понимаем, но если он слышит общественную критику представленного генплана в той части, которая касается уплотнения сургутской застройки в пределах существующих границ для расселения возникающего дополнительного населения в объеме 170 тысяч человек, то это было бы неплохо. Можно повторить кратко тезисы. Увеличивать население Сургута на 170 тысяч человек, расселять это население в массовые многоквартирные жилищные комплексы – нельзя. Это убьёт город как качественное место для жизни.

И, если перейти к качественному месту для жизни, то Кухарук тоже об этом много говорил. И его тезис, который я считаю правильным абсолютно, о том, что комплексное развитие территорий, так называемое КРТ, которое Андрей Филатов, глава Сургута бывший, декларировал как одну из важнейших задач своей политики местной, это правильно. То есть сделать КРТ не пустой декларацией, как, к сожалению, это было в Сургуте, это даже была не пустая декларация, а декларация превратилась в очередную профанацию, и мы обсуждали несколько проектов, где от КРТ оставалось только название. На самом деле, те же огромные микрорайоны, те же стандартные, высотные, плотные здания многоквартирные без социальной инфраструктуры, без прописанного контрактом застройщикам обязательства построить одновременно с жильем все причитающиеся объекты инфраструктуры: от школ до детских садов, поликлиник, спортзалов и так далее. Вот если Кухарук имеет в виду КРТ, как тот же тюменский опыт, а я надеюсь, что в общем-то он основывается на тюменском опыте.

Д.Щ.: Ну да, логично.

Т.С.: То у Сургута, вероятно, есть определенная надежда на прекращение этой ужасающей, порочной политики застраивать его однотипным, массовым жильем самого эконмического, скажем так, класса. И, кстати говоря, обращаясь к опыту тюменской строительной политики, хочу напомнить, что там действительно местные власти во главу угла ставят улучшение городской среды, а не ее ухудшение. Как тот же самый Кухарук сказал в одном из телеинтервью своих, человек должен покупать не квадратный метр, он должен покупать место для жизни, среду, которая ему хороша. В этом смысле не важно, он покупает центральную какую-то часть города или окраину, он должен покупать качественное место жизни, которое обеспечит ему: свежий воздух, свободное пространство, рекреацию, качественное жилище – весь стандартный набор, который делает любую территорию хорошей, приятной, перспективной, а не депрессивной и умирающей.

Кстати, о КРТ, у меня был один такой эпизод интересный с Натальей Владимировной Комаровой. Я как-то приехал к ней на встречу на машине, и после долгого отсутствия, я несколько лет не ездил в Ханты, я вообще не люблю Ханты-Мансийск, честно говоря, не сильно люблю, и я был потрясен, как вот эта огромная территория, когда к Хантам начинаешь подъезжать, там еще километров 20, ты едешь уже, чувствуешь, вот ты уже на финише, после их этого блокпоста, ты там еще долго-долго-долго едешь среди такой, красивой достаточно дороги по направлению к аэропорту. И вдруг я вижу, что весь этот лес исчез, и там понастроено черте-что просто, какой-то просто ужас. То есть он не совместим с образом Ханты-Мансийска, городка вполне себе уютного, приятного, такого теплого, лесного.

И я прямо не сдержался, и я первой фразой говорю: «Наталья Владимировна, а как это? Как это тут вот можно было так вот усрать просто перед Ханты-Мансийском вот эту всю территорию?» Вот она развела руками, говорит: «Ну, ты понимаешь, просто пробить вот эту всю архитектурную мафию, ну невозможно. Творят, что хотят». Я, конечно, тогда сильно удивился, потому что губернатор она была жесткий и достаточно в таких вопросах авторитарный. И мне показалось, что, ну, неправильно это все, ну не соответствует. Не соответствует реальная политика градостроительная, которую мы видим даже уже на примере столичного города, я уж молчу про Сургут, про другие территории, тем декларациям, которые мы слышим от наших руководителей любого уровня: правительственного, городского, муниципального.

И я думаю, уж если действительно Ханты-Мансийск так гробят, столицу региона, чего мы тогда говорим про Сургут. Ну, они: девелоперы, строительные власти любой муниципальной территории – они действительно творят, что хотят. И мы на примере сургутского генерального плана, так называемого сургутского генерального плана, видим, что весь он свелся лишь к тому, чтобы узаконить несколько манипуляций с городской территорией для двух-трех девелоперов. Вот этот «Самолет» теперь в Сургут заходит. Ладно бы там в Сургут зашел застройщик, который строит индивидуальные дома, таунхаусы, поселки. Но нет, заходит, на самом деле, застройщик, который будет делать вот то, что мы видим сейчас во всей Москве, начиная с метро Юго-Западное и дальше вглубь Московской области. То есть ничего там красивого, уютного и перспективного не будет. Вот это такие первые впечатления от достаточно плотного, длительного, даже можно сказать, визита Руслана Кухарука в Сургут.

Д.Щ.: Ну да, трехдневный.

Т.С.: А дальше будем смотреть, сможет ли он пробить нашу эту всю строительную мафию, изменить сложившуюся градостроительную политику, остановить застройку Сургута и других территорий массовыми, высотными микрорайонами и увести градостроительную политику в сторону создания малоэтажных, качественных, комфортных жилищных комплексов, уютных дворов, правильно организованных парковочных пространств, действительно настоящих набережных, а не набережных, как вывеска, а по факту жилищные комплексы. Там, кстати, тоже где-то промелькнуло вот это вот: набережная, как она будет работать для жителей возводимого жилья.

Д.Щ.: Это НТЦ, да.

Т.С.: Да. Но это все вшитые формулировки, которые потом покажут истинную суть того или иного проекта. Набережная – значит набережная. Как в Тюмени. Вот на этой набережной нет микрорайона никакого, и никакого там НТЦ нет. Там есть набережная. Если мы употребляем слово «набережная» вот в этом его истинном значении – очень хорошо. Если это какой-то инояз, и нового губернатора застройщики дурят – это плохо. Надеюсь, что, опять-таки, надеюсь на его тюменский опыт, который не позволил уронить Тюмень до того состояния, в котором сегодня находится Сургут в плане градостроительной политики, который последние 25 лет из Тюмени создал один из самых привлекательных городов в России для жизни. С учетом того, что это северный все-таки город, то есть задача усложняется.

А эти 25 лет Сургут планомерно, кстати говоря, в качестве своем падал, несмотря на все эти награды по благоустройству, по привлекательности. Сургут привлекательный только потому, что у него из-за «Сургутнефтегаза» высокая средняя заработная плата статистическая. Вот поэтому он привлекателен. Ну вот, собственно, вот такие впечатления не о губернаторе, мы пока читаем его пресс-релизы, изучаем его диалоги с горожанами, с чиновниками и обнаруживаем в этих диалогах то, что могло бы нас заинтересовать в плане следующего этапа развития Сургута.

Д.Щ.: Я бы добавил один нюанс. Он сказал о планах создания некоего органа, который будет контролировать застройку, и в том числе комплексного развития территорий, в котором лично Руслан Кухарук будет присутствовать. То есть в переводе это означает, и мне люди, которые присутствовали на этой встрече, просто передали, сказали, что один из тезисов, который прозвучал, это: ребята, хватит заниматься самодеятельностью и принимать эти какие-то тихушечные решения локальные, которые вы сами для себя пробиваете, и радуетесь жизни. Что нужно согласовывать будет с округом и, видимо, вот этот вот тюменский стиль управления, когда больше внимания со стороны именно региона к местным вопросам, присутствует. То есть, возможно, у нас такой вот небольшой сдвиг будет происходить, и, возможно, Руслан Кухарук все-таки будет больше обращать внимания в том числе и на Сургут, и на то, как он застраивается, на то, какие решения там принимаются.

В том числе он, опять же, декларировал, но это, по-моему, уже все декларируют, уже все обдекларировались о том, что давайте перестанем накачивать квадратные метры тупые, а делать нормальную какую-то как раз вот среду для… Жилье нормальное, комфортное, чтобы со средой, со всеми делами, чтоб все было хорошо. Но, опять же, посмотрим, к чему эта декларация приведет. Потому что все уже говорят, и Наталья Комарова тоже говорила, что хватит строить какие-то страшные вещи, давайте строить хорошие вещи. Но вот пока это в реальность имплементируется довольно слабо. Посмотрим, как получится у Руслана Николаевича.

Ну и в целом, опять же, то есть я могу поделиться своим опытом. Я пересекался буквально чуть-чуть с Русланом Кухаруком будучи в Тюмени, будучи журналистом в Тюмени, когда он стал мэром Тюмени. И у меня остались от этого общения приятные впечатления. Ну и разные наши комментаторы тоже отмечают приятные впечатления от контакта. Но, опять же, посмотрим, к чему приятные впечатления… То есть приятные впечатления не строят города, не улучшают города и не ухудшают их, а это просто впечатления. Посмотрим, во что это будет выливаться в плане управленческих решений.

Т.С.: Да, будем надеяться, хорошо. Лишь бы не позволял себя дурить.

Д.Щ.: Ну что ж, мы будем завершать. У нас сегодня один большой выпуск был, посвященный визиту Руслана Кухарука в Сургут. Ставьте лайки этому видео, комментируйте, оставляйте свои комментарии – это очень важно. Мы сейчас решили, что мы все-таки будем больше контактировать с нашей аудиторией, больше общаться. Поэтому комментируйте, предлагайте темы, высказывайтесь. Мы обязательно это все будем учитывать в ходе подготовки наших будущих материалов и на siapress.ru, и на нашем Youtube-канале. Так что давайте, до новых встреч. На siapress.ru читайте расшифровку этого разговора, ставьте лайки. И пока, до свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока.