Выпустить книгу с воспоминаниями Ивана Захарова в 2024 году было бы актуально и логично

13 мая исполнилось 20 лет со дня смерти одного из главных краеведов Сургута Ивана Захарова. В этом же году исполнится 95 лет со дня его рождения. При этом у Ивана Прокопьевича собрано множество и журналистских, и личных материалов о жизни Сургута. Опубликовать их в год 430-летия города и к памятным датам самого Ивана Захарова было бы крайне логично и актуально, но пока этого не происходит. Почему – обсудили ведущие «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Дмитрий Щеглов: Меня зовут Дмитрий Щеглов, это «О чем говорят», мы продолжаем. Тарас Самборский также на связи. В первом эпизоде мы обсудили приближение Сургута к своему 430-летнему юбилею, ну, или годовщине образования. И обсудили, с каким набором, скажем так, нюансов, вопросов и проблем в сфере культуры город подошел к этой дате, и что можно было бы сделать по этому поводу. В том числе с «Авророй», Домом пионеров и другими нашими знаковыми и интересными объектами. Сейчас вспомним про одного человека, который был не только другом редакции «Нового Города» и некогда постоянным автором нашей газеты, и до сих пор, так или иначе, он у нас появляется в своих дневниках – это Иван Захаров. Один из главных или, пожалуй, наверное, даже главный краевед в Сургуте. 20 лет назад его не стало. Это было 13 мая 2004 года. И в этом же году ему бы исполнилось 95 лет – тоже такая, скажем, юбилейная дата, юбилейного характера. Тем не менее, его бюст находится возле нашей редакции СИА-ПРЕСС. Его именем названа одна из улиц города Сургута. Но его историческое наследие, скажем так, не настолько востребовано, насколько оно того заслуживает. Пожалуйста, выскажись по этому поводу, как бы ты хотел это прокомментировать.

Тарас Самборский: Вопрос общий. А если говорить про фигуру Захарова, то я всегда к ней относился более субъективно, чем к другим краеведам городским, например, Флегонту Показаньеву, потому что Захарова я близко знал и видел его рабочий процесс с близкого расстояния. В каком-то смысле он меня и настроил в свое время на тему, скажем так, сургутскости, на тему сохранения сургутской самоидентичности как города с большой историей. Чем, собственно, я и пытаюсь, пытался заниматься много-много лет.

Итак. По Захарову, к сожалению, картина выглядит точно таким образом, как с неодушевленными объектами культурного наследия нашего города, о которых мы говорили выше, как Дом пионеров, как какие-то другие знаковые культурные объекты, требующие особенного внимания общества и власти, но его не получающие. Вот Захаров умер 20 лет назад. 20 лет газета «Новый Город» еженедельно печатает полосу его дневников. Насколько я знаю, этих дневников там еще где-то на год, потому что сегодня они публиковались по 93-му году, но вот он в мае 94-го года умер, какое-то еще время они будут выходить. До этого Захаров в каждом номере…

Д.Щ.: 2004-го или 94-го?

Т.С.: 2004-го, я говорился. В 93-м году газета «Новый Город» была открыта, вышел первый выпуск. С первого номера Захаров публиковался в «Новом Городе» со своими историческими очерками. Они так и назывались «Иван Захаров рассказывает». То есть это мы только говорим про дневники, а дневники – это абсолютно личная вещь, которую Захаров никогда не предполагал публиковать. Он говорил: «Вот есть, вот написал, вот тут вот все, что я переживал». Но какого-то его личного запроса на публикацию этих дневников я не помню. Но вот именно Людмила Ивановна, дочь Захарова, оживила его рукописи и, 20 лет публикуя их, сделала удивительную вещь. Простые заметки Захарова, которым он не придавал журналистского значения, превратились в удивительный культурный феномен Сургута.

Потому что такого труда как дневники Захарова больше нет в Сургуте. Да и я думаю, в очень многих старых городах их нет. Это действительно очень классный труд, и оказалось, что это журналистский труд, и в этом плане Захаров себе, сам того не подозревая, не изменил. Это хронология жизни города на протяжении нескольких десятков лет, которые очень спокойным, ровным, не публицистическим стилем, не пафосным, не субъективным описывал вот эту эпоху. И из тех 20 лет, что издаются дневники Захарова в газетном формате, 15 лет и Людмила Ивановна, и редакция газеты «Новый Город» так или иначе вели переговоры с нашим муниципалитетом о том, чтобы эти дневники каким-то образом достойно, красиво издать. Не в виде брошюр, а в виде очень красивого, чуть ли не академического такого по внешнему виду издания.

Но вот воз и ныне там. Сам по себе проект просто дорогостоящий, его трудно поднять на частные деньги, хотя, может быть, и можно попытаться это сделать, но, к сожалению, ни один состав сургутской администрации, начиная еще со времен Александра Сидорова, не проявил к этой теме никакого интереса. Я считаю, что очень жаль, потому что именно этот труд Захарова не пылился бы на полках как подарочное издание, что мы часто видим в отношении дорого-богато изданных всяких книг. Он бы читался с удовольствием, потому что это реально интересная вещь. Мне кажется, что пользуясь годом 430-летия Сургута, годом 20-летия со смерти краеведа, годом 95-летия со дня его рождения, которое случится 5 октября, можно было бы, наконец, включить издание трудов Захарова в какую-то городскую программу и закрыть этот вопрос. Это очень правильная вещь, просто это очень ценная вещь.

Может быть, не все чиновники департамента культуры понимают ценность этой вещи, но, если бы они потратили какое-то время на экспертные разговоры, я не знаю, с культурной общественностью города, со старыми сургутянами, они бы услышали много убедительных доводов в пользу того, что такие уникальные граждане как Захаров не могут оставаться в забытии. Сегодня Захаров жив только потому, что его дочь Людмила Ивановна продолжает его дело виртуозно совершенно, и жива редакция газеты «Новый город», которая под это все дает свою площадку. А так бы Захаров был забыт, как и Показаньев, как и многие другие краеведы и историки и достойные сургутяне через пару лет после их смерти. Вот это вот печальная вещь. Это то направление, которое культурная власть Сургута должна, обязана просто переосмыслить и что-то поменять. Вот что-то поменять.

Культурное направление у такого города как Сургут должно греметь. Город должен звучать как культурный центр. Не как центр таксистов и кассиров из мигрантской среды, а как огромный культурный центр в Западной Сибири, привлекающий своей мощью к себе внимание, аккумулирующий дополнительные силы. Этого не происходит. И вот история с Захаровым как раз о том, как уже имеющийся материал можно сделать настоящим культурным прорывом и явлением и на этом зарабатывать себе и политические очки в том числе. Ради Бога, зарабатывайте. Но это будут главным образом очки культурные и общественные.

Д.Щ.: Да, тем более, что направление нашей общей общероссийской политики: история, корни, откуда мы идем, что мы делаем. То есть и здесь вот Иван Захаров, наверное, актуален, потому что он как раз про историю и про то, откуда Сургут, как он формировался и что там вообще происходило. Ладно, будем завершать «О чем говорят» на этой неделе. Подписывайтесь на нас в Youtube, ставьте лайки – это важно и хорошо. Расшифровки читайте у нас на сайте siapress.ru. И не только расшифровки, но и все наши разные другие материалы: блоги, интервью и так далее. Там много всего интересного. Еще в Telegram-канал подписывайтесь, там тоже хорошо. И до новых встреч, через неделю вновь увидимся. До свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока.