После ухода Андрея Филатова и назначения нового мэра в Сургуте вряд ли что-то поменяется принципиально

Проект «О чем говорят» выходит из отпуска, и первая его тема – стремительная отставка Андрея Филатова с поста главы Сургута. Ведущие – журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский – обсудили не только скоротечность этого кадрового решения, но и перспективы экономической столицы Югры в разрезе очередной замены управляющей команды.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Это «О чем говорят», меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Тарас Самборский на связи – журналист и коллега мой. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Возвращаемся из небольшого отпуска. По говорим про то, что было интересным. Сейчас, конечно же, самая главная новость, которая пришла к нам в конце апреля, это то, что глава города Сургута Андрей Филатов покинул свою должность. Об этом он объявил, то есть он сначала получил из рук губернатора награду какую-то в торжественной обстановке по случаю дня муниципальной власти, местного самоуправления, и буквально через день после этого написал такой пространный пост о том, что вот три года он отработал, и что теперь он будет двигаться дальше, и что это решение носит личный характер, что не нужно искать каких-то подоплек и так далее, каких-то там политических нюансов.

Сейчас известно, что Людмила Батракова – это его заместитель и его коллега по Лангепасу еще – стала временно исполняющим обязанности. В начале июня мы узнаем имя нового главы. И сейчас давай пробежимся в целом по этой теме. Что случилось, как это можно объяснить? Это есть какая-то подвижка Андрея Филатова на какое-то повышение или потенциальное повышении? Потому что говорят, что он перейдет в какой-то, может быть, фонд, может быть, он будет курировать НТЦ, может быть, он будет курировать что-то еще такое, какой-то крупный проект в округе. И кто, соответственно, может у нас стать новым главой города? Потому что это, получается, у нас третий глава, который свой срок до конца не досиживает. Давай про это поговорим. Как ты видишь эту ситуацию?

Т.С.: Я вижу ситуацию так, что у нас последние отставки мэров Сургута происходят, как какой-то тюремный шухер, и вот эта последняя – не исключение. Такая срочность с отставкой главы ключевого города региона и одного из ключевых городов страны может быть обусловлена только какими-то экстраординарными причинами, я другого объяснения не могу... Потому что, как я понимаю, просто так спрыгнуть с должности градоначальника сегодня трудно, практически невозможно. Задачи стоят перед каждым муниципальным и региональным руководителем очень серьезные по обеспечению социального спокойствия, благоденствия, по выполнению приоритетных федеральных программ, кстати говоря, не отмененных до сих пор президентских майских указов, которым исполняется десять лет, по-моему, нынче.

То есть столь непонятная никому, молниеносная, никак не ожидаемая отставка – это очень много вопросов без ответов. Причем, если ушедшая администрация заявила ряд крупных, долгосрочных и очень важных для города проектов, и к некоторым из них подступилась в практическом плане, то покинуть, скажем так, плацдарм своей деятельности без каких-либо хотя бы формальных объяснений перед теми же депутатами, которые, опять-таки, формально, но все-таки утверждают каждого главу, также странно. То есть мы говорим о том, что администрация Андрея Филатова решила проблему переселения людей из временного жилья.

Д.Щ.: Ну да, она практически закрыла это, да.

Т.С.: Кстати, это администрация Андрея Филатова об этом говорила, а мы просто с этим соглашаемся, потому что факт, как говорится, налицо. Значит, администрация Андрея Филатова запустила долго откладываемую, мучительную реформу общественного транспорта, автобусного движения в Сургуте, с которой, по прошествии года ее реализации, мы видим, многое не гладко. И вопросы, первые вопросы, они есть, они серьезные, и горожане там высказывают массовые недовольства этой реформой. Но администрация достаточно шустро отрабатывала болевые точки и в целом и общем, при всех вопросах к этой реформе, ведь мы не можем не признать, она осуществляется, и как минимум с заявленного ориентира, заявленной цели она не сворачивает. Хотя разбирать ее надо отдельно.

Но вопрос настолько серьезный, что уйти, не попрощавшись с теми же, опять-таки, депутатами, с общественностью, и не поговорив об этой реформе, не дав какие-то необходимые в этой ситуации напутствия, тоже, мне кажется, несколько необычно. Ну и так вот можно взять много других аспектов административной жизни города, включая кадровую политику администрации: кто остается, кто на каких функционалах, кто чем будет заниматься, кто эти люди, которые вот сейчас в администрации остались. Не зря же депутат, по-моему, Птицын воскликнул даже: «А кто такая вот эта прекрасная дама, которая сейчас у нас исполняющим обязанности главы города является?» Надо же понимать момент. Если депутаты, которые ежедневно работают с городской администрацией, не в курсе, скажем так, того, кто в высшем эшелоне городской власти находится, мы можем себе представить, что, вероятно, кадровая политика тоже интересует горожан, и хотелось бы услышать какие-то, еще раз говорю, напутственные, установочные вещи вот в такой сложный момент для города. Это по поводу того, что…

Д.Щ.: Знаешь, я бы еще добавил к этому моменту то, что, к сожалению, мы имеем отсутствие преемственности, вот прямо в плохом смысле этого слова. То есть бывает все-таки какие-то переходы, какие-то сцепочки. То есть мы смотрим на Тюмень. В Тюмени, условно говоря, есть губернатор, есть глава Тюмени, который в некотором смысле является заместителем губернатора по центральному, главному городу, самому населённому, самому важному. И когда там тот же Якушев ушел, Александр Моор – мэр Тюмени – стал губернатором, соответственно, заместитель мэра Тюмени, заместитель Моора, Кухарук стал главой Тюмени. То есть там вот в этом смысле у них какая-то преемственность сохраняется. И мне кажется, что вот эта преемственность такая, позитивная. То есть она как-то так сохраняет общий ход управления, общий ход вообще мысли, задумок, планов, кадров и так далее. То есть мне кажется это более просто удачной схемой в этом смысле, потому что у нас, как меняется глава, так сразу там все вообще рушится чуть ли не под основание и строится заново. И ненадолго, как выясняется на практике.

Т.С.: Да, как говорил Александр Анатолиевич Ширвиндт, интересная мысль, интересная. Конечно же, управление муниципалитетом с кадровой точки зрения должно осуществляться или по такой схеме, как ты только что привел пример с Тюменью, или как это было, в общем-то, всегда в Сургуте. Существовала видимая руководящая часть городской власти в лице первого лица, председателя горисполкома, глава города, мэр города, его ключевые заместители. Все всегда знали, кто является заместителем или Леонида Рокецкого или Александра Сидорова по коммунальной системе, по финансам, по культуре, по социальному обеспечению, по безопасности и так далее. И это была публичная, медийная, если можно такой термин применять к, скажем так, к тому периоду, публичная команда, медийная команда.

Каждый из чиновников очень компетентно, регулярно отчитывался перед сообществом городским: через СМИ, через брифинги, через какие-то мероприятия о том, что он делает, что делает его сектор, что делает в целом городская власть. С этим никогда не возникало проблем. Поэтому при, допустим, исчезновении Александра Леонидовича Сидорова, все понимали, Новицкий будет там как первый зам, или позже им мог бы стать, им мог бы быть Владимир Алексеевич Браташов – тоже первый зам Сидорова – или Дмитрий Макущенко. То есть все понимали – вот она – естественная кадровая ротация, и эта система работала.

Сегодня, после Дмитрия Попова, не знаю, как в других муниципалитетах, подозреваю, что это общий тренд, под терминологией «технократическая команда» прячется абсолютная скрытость чиновников от общества, их не публичность, их полная непрозрачность, их неконтактность. И видится это таким образом: вот заходит на муниципалитет на какую-то краткосрочную перспективу некая команда, иногородняя, как мы видим, кстати, это тоже важный фактор, никак не связанная ни с местным так называемым истеблишментом, с какими-то там местными элитами, не связанная с местным бизнесом, никаких ниточек, которые, как объявляет каждый раз эта новая команда, их бы втягивала в какую-то коррупционную составляющую или в какую-то психологическую зависимость от местных процессов. Вот такая чистая, опрятная, технократическая команда управленцев заходит, делает какие-то проекты и стремительно исчезает.

Это может быть неплохо, но послушайте, я не очень вижу, кто бы теперь с такой ответственностью, как это демонстрировал Андрей Филатов, будет курировать автобусную реформу. Мне просто кажется, в городской администрации не осталось людей, которые были бы мотивированы на конечный результат так, как именно Филатов. Ну есть просто какие-то персональные проекты. Есть такие вещи, которые связываются с конкретным лицом. Я это сделал, я там соединил город из разрозненных микрорайонов в цельное городское пространство. Я там, я не знаю, инвестировал в полную реконструкцию системы жилищно-коммунального хозяйства. Я там мост построил, ну, и так далее. Я там построил объездную дорогу. И эти руководители доводили свои проекты до конца. И проекты становились концептуально, финансово, смыслово и физически законченными, и они работают десятилетия на город.

Я боюсь, что сейчас эта наша реформа автобусная закончится пшиком. Ну, какими-то там еще десятью автобусами, которых, безусловно, не хватает, которые даже перекрасить в какой-то цвет уже нет сил. Мы видим, да, вот они как в базовой раскраске с завода идут белые, вот они так и приезжают в Сургут. У нас же неспроста были рыжие автобусы в советской жизни. Они же создавали не просто там какой-то фирменный стиль этому предприятию «СПОПАТ», а они же наш пейзаж унылый хоть как-то оживляли. Уйдут эти автобусы в Нижневартовск, еще куда-то, то есть там, где сегодня власть демонстрирует желание конкурентной борьбы с Сургутом.

Вот, кстати, да, это тоже очень интересный аспект. В Нижневартовске, кажется, возрождается то, что было в советскую эпоху между Нижневартовском и Сургутом. Какой город вырвется по тем или иным показателям вперед. И вот сегодня с аналогичной реформой общественного транспорта Нижневартовск вроде бы очень хочет утереть нос Сургуту, такое есть ощущение. И по некоторым оценкам ему это удается. Но вот это вот тоже очень важно: а что будет делать 500-тысячный Сургут с вот этой недоделанной реформой? Не исчезнет ли нынешний руководитель муниципального предприятия «СПОПАТ», господин Киселев, так же стремительно, как нынешняя городская…

Д.Щ.: Александр Попов.

Т.С.: А я как сказал?

Д.Щ.: Киселев. Он советник главы, наверное, уже тоже уходит.

Т.С.: Я говорю, Попов, конечно, да-да-да. Ну, кстати, не исчезнет ли советник Киселев? Вот очень много вопросов. А что будет, если он исчезнет? Кто будет этим всем руководить процессом? Потому что все-таки Филатов демонстрировал, ну, он такой, в политическом плане мускулистый руководитель, он хотел дела, он заявлял какие-то задачи и шел к их выполнению. То есть эти задачи не висли в воздухе. Это все-таки нами, общественностью, наблюдалось и подмечивалось. Но вот то, что такой английский уход, не попрощавшись, не встретившись с депутатами, которые дали тебе формальную путевку в кресло руководителя Сургута – это да, это обращает на себя внимание.

Что будет дальше? Не знаю. И честно говоря, возникает после этих экспериментов со сменой сургутских градоначальников какое-то апатичное восприятие этого процесса. Я от многих слышу людей: «А какая, в принципе, разница, кто будет?» Вот какая, в принципе разница?

Что принципиально изменилось за время второго срока Дмитрия Попова, короткого очень? Что изменилось за время Вадима Николаевича Шувалова? Что изменилось за время Андрея Филатова? Ну, принципиально, ну что? Ну, бюджет города Сургута вырос – все это прекрасно знают. Он вырос потому, что строится очень много дешевого жилья, а теперь будут, видимо, строить, кстати говоря, другие застройщики, как я понимаю, то есть группа «Самолет» заходит в Сургут с большими проектами. И вообще происходит определенный передел привычного нам экономического сообщества, в частности в девелоперской сфере. Будет много интересного. Может, и с этим отставка связана, или какое-то будущее назначение, мы этого не знаем.

Но что будет, в принципе? Да ничего. Потому что точно так же, как Тюменская область руководит городом Тюменью и каждым муниципалитетом, только с более понятной населению командной работой, точно так же у нас правительство округа руководит каждым муниципалитетом, в том числе и Сургутом. Все решения о том, что будет в Сургуте построено, будет ли построено, какие там будут осуществляться социальные проекты, культурные, гуманитарные проекты – это решает Ханты-Мансийск. Сургут ничего не решает. Мы видим, что ни одна администрация города не в состоянии ни одного местного решения пробить.

Вот захочет правительство округа, захочет конкретно губернатор Югры Наталья Комарова построить новое, красивое, современное здание Сургутскому музею – оно появится. А вот захочет ли это сделать сургутский мэр – это ровным счетом не значит ничего вообще, никому это не интересно. Они ничего не могут сделать ни с Домом пионеров, мы так и не знаем судьбу кинотеатра «Аврора», теперь, видимо, никогда уже и не узнаем, ну и так далее по списку. Мы об этом говорили.

Соответственно, что мы будем ждать от следующего градоначальника? Мы будем ждать увеличения бюджетных расходов на содержание бюджетной сферы, социальной сферы, чистку дорог, какой-то ремонт дворов. Мы будем наблюдать дальнейший рост численности жителей города Сургута. Будем наблюдать увеличение нагрузки на социальную сферу города Сургута. И вот любая новая сургутская власть местная будет героически преодолевать созданные ею же самою вот эти вот все проблемы, правда, да? То есть это будет достаточно такое, видимое экстенсивное развитие города, превращение его в очень, очень-преочень большой город. Перевалит он скоро и 500-тысячный рубеж, я думаю, с такими-то темпами.

Но мы не увидим ни театра, ни обсерватории, ни планетария, ни музея, как в Бильбао, или даже хотя бы, как в Тюмени. Это все мы не увидим. Мы увидим множество школ, детских садов, однотипной застройки и абсолютного упрощения всех процессов. Вот просто, вот все процессы, от принятия решения о том, какие заборчики ставить на пешеходных перекрестках, до того, как будет выглядеть, я не знаю, какая-нибудь набережная, если какая-нибудь набережная в Сургуте еще появится. Это все будут очень упрощенные процессы, очень линейные решения, очень короткие по времени. Ровно такие решения, за которые чиновник может подписаться, что он это успеет сделать.

Вот у нас, оказывается, мостик через речку Сайму будут тут ремонтировать. Я только на siapress прочитал уже три раза эту новость. И я не могу понять, там этот мостик, кто-нибудь его видел? Он в длину 50 метров. Это что, серьезно? Вот об этом надо говорить так много? Это не в бюджете там, я не знаю, в бюджете какой-нибудь управляющей компании, кто там за это отвечает, Восточный ДЕЗ или Центральный, которая пришла просто, подремонтировала мостик, перекрасила его и пошла дальше, как она подъезды красит в жилых домах. Сколько говорили про этот мостик. Вот в это мы уходим, да. Очень много говорильни об очевидном, о том, что просто не должно забирать ни секунды времени наших администраторов. Они должны думать о стратегии, они должны думать о будущем, они должны думать о том, что такое будет Сургут через 20-30 лет.

Вот теперь подходим к последнему пункту этого вопроса: не связана ли столь неожиданная отставка Андрея Филатова с тем, что ему, возможно, поручат некий участок, так или иначе связанный, определяющий какое-то стратегическое развитие Сургута или Сургутской агломерации. Потому что, как я понимаю, у правительства округа есть большое желание в рамках агломерации объединить Сургут с Белым Яром, с Барсово, возможно, с Солнечным, такие проекты есть. А что тогда будет из себя представлять оставшийся кусок Сургутского района – это интересно. Будет ли он объединен с Сургутом в единую муниципальную единицу или будет какая-то другая форма, или это все пойдет под эгидой агломерации, но с сохранением формальных администраций, каждая своя – это интересно.

Возможно, какой-то пост, я не знаю, административный или корпоративный мог бы занять там Андрей Филатов вот с этой точки зрения. Много говорят о проекте НТЦ, но по мне, так с НТЦ уже все там разрулено. На научную часть НТЦ посадили академического человека, вот он там будет делать вид, что у нас там наукой мы занимаемся, и на, скажем так, там, где «бабки», там уже сидит какой-то, видимо, я так понимаю, тоже правильный человек, и будет он руководить этим процессом как менеджерским процессом, как финансовым процессом, административным и так далее. Что в результате под видом НТЦ получит Сургут – неизвестно. Кстати, Андрей Филатов в первый год очень много говорил об НТЦ как о приоритетном проекте, как о градостроительном, как о градообразующем проекте, и даже в известном смысле регионообразующем проекте. А потом немножко сбавились обороты у сургутских чиновников на эту тему. И вот последний год я от местных вообще слова НТЦ не слышал. Вот нет его, оно нигде не звучало.

То есть оно там какой-то своей жизнью живет, наверное, построят там дома жилые, может быть, даже какой-нибудь небольшой бизнес-центр для того, чтобы разместить пару факультетов. И таким образом вот у нас НТЦ совершится. Боюсь, хотел бы я очень сильно ошибиться, надеюсь, что все будет как раз не так, а так, как заявлялось почти уже 10 лет назад, когда мы впервые услышали об этом замечательном проекте. Ну так вот, вот так мы и подошли к этому нашему обсуждению того, что же будет дальше. Ничего, Сургут выживет. Бюджет большой, денег много, снег будут чистить…

Д.Щ.: Ну ладно, хорошо. Давай тогда уже вернемся к этому обсуждению тогда, когда у нас появится какая-то конкретика, какие-то реальные кандидатуры. Интересно, сколько их будет, потому что, помню там их было там сколько...... Сорок, шестьдесят человек заявлялись на этот конкурс. Это тоже своего рода народное развлечение стало в какой-то момент, если вдруг кто забыл. И давайте тогда завершать эту часть, перейдем ко второй. Немного обсудим как раз автобусную реформу и в частности конфликт вокруг 45-го, 47-го маршрутов. Это будет в следующем эпизоде, так что переходите, не забывайте лайки ставить – это тоже полезно и хорошо