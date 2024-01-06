Деревянный Дракон зажжет в новом году

Символом 2024 года по восточному календарю станет Зеленый
Деревянный Дракон. Всего в гороскопе существует 12 знаков. Среди них Дракон –
единственное вымышленное животное. Принесет ли этот таинственный зверь
фейерверки событий или же удивит мудрыми уроками?
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Овен (21 марта – 20 апреля)
В грядущем году Овны могут разогнаться со скоростью дракона и поторопиться с некоторыми решениями. Это отличное время для того, чтобы проявить терпение и начать видеть по-настоящему важные для вас вещи. Но не забывайте о вашей огненной натуре. Ей вы сможете разжечь любое сердце в новом году!
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Телец (21 апреля – 21 мая)
Удивительным образом Дракон сблизит Тельца со всем его окружением. Под его огненным влиянием все будут тянуться к вам для эмоционального комфорта и надежности. Однако не забывайте и о себе – не погружайтесь глубоко в рабочие дела и помните о личной жизни.
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Близнецы (22 мая – 21 июня)
Зеленый Деревянный Дракон устроит целое огненное шоу для Близнецов. Столько эмоций они еще никогда не получали! Будьте готовы к постоянному движению и переменам. Не попадитесь в ловушку поверхностных развлечений. И обратите внимание на свое здоровье и самообразование.
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Рак (22 июня – 22 июля)
В новом году постарайтесь не злить Зеленого Деревянного Дракона. Не лезьте своими клешнями в чужие дела и полностью погрузитесь в семейную жизнь. Забота о близких людях пополнит ваши силы и энергию. Но не зацикливайтесь на стабильности, попробуйте внести «перчинку» в ваши отношения. Поверьте, вас ждет фееричный результат!
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Лев (23 июля – 21 августа)
В 2024 году Львы будут на своем месте − в центре внимания. Вас ждет море приятных сюрпризов и незабываемых моментов. Наслаждайтесь моментом славы! Будьте осторожны, Дракон может поднять вас высоко, однако падать будет больно.
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Дева (22 августа – 23 сентября)
В грядущем году Дракон советует Девам прислушаться к своей интуиции. Вы сможете научиться лучше слышать себя и чувствовать сигналы своего тела. Это поможет вам справиться с «огненными» переменами в жизни, которые ожидают в первой половине года. Не забывайте обращаться за помощью к близким людям. Именно они привнесут спокойствие в вашу жизнь.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Весам стоит подготовиться к новым людям в своей жизни. Круг общения будет расширяться пропорционально вашим возможностям и интересам. Дракон устроит настоящий танцевальный фестиваль в вашей жизни. Будьте открыты к новому опыту! Однако не забывайте ваших старых друзей, которые станут опорой в трудные дни.
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Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Зеленый Деревянный Дракон заставит Скорпионов снять маски. В грядущем году придется раскрыть свои тайны, чтобы сохранить важные отношения. Страсти и интриги – ваша среда обитания, поэтому вы сможете справиться со всеми испытаниями в жизни. Внимательно следите за тем, чтобы не утонуть в собственных эмоциях. Не уколите себя и других своим жалом.
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Стрелец (23 ноября – 22 декабря)
Стрельцам придется поумерить свой пыл и найти баланс между зажигательными идеями и долгожданным спокойствием. Год подарит вам возможность достичь значительных успехов в профессиональном направлении. Будьте готовы к большой ответственности − вас ждут новые проекты. Но не забывайте отдыхать. Желательно под жарким солнцем с коктейлем в руке.
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Козерог (23 декабря − 20 января)
Козерогам придется нелегко. На протяжении всего года с ними будут происходить спонтанные события, несущие за собой чувство неопределенности. Однако Дракон подарит вам еще большую мудрость и неуловимое везение. Это поможет вам справиться с любой проблемой. Огненный год даст ценный урок, что даже «американские горки» могут принести большую пользу.
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Водолей (21 января − 19 февраля)
В грядущем году Водолею предстоит непростой выбор: исполнение давней мечты или погоня за большими деньгами. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу и попробуйте не зацикливаться на советах других людей. Весной вас ждут кардинальные перемены, которые заставят выйти из зоны комфорта и начать действовать.
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Рыбы (20 февраля − 20 марта)
Дракон заставит Рыб задуматься о финансовых вопросах. Год научит вас правильно распоряжаться с деньгами и увеличит ваш доход. Во всех вопросах руководствуйтесь холодным разумом. Вам придется много работать над собой, чтобы научиться контролировать свои эмоции. Поверьте, за ваше усердие вы получите ценный подарок в конце года.