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СИА-ПРЕСС 2023. Фантом года. Большая маленькая агломерация

В Сургуте создали крупнейшую агломерацию муниципалитетов

СИА-ПРЕСС 2023. Фантом года. Большая маленькая агломерация
Фото: администрация Сургута

В 2023 году Сургут объединился с другими муниципалитетами Югры для создания крупнейшей агломерации в Югре. Сторонами договора стали Нефтеюганск, Пыть-Ях, Сургутский и Нефтеюганский районы.

«Цель соглашения – объединение действий муниципалитетов для устойчивого пространственного развития на принципах сбалансированности, социального и экономического, демографического развития каждого муниципального образования в отдельности и агломерации в целом за счет реализации межмуниципальных (агломерационных) проектов», – отмечали в администрации города.

Подчеркивалось, что агломерация даст возможность реализовывать инфраструктурные проекты, выходящие за административные границы одного муниципалитета. В перспективе участники объединения называли осуществимым логистический и индустриальный парк для нефтяной промышленности.

19 мая в экономической столице Югры прошло первое заседание совета агломерации, на которым был избран председатель – заместитель главы Сургута Артем Кириленко. А самое главное, на встрече утвердили план работы на год. В него включили 36 пунктов, в том числе культурное взаимодействие, совместное развитие бизнеса, экономики и инфраструктуры. К концу года участники агломерации обещали оценить, получилось ли реализовать намеченные цели. С тех пор об этом ничего неизвестно.

Кстати: Это единственная крупная городская агломерация в Югре, на территории которой проживает более 700 тысяч человек или 41% от общей численности населения округа. Всего в 2023 году в России насчитывалось 42 агломерации, 22 из них населяет более 1 млн человек.


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          [0]=>
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            [0]=>
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