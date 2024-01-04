Власти Сургута определились с местом для нового здания театра актера и куклы «Петрушка»

Сургутский театр актера и куклы «Петрушка» давно нуждается в «доме» – после переезда из «Авроры» в 2020 году в течение нескольких лет шли разговоры о строительстве нового здания. В бывшем кинотеатре культурное учреждение ютилось с 2015 по 2020 год, до этого репетиции труппы проходили в ДК «Геолог» и «Энергетик», а выступления давали на сцене филармонии. Сейчас «Петрушка» расположился в цоколе торгового центра «Сибирь», однако здесь проводятся только бэби-спектакли. Более масштабные постановки вновь показывают на сцене филармонии.

Изначально планировалось, что его построят рядом с одним из корпусов СурГУ, но эта идея не прижилась. Затем предполагалось, что старый кинотеатр «Аврора» снесут, а на его месте появится здание для «Петрушки». Однако вскоре стало известно, что для реконструкции объекта нашелся инвестор. Им выступила группа компаний «Гулливер» – теперь в здании кинотеатра, по согласованию с властями города, оборудуют спортзал с выставочным арт-пространством.

Летом уходящего года стало известно, что строительство кукольного театра перенесли с 2023 на 2025 год. В администрации заявили, что полностью отвергли идею о совмещении ГКЦ и ТАиК. По словам властей, они рассматривали такой вариант, но специалисты посчитали его невозможным. Однако была предложена альтернатива – построить объект на месте станции юннатов. Данное здание решили снести еще в 2021 году. В 2022 году эта история получила продолжение. На снос станции направили 15,5 млн рублей.