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​СИА-ПРЕСС 2023. Тенденция года. Остаемся зимовать

Россиян, получивших запрет на выезд, обязали сдавать паспорта

​СИА-ПРЕСС 2023. Тенденция года. Остаемся зимовать
Несмотря на волнения, новые ограничения коснутся не всех граждан Фото: ru.freepik.com

В декабре 2023 года в России вступил в силу закон, который обязывает сдавать свои загранпаспорта граждан, получивших ограничение на выезд. Это следует из постановления правительства от 24 ноября.

Согласно ст. 15 федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», гражданин может быть ограничен в праве уехать за границу по ряду оснований. В их числе:

  • доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным данным, относящимся к гостайне;
  • призыв на военную или альтернативную службу;
  • привлечение в качестве подозреваемого или обвиняемого в соответствии с УПК;
  • предоставление заведомо ложных сведений при оформлении документов для выезда из страны;
  • уклонение от исполнения обязательств, наложенных судом, или состояние банкротства.

У всех, кто попал под ограничения и получил уведомление об этом, есть возможность в течение пяти дней сдать загранпаспорт на хранение. Это можно сделать либо в органе, выдавшем документ, либо в госорганизацию, которая применила ограничение. Во время процедуры оформляется акт приема-передачи, один экземпляр которого выдают россиянину.

Отмечается, что получить паспорт обратно можно только в том случае, если ограничение снято или у документа истек срок действия. Выдача осуществляются в день обращения и под личную подпись в журнале учета.

Напомним, что летом подходящего к концу года Владимир Путин подписал закон об ограничениях на выезд за границу для некоторых категорий граждан. В документе была информация о служебном или дипломатическом паспорте – их могут признать недействительными, если их не вернули после командировки без уважительных причин.


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03 января в 14:17, просмотров: 789, комментариев: 0
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      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
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            [1]=>
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          }
        }
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          [0]=>
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            [0]=>
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              bool(true)
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        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
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}
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