В Сургуте разработали проект развития города до 2050 года

Сургут 2023 года предпочитает ставить долгосрочные цели. Для этого был разработан проект стратегии социально-экономического развития города до 2050 года. Его генеральная мысль звучит так: «Город комфортной среды и духовно-нравственных ценностей за счет активной кооперации населения, власти и предпринимательства для устойчивого развития социальной сферы, инновационной и креативной экономики».

«По сравнению с 2023 годом общий объем отгруженных товаров и услуг должен вырасти на 64 процента. В 2036 году ожидается достижение нормативной обеспеченности населения всеми видами объектов социальной сферы. В 2050 году город должен окончательно превратиться в город с диверсифицированной экономикой и высоким уровнем человекоцентричности. Ожидается, что экономика вырастет почти в три раза, а население превысит 500 тысяч человек», – говорится в проекте.

Созданием обширного плана занималась группа специалистов из Санкт-Петербургского научно-исследовательского института перспективного градостроительства. Эксперты занимались подобными основополагающими документами для Краснодара и Сочи, а также имеют опыт работы и с Сургутом. Именно это предприятие разработало первый генплан города в 1969 году и корректировало его в 2001 году.

Кстати: В рамках «Стратегии-2050» представили текущие данные развития Сургута: за 15 лет численность населения выросла более чем на 100 тысяч человек, идет планомерный рост доходов сургутян, растет число трудоспособного населения при довольно низкой безработице, а объем промышленного производства за полтора десятилетия вырос на 30%.