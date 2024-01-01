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Памятные даты Сургута 2023 года

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В 2003 году построен и освещен в микрорайоне нефтяников Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». Фото: fotoxcom.ru

170 лет назад в Сургутском уезде был проведен один из первых опытов хлебопашества есаулом Невзоровым.

155 лет минуло с тех пор, как Сургут возведен на степень окружного города. «…ибо несмотря на то, что это один из древних городов, однако городом в действительном значении этого слова сделаться он не может, как по условиям природы страны, так и по типичным особенностям населения округа, которые при своей малочисленности, состоит почти исключительно из инородных бродячих или полуоседлых. Зато этот город имеет и общественное управление – упрощенное, представителем коего служит староста».

110 лет прошло, как в Сургут проведен проволочный телеграф. Первые телеграммы приняты 10 ноября 1913 года. В это же время открыт первый Народный дом, названный именем Романовых.

85 лет назад открыта Сургутская посадочная авиационная площадка, входившая в состав Главного управления Северного морского пути, позднее – в состав «Аэрофлота».

70 лет со дня открытия Затонской начальной школы по адресу: улица Школьная, 20. «Свое название школа получила из-за близкого расположения к Затонскому логу, заросшему багульником и мятой, весной затопляемого талыми водами. На противоположной стороне лога шел сплошной лес. В школе, в которой было всего три класса, отсутствовал даже водопровод, классы освещались с помощью линейных керосиновых ламп «Молния». Существенную помощь в свое время оказывал Фарман Салманов».

60 лет со дня образования организационного комитета по созданию краеведческого музея на общественных началах в рабочем поселке Сургут. Комитет возглавил Флегонт Показаньев – заведующий отделом пропаганды и агитации райкома КПСС, ветеран Великой Отечественной войны и труда. 30 ноября 1963 года состоялось открытие музея, приуроченное к празднованию 370-летия Сургута.

В том же году в честь полета первой женщины в космос ул. Новая на Черном Мысу переименована в улицу Валентины Терешковой.

55 лет назад в Сургут прибыл первый отряд энергостроителей «Уралэнергострой» из 13 человек, в числе которых А. Поляковский, Е. Зеваков, М. Джужома и другие. Штаб разместился в частном доме по ул.Механизаторов, 10. Производство началось с подготовки территории строительства под жилье, пионерную базу, автодороги. Стройматериал доставлялся с Урала по железной дороге до Омска, затем его перегружали на баржи и доставляли в Сургут, проделав путь около 2600 км, по времени это занимало 30 суток. Причал и стройку соединяли грунтовые дороги, по которым можно было ездить только при низких температурах.

И еще знаменательная дата этого года: учреждено звание «Почетный гражданин города Сургута». Ко всему прочему, образован комитет по физической культуре и спорта исполкома Сургутского городского с депутатов трудящихся.

50 лет ушло в историю Сургутского городского молочного завода: в 1973 году он выдал первую продукцию.

45 лет со дня основания Сургутского мясоперерабатывающего завода, на основе которого в 1999 году создан ОАО Мясокомбинат «Сургутский».

35 лет со дня открытия музея в поселке Русскинские Сургутского района, в настоящее время – музей Природы и Человека им. А.П. Ядрошникова, создателя и вдохновителя – Почетного гражданина Сургутского района, заслуженного деятеля культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

20 лет назад построен и освещен в микрорайоне нефтяников Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» (с грошиками).


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Сегодня в 14:48, просмотров: 112, комментариев: 0
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