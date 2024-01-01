Как ушедший год оценили губернатор Югры и глава Сургута

Ушедший год на уровне Сургута и Югры оказался достаточно благополучным. Соответствующие итоги подвели и губернатор Наталья Комарова, и глава города Андрей Филатов. Что именно отметили главные политические менеджеры – в материале «НГ».

Как при оценке состояния экономики в стране за основу берется показатель ВВП, так в регионе и городе в первую очередь мы смотрим на бюджеты. Вообще в нормальных условиях обычно происходит следующее: в конце года принимается главный финансовый документ на следующий год (и еще два года в проекте), но по ходу дела бюджет обычно увеличивается и по доходам, и по расходам. В Сургуте бюджет-2023 уже был рекордным – 39,6 млрд рублей, а в итоге получилось 39,9 миллиардов. А на 2024 год показатели уже на старте выше – 41,2 млрд рублей. Снова рекорд.

«Сегодняшний бюджет выше бюджета уже завершающего 2023 года. Да, идем с дефицитом, но он полностью управляем. Практика показала, что мы умеем с этим справляться. Бюджет полностью соответствует всем публичным обязательствам. Мы продолжим реализовывать все важные городские проекты – ремонт дворов, дорог, внутриквартальных проездов», – отметил Андрей Филатов.

В Югре дела обстоят еще круче. Планировался бюджет 2023 года исходя из ожидания доходов в 287 млрд рублей, а итоговая цифра составила умопомрачительные 391,5 миллиарда. Предполагается, что в 2024 году окружная казна заработает почти 340 миллиардов рублей – через год посмотрим, будет ли превышение и побьет ли оно рекорды уходящего 2023-го.

При наличии такого количества денег можно решать проблемы. В Сургуте это вылилось в скорое завершение обеих действующих программ по сносу и расселению аварийного жилья. В городе на начало года в реестрах числились 147 домов и 915 живущих там семей. На данный момент 81 дом снесен, а 705 семей уже получили новое жилье. Осталось 210 семей, для которых новые квартиры уже закуплены. «Фиксируем: все жилье оплачено. Часть переоформлена, часть – в стадии переоформления. Жилого фонда Сургуту для завершения программы больше не требуется. Все приобретено. Оставшимся семьям в первом полугодии будет предложено жилье», – подчеркнул Андрей Филатов. На эти цели округ выделил Сургуту 6,4 млрд рублей в течение 2021-2023 годов.

Еще один пункт отдельной гордости для окружной и городской власти – дороги. В уходящем году в Сургуте кампания по ремонту раскинулась на площади почти в 300 тысяч квадратных метров. В том числе, была устранена вся колейность, которую зафиксировали на сургутских дорогах на момент начала 2022 года, а также постепенно наводится порядок на территории межквартальных проездов, которых рука ремонтника не касалась десятилетиями. Наталья Комарова обратила внимание, что в 2023 году округ направил в муниципалитеты 1,9 млрд рублей в виде субсидии на дороги, а в 2024 году эта сумма составит 3,2 млрд рублей. Кроме того, регион провел реконструкцию дороги между Сургутом и Лянтором, а строительство второго моста через Обь идет с опережающими темпами – ожидается, что его завершат в конце 2025 года.

Вообще было много успехов, касающихся Сургута: открытие первой на Урале и четвертой в России бесплатной школы программирования «Школа 21», открытие первой школы креативных индустрий, получение СурГУ федерального гранта в 100 млн рублей, строительство инфраструктуры для будущего НТЦ, возведение нового металлургического завода и многое другое. Кроме того, Сургут может войти в инфраструктурный проект века на федеральном уровне – строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Если это случится, и новая ж/д-артерия пройдет через наш город – это станет масштабным прорывом в его развитии.

И еще одна хорошая новость – весь год власти Сургута занимались модернизацией городской ледовой арены, чтобы принимать у себя большие соревнования. И вот Андрей Филатов объявил, что работа увенчалась успехом – «Ледовый дворец» готов проводить матчи чемпионата OLIMBET Всероссийской хоккейной лиги – Кубка Шелкового пути. Первый тест состоится 4 января – это будет благотворительная встреча ХК «Югра» и сборной Сургута. А 27 и 29 января впервые в нашем городе состоятся матчи высокого уровня – «Югра» сыграет против «Норильска» и красноярского «Сокола».