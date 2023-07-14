Скандал с парковочными местами в крупном жилищном комплексе выявляет масштабную проблему организации городских и частных платных пространств в Сургуте

Было общее, стало платное

Жильцы ЖК «Жемчужина Оби» в Сургуте устроили скандал из-за того, что их бесплатный подземный паркинг после долгого времени «вдруг» сделали платным. Теперь машиноместо можно только арендовать. По утверждению собственников, в момент приобретения квартир уполномоченные риелторы и сам застройщик – крупнейшая строительная компания региона «Сибпромстрой» – указывали, что данная опция оплаты не требует. Такая же информация ранее была размещена в рекламных материалах, говорят возмущенные жильцы. В своих сообщениях в соцсетях они ссылаются на то, что при заключении договоров купли-продажи недвижимости «им говорили менеджеры» о возможности бесплатного пользования автопаркингом, и никаких других юридических форм взаимодействия с управляющей компанией по использованию парковки они не получали и не подписывали. Жильцов ЖК «Жемчужина Оби» возмутило изменение правил пользования парковкой задним числом, они даже назвали действия управляющей компании «мошенничеством».

Вообще-то наличие подземного паркинга в сургутских жилищных комплексах – это само по себе почти чудо света, демонстрирующее долгожданный разворот строительной отрасли в сторону очевидно разумных и необходимых потребностей граждан цивилизованно парковать свои автомобили. Компания «Сибпромстрой» одной из первых внедрила в проекты жилищных комплексов подземные парковочные пространства, что повышает качество возводимого жилья и вызывает одобрение. Что же пошло не так в «Жемчужине Оби» и почему мы имеем дело не с частным случаем, а проявлением более широкой проблемы?

Позиция застройщика

Заместитель генерального директора компании «Сибпромстрой» Николай Епифанов объясняет ситуацию с другой стороны. На соответствующий вопрос редакции он сообщил, что жильцы комплекса «Жемчужина Оби» неоднократно занимали парковочные места, которые им более удобны, не имея на то юридических оснований.

Кроме того, с точки зрения застройщика, объект не может быть общедомовым имуществом, так как не все жильцы являются автовладельцами. Однако на содержание паркинга есть расходы – оплата освещения, уборки, охраны. Соответственно, решение брать аренду за машиноместа ожидаемо.

В связи с чем управляющая компания предлагает арендовать машиноместо за 5000 рублей в месяц и считает цену приемлемой, соотносящейся со средней по Сургуту. Корреспондент СИА-ПРЕСС проверил цены на аренду парковки на открытых сайтах. И, действительно, стоимость значительно разнится: в разных частях города она варьируется от 3500 до 6000 тысяч в среднем. Однако в некоторых ЖК аренда достигает до 9000 рублей в месяц.

При этом застройщик пойдет на уступки тем, кто успел до 28 июня забронировать квартиру – в этом случае автовладельцы будут оплачивать только расходы на содержание места.

«Все те жители данного ЖК, которые до 28.06.2023г. забронировали здесь квартиру, получают право оплачивать машиноместо по договору по цене себестоимости расходов на машиноместо — это ровно то, что компания «Сибпромстрой» и заявляла своим покупателям на стадии приобретения квартиры. Те наши покупатели, которые забронировали здесь квартиру после 28.06.2023г., будут оплачивать машиноместо на других условиях, а именно тех, которые будут актуальными на момент покупки здесь квартиры. На сегодняшний день эта цена составляет уже озвученные ранее 5000 в месяц в качестве арендной платы», – сообщил Николай Епифанов.

Кто успел – того и тапки

Организация парковочных пространств будет звучать в Сургуте – городе с одной из самых высоких автомобилизаций в стране – все чаще. Жильцам «Жемчужины Оби», как бы обоснованно они ни возмущались изменением условий пользования паркинга, в сравнении с большинством сургутян повезло: у них в комплексе хотя бы есть этот самый паркинг и, хочется надеяться, застройщик сумеет найти комфортное для своих инвесторов-покупателей решение. Ни в домах первых массовых серий, ни в большинстве новостроек последних тридцати лет, ни во многих новых жилищных комплексах нет никаких подземных парковок, а часто не предусмотрены парковочные места и на территории. Сургутские дворы и прилегающие к жилым домам проезды являют собой автомобильный хаос, живущий по единственному принципу: кто успел – того и тапки. Отсутствие каких бы то ни было правил организации внутридомовых пространств делает жизнь в сургутских домах не просто неприятной, но часто и небезопасной: драки за свободное парко-место стали обыденной строчкой полицейских сводок.

Как помочь жителям «Жемчужины Оби» и всем сургутянам? Как сделать город не сборищем озлобленных дикарей, а сообществом дисциплинированных граждан?

Решением проблемы стала бы детальная проработка общественных (как муниципальных, так и частных) пространств для организации движения и хранения автомобилей, что уместно сделать при разработке изменений в генплан Сургута. Многие специалисты и депутаты годами говорят о том, что Сургут должен провести малопопулярную, но необходимую реформу в этом направлении. А именно: организовать только одностороннее движение внутри жилых кварталов и возле общественных (учебных и медицинских) заведений. Организовать платные парковки для нерезидентов (то есть жителей других районов). Принять программу, стимулирующую владение гаражом или паркоместом (будут ли это дотации, или льготы – застройщикам или гражданам – вопрос требует экспертной проработки).

Создание парковочных пространств, с одной стороны, действительно требует чьих-то инвестиций - или граждан, или застройщиков, или властей, и, соответственно, экономически должно окупаться. С другой, владение автомобилем имеет свою цену, и цена эта не ограничивается его покупкой, заправкой топливом и страховкой. В условиях любого мегаполиса в цену владения автотранспорта включается его хранение - то бишь владение или аренда парковочного места. Парковочное место может быть капитальным или открытым, муниципальным или частным - но оно обязательно должно быть предусмотрено городской политикой и тем или иным образом предоставлено в пользование или владение владельцам транспорта.

Приступит ли городская власть к подобной реформе – это не вопрос возможностей, а вопрос времени. Перебороть превалирующую лемпенизированную позицию большинства граждан в этом вопросе будет трудно и для имиджа власти болезненно (недаром так робко городская администрация на протяжении десятилетий обсуждает проблему). Но... Удачный опыт Москвы показывает, что первоначальная ненависть жителей к властям постепенно сменяется удовлетворением и одобрением - настолько очевидны плюсы реформы парковочных пространств. У Сургута тоже есть определенный бэкграунд проведения реформ непопулярных (на первый взгляд), но необходимых и улучшающих качество жизни (в итоге) - имеется в виду набирающая обороты реформа городского общественного транспорта.

Очевидно одно: чем дольше будет откладываться эта реформа организации внутриквартального движения и парковочных пространств, тем чаще мы станем наблюдать скандалы, подобные случившемуся в ЖК «Жемчужина Оби». Независимо от того, спорят граждане с частным владельцем парковочного места или с муниципалитетом, борющимся с вандальной парковкой на газонах.