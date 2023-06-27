Эксперты рассказали, что нужно учитывать при полете с домашними животными

«Не с кем оставить кошку, поэтому решил взять ее с собой в отпуск. Какие есть нюансы путешествия с домашним питомцем?» − спрашивает читатель siapress.ru Михаил Мельников.

Отвечают эксперты Объясняем.рф:

Почти половина россиян путешествуют с любимцами. Чаще всего на машине, но некоторые предпочитают самолет. К полету питомцев нужно готовить заранее. На примере котиков делимся советами, которые помогут избежать частых ошибок.

Приезжайте в аэропорт за три часа до вылета. Животному выпишут посадочный талон и опломбируют клетку, если он летит в багаже. От веса кота зависит, как он полетит — в салоне или в багажном отсеке.

Нормы для провоза питомцев в салоне самолета следующие:

«Аэрофлот»:

— 8 кг — вес кота вместе с переноской;

— 126 см — размер контейнера в сумме трех измерений.

«Победа»:

— 8 кг;

— 96 см.

S7 Airlines:

— 10 кг;

— 120 см;

— для питомца весом до 23 кг вместе с переноской можно купить целое посадочное место.

Utair:

— до 10 кг — в мягкой переноске в качестве ручной клади;

— до 20 кг — на отдельном пассажирском кресле в жесткой переноске.

«Якутия»:

— до 8 кг.

Nordwind:

— до 8 кг;

— размеры переноски не должны превышать габариты 60 × 35 × 20 см.

«Уральские авиалинии»:

— до 8 кг;

— размеры переноски не должны превышать габариты 45 × 35 × 25 см.

Если животное слишком крупное, его оформляют как багаж. В грузовом отделении нормы значительно выше — до 50 кг. Проверьте условия размещения клетки, узнайте температуру в отсеке и правильно подготовьте переноску. Клетка должна быть крепкой и запираться на замок. Застелите дно влаговпитывающими салфетками и теплым пледом, чтобы животное чувствовало себя комфортно. Возьмите в полет любимую кошачью игрушку.

Для полетов по России

Нужен только ветеринарный паспорт с отметками о вакцинации. Обязательное условие — действующая прививка от бешенства. Ее нужно сделать в любой ветеринарной клинике не раньше чем за год и не позже чем за месяц до вылета. В течение двух недель перед вылетом покажите кота врачу в государственной ветклинике.

Для вылета за границу

Узнайте требования в посольстве принимающей страны. Питомец должен соответствовать правилам государства, которое вы посетите.