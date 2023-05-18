Преображение «Сандунов» может стать отличным опытом спасения старых зданий Сургута

Знаменитые сургутские «Сандуны» не просто были проданы за 55 млн рублей, которые пополнили бюджет города, но и само здание в будущем будет преобразовано в более качественный и не-совковый формат «Городских парилен». Если инвестор действительно реализует планы в презентованном виде, это может стать отличным опытом и примером спасения старого здания в Сургуте без изменения его сущности. Подробно об этом – в «О чем говорят» с Дмитрием Щегловым и Тарасом Самборским.

Д.Щ.: Меня зовут Дмитрий Щеглов. Это «О чем говорят. В первом эпизоде мы поговорили про дебиторскую задолженность сургутского бизнеса по земле и нюансы, которые с этим связаны, которые проистекают в то, как вообще город должен выстраивать свою политику относительно распоряжения землей, имуществом. Так что, посмотрите, если интересно. Сейчас поговорим про «Сандуны». История такая: вот наша баня в центре города, на ул. Декабристов… Декабристов или Дзержинского?

Т.С.: Это ул. Декабристов.

Д.Щ.: Да, на ул. Декабристов. Известное здание. Его пытались там продать в течение какого-то времени…

Т.С.: Ты же там гимназию заканчивал на ул. Декабристов. Как ты можешь забыть?

Д.Щ.: Моя гимназия, да, она ближе к бульвару Свободы. Ну, здание по моему детству очень памятное, кучу раз проходил мимо него и многие сургутяне тоже хорошо его помнят. И, значит, его пытались продать, потому что оно было нерентабельным, его оператор не хотел им заниматься, накопил долгов и его начали продавать. Продавать пытались за 110 млн рублей. В итоге продавали, продавали, ничего не получалось, не получалось. В итоге продали за 55 млн рублей, то есть дисконт составил 50 процентов.

Продали компании «Аврора». Это компания отличается от других тем, что она в Тюмени тоже выкупила местную баню, но она оказалась более древней, чем «Сандуны», там требовалась прямо полная реконструкция этой бани, но они этим занялись, это сделали, все сделали. В Сургуте в «Сандунах» потребуется провести только капремонт, и здание снова будет включено в оборот, называться это будет «Городские парильни». Там будет, собственно, сами парильни, будет СПА, будет ресторан, какие-то еще развлечения, то есть центр семейного отдыха. По крайней мере, так обещают инвесторы этого самого здания, этой самой компании. Ожидается, что осенью 2024 года она откроется, а с декабря откроются полноценно два этажа, то есть весь комплекс будет работать. Даже показали эскиз дизайн-проекта, можем приложить, показать, чтобы здесь появилось оно. Давай, обсудим, как развивается ситуация вокруг «Сандунов»? Удачно ли складывается эта история? Мы обсуждали, что продавать городское имущество надо с умом и пониманием. Как, зачем это происходит, как ты оцениваешь, как развивается история с «Сандунами» и будущими «Городскими парильнями»?

Т.С.: Мне кажется, что в данном случае это твердый зачет городской власти Сургута без всяких усложнений и оговорок, если в результате будет реализован тот проект, который инвесторам, этой компанией из Тюмени был презентован. Я думаю, что да, мы попросим смонтировать наш сегодняшний эфир таким образом, чтобы этот ролик прямо прошел, внутри был вшит, интересно посмотреть. Конечно, такие проекты, не смотря на то, что они частные и формально не имеют отношения к муниципалитету, власти должны протаскивать, генерировать, пиарить, презентовать и, в общем-то, в силу своих возможностей как-то отслеживать. Это как раз делает местную власть, простите за каламбурной, деятельной, заинтересованной в хорошем конечном продукте.

Собственно, одной из функций местной власти является привлечение инвесторов. Но поскольку в России экономика считается частной, не государственной, то как бы соответственно, частных инвесторов. Большинство инвесторов частный капитал и используют. Соответственно то, что произошло с «Сандунами» – это очень позитивная новость, это долгоиграющая, умирающая пластинка, вот эти «Сандуны», которые много лет находились на балансе Городских тепловых сетей.

ГТС вообще ничего не понимал, что с этими «Сандунами» делать, потому что это было какое-то исчадие адского совка. Я в «Сандунах» был один раз в жизни. Я не знаю, что нас туда затащило, но этого было достаточно. И я понял, что в такие помещения не надо заходить, это не экологично, это не безопасно, это просто не доставляет никакой радости. И это как раз такой характерный пример того, что власти не важно: муниципальные они, государственные, они не очень хорошо управляют теми объектами и теми сегментами, которые приспособлены исключительно для потребительского частного сектора. Наверное, асфальтированием дорог, строительством мостов, самолетов, наверное, каких-то инфраструктурных проектов должна заниматься власть, а вот управлением баней городская власть уж точно не должна заниматься.

И вот этот пример такой картиночный, на нем вообще можно преподавать какой-нибудь небольшой курс в университете по муниципальному администрированию управленческих процессов. Конечно, хотелось бы видеть хорошие презентации не только «Сандунов», теперь «Городских парилен», как этот бренд теперь будет называться, не знаю, будущего использования Дома пионеров или бывшего кинотеатра «Аврора», где тоже появился будущий инвестор, социализировать этот объект и вернуть его к жизни.

Д.Щ.: У нас уже есть целая компания в Тюмени, которая проводила реконструкцию старого здания. Это уже, какой прогресс-то начался, прямо любо-дорого смотреть. Надо только теперь еще найти компанию, которая действительно занимается реконструкциями и позвать ее на Дом пионеров.

Т.С.: Так для этого, что надо? Для этого надо нашему муниципалитету, прежде всего департаменту архитектуры и градостроительства поставить перед собой эту задачу: нам необходимо наконец очень креативно решить проблему с Домом пионеров, озаботиться этим именно профессионально. Я об этом говорил миллион раз. Дом пионеров, раз уж мы отвлеклись, но мы обсуждаем сейчас явления одного порядка, Дом пионеров – это очень не тривиальная, вызывающая и очень амбициозная задача для любого толкового архитектора.

В самом деле, опыт мировой и опыт российский, опыт той же Тюмени, опыт Ижевска возьмите, опыт Татарии очень сильный в вопросе реконструкции старых деревянных зданий, используйте его. Существуют архитектурные школы, бюро, существуют специалисты, существуют уже такие реализованные идеи, я видел в Екатеринбурге классную идею: тоже стоит деревянный абсолютно фасад, с каким-то сохраненным углублением, частью бывшей постройки, над ним надстроена стекляшка зеркальная, и вот эта игра ультрасовременной архитектуры с традиционным старым деревянным зданием очень здорово работает на городской ландшафт, очень здорово.

Я хочу сказать, что да, я веду разговоры с нашими городскими, с кем-то со строителями, с кем-то с архитектуры, они как-то не воспринимают, как какую-то идею, типа, а как там стекляшку с деревом, как это можно? Господи, поучите, почитайте книжки, там у вас это все преподавалось еще на первом курсе. И то, что с «Сандунами», да, муниципалитету повезло, потому что появился хороший инвестор, которому цена покупки в 50 млн, а не в 110 зашла, она показалась ему инвестиционно привлекательной. Должен ли был муниципалитет снижать продажную цену больше, чем в 2 раза? Наверное, видя какой-то предварительный результат, сейчас уже можно сказать, наверное, да. Потому что толку-то от этих «Сандунов».

Д.Щ.: Да, потому что ты можешь хоть за миллиард выставить, и никто у тебя не купит.

Т.С.: Разумеется. В случае, например, с Агентством воздушных сообщений я по-прежнему считаю, что пытаться просто так его продать, лишь бы продать, лишь бы получить сколько то там сот миллионов рублей, наверное, не надо, наверное, надо тоже как-то помониторить рынок, поискать такого покупателя, который бы развил и самому зданию дал новую жизнь и территории вокруг, а территория это все-таки очень важно, это как бы один из центров города, пересечение мощных автомобильных и пешеходных трафиков с обилием жителей, с обилием школ в этом районе, все это надо учесть таким образом, чтобы помещение Агентства воздушных сообщений работало в полную отдачу именно в социальном плане на город.

Я думаю, что, конечно же, наши городские чиновники тоже очень удовлетворены результатом с этими «Сандунами», потому что решено много проблем: они избавились от ненужного имущества, они получают хорошую картинку и хорошее наполнение, если оно таковым будет, подчеркнем, это им хорошо удается презентовать своим горожанам, это не плохо, они показывают свою нормальную деятельность. Все. Прекрасно. Состоялись бы еще «Сандуны», как «Сандуны», это уже второй вопрос, но, я думаю, что состоятся, потому что этому есть экономические предпосылки определенные.

Вот, кстати, насчет экономических предпосылок. Почему у нас в 90-х годах захирели все эти городские бани: на Нефтяников, вот эти «Сандуны» ни шатко, ни валко, еще у нас были какие-то бани. Я уже молчу про баню, в которой 15 лет был наш редакционный офис на ул. Северная. Моя версия такая: Сургут наш очень дачный город, сейчас у нас, по-моему, больше 60 тысяч дач, а 10-20 лет назад их тоже были такие же порядки. А соотношение к общей численности населения процент дачников был еще выше, и люди просто строили бани у себя на даче, то есть произошла качественная инфраструктурная революция в Сургуте. У нас город из деревянного превратился в нормальный, комфортабельный, с социальными удобствами, плюс люди, старые сургутяне понастроили себе дачи, и все эти общие бани стали не очень-то и нужны.

И небольшая кучка ветеранов, которые кричали, что им негде попариться, помнишь, у нас были войны целые с муниципалитетом за эту баню в микрорайоне Нефтяников, эта все-таки маленькая, небольшая кучка. Почему я думаю, что сейчас на подобный бизнес будет спрос возрастать, потому что население резко увеличилось за 20 лет, и это население другое, у него нет дач, у него дач со своими банями, а досуг как-то проводить надо. Кроме того, поменялась сама культура времяпревождения. Сейчас молодые люди, даже обеспеченные, не хотят обзаводиться таим вот обременителен, как дача, как дачный участок, тем более таким, как баня, и это привычки старшего поколения. Это новое поколение не прочь проводить досуг, в том числе в каких-то парильнях.

Культурно, если это будет бизнес, как это мы себе представляем по Тюмени, по московским «Сандунам», культурно это развитие Сургута. Тему всяких криминальных вещей, связанных, как это часто встречается с подобным бизнесом, мы не обсуждаем. Здесь уже вопрос культуры и качественного менеджмента этого объекта. Потому что есть не рестораны, а малина бандитская, а есть совершенно приличные заведения общепита, где никаким криминалом не пахнет и это только качество менеджмента этого бизнеса. Надеемся, что Сургуту в этом плане повезет. Поэтому твердый зачет. Ждем следующих интересных подобных проектов, которые бы нам презентовала городская администрация.

Д.Щ.: Да, мы будем за этим следить, как «Сандуны» станут «Парильнями». Посмотрим, насколько хорошо это получится. Надеемся, что будет хорошо. Что ж, подписывайтесь на наш канал на YouTube, читайте нас на siapress.ru. Через неделю снова встретимся, чтобы обсудить интересные вещи и события. До свидания! До новых встреч!

Т.С.: Спасибо всем! Пока! Друзья, короче, оказывается, есть такая статистика: 1 лайк – это 10 просмотров. Давайте будем нам помогать в YouTube собирать эти просмотры: вот каждый лайкает, каждому родственнику другу отправляйте ссылки на наши темы, мы обсуждаем интересные темы из нашей городской жизни, они актуальны и нам кажется, что это достойно того, чтобы аудитория наша, которая интересуется жизнью в городе, могла таким образом расширяться. Всем спасибо! Всем пока!