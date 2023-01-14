X Международный фестиваль искусств «60 параллель»: культурная перекличка северян

В конце XX века в Сургуте возникла идея затеять что-то вроде переклички городов и людей одной географической широты. 60 параллель северной широты – воображаемая линия, проходящая по поверхности северного полушария Земли, соединяющая огромные северные территории и народы. Так наш город, живущий на пределе природного комфортного обитания, стал создателем творческого движения, объединяющего города 60-й параллели. В 2013 году проект «60 параллель», принял эстафету от одноименной программы, в Сургутской филармонии в формате международного фестиваля искусств. Быстро став популярным и востребованным, фестиваль получил статус культурного бренда Югры, который не только знакомит публику с новыми именами, устраивает встречи с любимыми артистами, но и имеет важнейшее значение для объединения всего общества. Культура — мощный аргумент в деле сплачивания таких разных, но живущих вместе людей, независимо от наций, вероисповедания, рода занятий.

За десять лет незримая географическая линия подобно разноцветной гирлянде включала в программу фестиваля все больше участников, показывая разнообразие культурного наследия народов, стран и поколений. Создавая новую «культурную географию», организаторы фестиваля ежегодно презентуют совместные проекты творческих коллективов Сургутской филармонии и резидентов других городов и стран, расположенных на северной шестидесятой широте.

На Югорской земле выступали музыканты из России, Норвегии, Анкориджа, Эстонии, Швеции, США, Фарерских островов, республики Саха (Якутия). Помимо классических, традиционных жанров на фестивале представлены актуальные направления, начиная от музыки и театра, заканчивая живописью. Зрители побывали более чем на 30 концертах, выставках и спектаклях.

Кстати: Фестиваль «60 параллель» входит в Национальный календарь событий Федерального агентства по туризму. Лауреат Всероссийского конкурса в области событийного туризма V Всероссийской открытой Ярмарки событийного туризма Russian Open Event Expo в номинации «Культура».

«Участие в этом фестивале – это огромная честь для нашего оркестра, а также прекрасная возможность встретиться с коллегами, познакомиться с новыми веяниями в сфере искусства. Такое общение является мощным двигателем и катализатором для развития любых межкультурных отношений», — написал в книге отзывов Сургутской филармонии художественный руководитель и главный дирижер Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова, народный артист России Владимир Андропов.

Среди постоянных участников фестиваля — народный артист России Даниил Крамер, виолончелист, дирижер, композитор, рок-исполнитель Денис Шаповалов, классический гитарист, лауреат всероссийских и международных конкурсов Егор Свеженцев; автор и исполнитель этнических песенных текстов Вера Кондратьева, этномузыколог, фольклорист Кристина Руденченко; музыканты Фарерских островов — группа Yggdrasil, Хор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга; Государственный ансамбль скрипачей Республики Саха (Якутия) «Виртуозы Якутии», Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» им. Л. Зыкиной и другие коллективы, приезд в Югру которых во многом состоялся именно благодаря фестивалю.

Десятый фестиваль добавил в свой кейс Международный HIT-фестиваль иронической графики «Музыка 60 параллели». Художники-карикатуристы подготовили иронический трек-лист, понятный на всех языках мира на заданную тему: Север-Человек-Музыка-Искусство-Эксперимент. Выставка-симфония в исполнении профессиональных карикатуристов стала площадкой для диалога на северных широтах.

И пусть мы сейчас переживаем не самые простые времена, но, как сказал великий русский композитор Дмитрий Шостакович, «благодаря музыке вы найдете в себе новые неведомые вам прежде силы. Вы увидите жизнь в новых тонах и красках».

Справка: Куратором проекта с 2013 по 2022 год был заместитель директора Сургутской филармонии Андрей Чибирев. Андрей Валентинович был служителем культуры в самом высоком смысле слова. Умел говорить об искусстве увлекательно, с любовью и уважением. В июне 2022 года его не стало... Участники фестиваля разных лет вспоминают, что югорское гостеприимство и теплый прием вопреки суровым климатическим условиям во многом связывают с личностью чуткого куратора «60 параллели».