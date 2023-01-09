Просветительские проекты Сургутской филармонии охватывают слушателей от мала до велика

Важнейшим направлением в работе Сургутской филармонии остается просветительская деятельность и концерты для детей.

«Помимо традиционной концертной деятельности филармония ведет большую работу по эстетическому воспитанию детей и подростков. Наша задача – воспитание устойчивого интереса к музыкальному искусству, эмоционально-ценностного отношения к музыке и повышение слушательской культуры у подрастающего поколения, — рассказывает заведующая отделом просветительских и образовательных программ Мария Калюжнова. — Несмотря на достаточно большое количество разнообразных культурных мероприятий, концерты профессиональных коллективов классической музыки высокого уровня для детской аудитории являются не всегда доступными из-за ряда субъективных и объективных причин. Это не дает детям Сургута и Югры в полной мере осуществлять доступ и осваивать одну из главных составляющих мирового музыкального наследия – симфоническую и оркестровую музыку, так как именно «живое» исполнение оказывает наиболее сильное эмоциональное впечатление и не сравнимо с просмотром и прослушиванием видео и аудиозаписей».

Эстетическое воспитание подрастающего поколения средствами именно классического искусства приобретает особенно важное значение именно сейчас, когда массовое засилье поп- и рок- музыкальной культуры зачастую формирует у детей и подростков искаженные модели мира, а также мотивации, проявляющиеся затем в асоциальном и отклоняющемся поведении детей и подростков.

Уроки живой музыки

Особое и приоритетное внимание уделяется детской аудитории: в начале 2013 года директором филармонии была выдвинута идея и создан просветительский проект «Филармония для школьников» как необходимое и эффективное условие для доступа детской аудитории к лучшим образцам мировой музыкальной классики.

С 1 октября 2013 года Сургутская филармония начала осуществлять просветительский проект, в рамках которого впервые в округе учащиеся общеобразовательных школ получили возможность на бесплатной основе один раз в месяц и шесть раз в году посетить урок музыки в концертных залах МАУ «Сургутская филармония» и слушать классические произведения непосредственно в исполнении оркестров, а не в записи, что значительно улучшает качество образовательного процесса и воспитывает новое поколение югорчан, для которых посещение филармонических концертов будет привычным и в дальнейшем — необходимым условием полноценного культурного досуга.

Творческие коллективы и солисты Сургутской филармонии ежемесячно проводят 15-18 уроков, которые посещают около 7 500 школьников.

Филармония для дошкольников

Первый опыт проведения концертов для детской аудитории получил большой положительный общественный резонанс как среди школьников, так и среди педагогов, и с 1 декабря 2013 года был реализован просветительский проект «Филармония для дошкольников». Его цель пробудить у детей шести-семи лет интерес к музыке, научить ее слушать, познакомить со звучанием музыкальных инструментов, голосов, составами артистов. В репертуар входят детские сказки, а также интерактивная программа: игры, конкурсы, возможность попробовать сыграть на каком-либо инструменте

Справка: До 1 мая 2023 года запланировано семь филармонических уроков, для 1960 воспитанников.

Параллельно проекту «Филармония для школьников» с 1 октября 2016 г. МАУ «Сургутская филармония» совместно с департаментом образования Администрации города Сургута начала осуществлять культурно - просветительский проект «Творчество без границ», основанный на принципе «если школьник не идет в филармонию, значит, филармония идет к школьнику». Коллективы Сургутской филармонии несколько раз в месяц дают концерты на площадке самих образовательных учреждений. Проект предполагает проведение выездных концертов на площадках образовательных учреждений, что позволяет обеспечить доступность и высокое качество предлагаемых культурных продуктов для учащихся.

Справка: С осени 2022 по 1 июля 2023 года более 55 выездных филармонических уроков, которые посетят 5700 школьников.

Всероссийский виртуальный зал

В 2014 году Сургутская филармония стала участником одного из самых значимых проектов в рамках Года культуры в России «Всероссийский виртуальный концертный зал». «Всероссийский виртуальный концертный зал» – это система онлайн-трансляций, позволяющая жителям регионов слушать лучшие концерты из репертуара Московской государственной филармонии. Всероссийский виртуальный концертный зал стал одним из самых важных инструментов для первого знакомства с великими музыкальными коллективами. Виртуальный концертный зал расширяет аудиторию слушателей и делает классическое музыкальное искусство доступным для жителей отдаленных территорий страны. С января 2017г был в филармонии сформирован детский абонемент трансляций концертов (в записи) в рамках реализации проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал».

Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал»

В марте 2015 г. на базе МАУ «Сургутская филармония был открыт информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал». Это уникальный международный проект, воплощающий идею доступности крупнейшего собрания национального искусства. Благодаря компьютерным технологиям жители Сургута имеют доступ к богатейшей коллекции русского изобразительного искусства, к ценностям русской культуры, историческому и художественному прошлому России. Выставки-лекции проводятся на бесплатной основе для жителей города.

Абонемент для пожилых людей

В рамках реализации социальной политики в отношении граждан пожилого возраста с 1 октября 2013г в концертный план МАУ «Сургутская филармония был введен социально-просветительский проект «Абонемент для пожилых людей», целью которого является эстетическое и духовное развитие населения в сфере культуры, предоставление культурных благ и организация досуга пожилых людей.

Каждый концерт в исполнении солистов и коллективов филармонии – настоящий праздник для слушателей «Абонемента». Сургутяне пожилого возраста один раз в месяц посещали концерты Филармонии в рамках заключенных соглашений с общественными организациями города. Но в связи с очередными изменениями в законодательстве РФ с 1 января 2022 года подобные концерты должно быть исключительно на платной основе. Для того чтобы сохранить традицию, Сургутская филармония обратилась с письмом к народным избранникам, в частности к депутату окружной думы Михаилу Селюкову, который поддержал этот социально значимый проект. На финансирование «Абонемента» выделены необходимые средства, которые обеспечили регулярность проведения концертов в юбилейном сезоне.

В 2022 году филармонией заключены соглашения с 14 общественными организациями города:

- профсоюз работников здравоохранения РФ;

- геронтологический центр;

- ТОСы №21, 22 г, 26, 29 Сургута;

- городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов;

- Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения;

- общество «Старожилы Сургута»;

- «Социально-оздоровительный центр»;

- организация лиц, пострадавших от политических репрессий «Наша память»;

- Сургутская общественная организация инвалидов;

- профсоюз работников народного образования;

- Сургутское городское общество слепых.

Справка: До 1 июня 2023 запланировано проведение восемь концертных программ, которые посетят 1896 людей пожилого возраста.