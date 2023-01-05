Главные строительные итоги 2022 года в Сургуте

Как было ясно из итогов года по отставкам и назначениям в Сургуте, именно строительную отрасль в городе «трясло» больше всего. Тем не менее, какие-то проекты все же появляются, правда, больше «на перспективу».

Не успел завершится один крупный проект, связанный с Сургутом – большой перинатальный центр открыл свои двери в декабре 2021 года – как стартовали еще два. Оба регионального и даже отчасти федерального уровня – второй мост через Обь и научно-технический центр.

На старт строительства первого приехал весь цвет региональной элиты, плюс тюменцы – полпред президента в УрФО Владимир Якушев и гендиректор компании-генпорядчика «Мостострой-11» Николай Руссу. Мост в длину составит 1 758 метров (а со всеми подъездными дорогами мостовой переход будет в 45 км), по стоимости – более 60 млрд рублей. Работать на объекте будут около десяти тысяч человек, установленные сроки завершения – начало 2026 года, но уже обещают сдвинуть их на конец 2025 года. Пропускная способность сооружения составит 13 тысяч автомобилей в сутки – это благодаря четырехполосной ширине. Старый мост с двумя полосами по проекту рассчитан на 5 тысяч машин в сутки, а на практике их оказывается 16 тысяч, то есть речь идет о перегрузке в три раза. Ее и должен будет снять новый мост.

Если говорить об НТЦ, то пока Сургут на своих плечах (хоть и с софинансированием) ведет большую подготовительную работу. В район будущего научного и образовательного комплекса нужно подвести все коммуникации, а это дело непростое – попробуйте в правильном порядке, четко и по плану уложить тысячи километров труб, провести дороги, и так, чтобы подрядчики друг другу не мешали, и все произошло без переделок и в срок. Именно такие задачи сейчас решают в сургутской администрации. А в 2023 году должна начаться первая стройка, которая будет именно частью НТЦ – центр биомедицинских технологий.

Едва ли можно назвать важной стройкой создание «Школы 21» (бесплатная школа программирования от «Сбера») в Сургуте, потому как это просто адаптация помещения под нужды арендатора, хоть и большого и важного. Тем не менее, проект этот заметен, и его строительная часть должна была завершиться в 2022 году, чтобы в 2023 прошел первый набор будущих IT-специалистов. По аналогичному принципу (адаптация помещения) прошло создание в Сургуте Дома дружбы народов – проекта, который в городе обсуждали долгие годы, если не десятилетия. Стоит отметить, что он, оказывается, был довольно просто реализуем, причем без каких-то особых напряжений со стороны местной власти.