В 2022 году Россия действительно справилась с коронавирусом. Надолго ли?

Сейчас немногие вспомнят, что во второй половине 2021 года и в самом начале 2022-го одной из ключевых проблем России и мира был коронавирус. После пиковой и смертоносной волны, которая произошла осенью 2021 года, вирус ушел на спад, но возродился после новогодних праздников – крайне ненадолго. Вспомним его путь от главной новости 2020 – начала 2022 годов до почти незаметной проблемы, которая, может, нам еще устроит «веселье».

Еще осенью 2021 года по России и миру буйствовал штамм «дельта», отличавшийся свирепым нравом и высокой смертностью. Когда с той волной справились, к человечеству подошел новый штамм – «омикрон». По счастью, куда менее болезненный и смертоносный, но крайне стремительный. В Югре на начало января 2022 года выявляли жалкие 150 случаев в сутки. К началу февраля этот показатель составил 2 800 заражений в сутки. А буквально через неделю, на пике, эта цифра преодолела порог в 4 000 случаев. Для сравнения – на сегодня во всей России (не то, что маленькой Югре) находят меньше 3 000 новых заражений коронавирусом.

В течение всего февраля это было большой проблемой – несмотря на «травоядную» сущность нового штамма, количество случаев было столь большим, что создало очередной прецедент чрезвычайной нагрузки на медицинскую систему. По счастью, продлилось это недолго – буквально к концу февраля количество выявляемых заражений в Югре опустилось до 200-300 в сутки. Тогда же стало окончательно понятно, что для России и мира коронавирус – действительно меньшая из проблем.

Впрочем, совсем забывать о ней все равно не стоит. Коронавирус вернулся в августе. Хоть и не в таком мощном виде, как раньше, но все равно речь шла о почти 1 000 заражений в сутки. Благо, после предыдущих волн эта оказалась для уже повидавшей виды медицинской системы довольно легким испытанием, да и вирус за прошедшие полгода не отрастил себе новые «зубы» – в целом ковид люди переносили довольно легко. В группах риска остались только пожилые, беременные и совсем маленькие дети.

Это привело к скромному и сдержанному оптимизму, связанному с возможным превращением коронавируса в традиционную «сезонную» инфекцию, которую можно эффективно побороть вакцинацией. С учетом того, что и отечественные, и иностранные прививки от ковида показали и эффективность, и безопасность.

Хотелось закончить на этой позитивной ноте, но не следует забывать о некоторых факторах. Например – присущая многим расслабленность. Мол, если коронавирус перестал быть таким страшным, то можно и не прививаться. Это не так – текущая победа над ковидом заключается как раз в высокой степени иммунизации. Если забросить этот процесс, то можно нарваться на новые и весьма тяжелые волны заболевания.

Плюс – тревожные, хоть и неподтвержденные пока вести из Китая. В Поднебесной только успели отменить политику «нулевой терпимости» к коронавирусу, как появились слухи о невероятной вспышке эпидемии – якобы только за первые 20 дней декабря заразиться им могли до 250 млн человек, то есть 18 процентов от гигантского Китая. Так или иначе, страны вновь начинают вводить требования о тестировании людей, приезжающих из Поднебесной. Так что едва ли последняя страница явления под названием «коронавирус» в истории человечества закрыта.