Ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский не особо планировали подводить итоги года, но все же сделали это, взяв за основу ключевые тренды, которыми жил Сургут в 2022 году. Главные проекты города, его болезненные недостатки, над которыми нужно работать, и перспективы на ближайшее время – обо всем этом в итоговом выпуске.
А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения
Главные тренды Сургута 2022 года в итоговом выпуске «О чем говорят»
Сегодня в 17:37, просмотров: 137, комментариев: 0