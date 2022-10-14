16+
Логотип Сиапресс
USD  63,4917   EUR  62,5903  

Новости

Больше новостей
Вы поддерживаете идею отказаться от новогодних гуляний?
Комментировать
0
Создание агломерации для Сургута…
Комментировать
0
Ваше душевное состояние сегодня…
Комментировать
0
Больше опросов

«Сургутская агломерация» — значит, Сургут поглотит и район, и Нефтеюганск? Или зачем это вообще нужно?

Пять вопросов о смысле и практической пользе агломераций

«Сургутская агломерация» — значит, Сургут поглотит и район, и Нефтеюганск? Или зачем это вообще нужно?
Фото pixabay.com

В Югре появилась Сургутская агломерация. Туда вошли Сургут с районом, Нефтеюганск с районом и Пыть-Ях. Многие сразу подумали, что речь идет если не о мгновенном, то о перспективном объединении всех этих муниципалитетов, а другие, напротив, посчитали это административно-бюрократическими плясками безо всякого смысла. Чтобы прояснить ситуацию, редакция СИА-ПРЕСС максимально просто ответила на пять вопросов об агломерациях и их практической пользе.

1. Что такое агломерация?

Наиболее простое и распространенное определение агломерации – это компактное скопление населенных пунктов, объединенных интенсивными производственными, транспортными и культурными связями.

Бывают моноцентричные агломерации, которые формируются вокруг одного крупного города. Например, самая крупная в мире Токийская агломерация, или «Большой Токио», насчитывает более 37 млн человек. А бывают полицентрические агломерации, которые еще называют «конурбация». В России самый яркий пример такой – Кавказские минеральные воды, куда входят Пятигорск, Железноводск, Лермонтов, Ессентуки, Кисловодск, Предгорный. По всей видимости, Сургутскую агломерацию с пятью муниципалитетами и тремя городами в какой-то степени тоже можно охарактеризовать как конурбацию.

2. Это значит, что крупные города поглощают поселения помельче?

Нет. Наша российская мания объединять, укрупнять и централизовать все, что можно, к агломерациям отношения не имеет. Это все-таки созвездие нескольких населенных пунктов, каждый из которых в целом живет своей жизнью, принимает и исполняет собственный бюджет, выбирает (по мере возможностей) свою власть, но учитывает связи с соседями и координирует с ними некоторые решения.

3. Тогда в чем смысл агломераций?

Если предельно упростить, то весь смысл в понимании – если достаточно много людей ездит на работу и по другим делам между населенными пунктами, значит, запущены естественные агломерационные процессы, с которыми нужно работать.

Небольшой пример. В США существуют графства – административные единицы, схожие с нашими муниципальными районами. Агломерациями там считают те графства, между которыми катается работать от 25 процентов населения. Собственно, сейчас именно 25 процентов американцев работают не в том графстве, где живут.

Кстати, интересный и неочевидный факт. В США, где живет в два с лишним раза больше людей, чем в России, городов-миллионников в полтора раза меньше, чем у нас. Там – десять, у нас – 16. В США в миллионниках живут около 8 процентов населения, у нас – четверть. Зато в тех образованиях, которые в Америке статистически считаются алгомерациями (их там 900 штук), обитает около 90 процентов всего народа.

Возвращаясь к практическому смыслу агломераций. Благодаря объединению городов в сеть, основой которой является транспортная доступность (в России даже прописан предел – 90 минут от малого города до центра «метрополии»), там повышается общее качество рынка труда, товаров и услуг. В итоге жители условного Солнечного ездят на работу в Сургут, там же закупаются в крупном ТРЦ (который никогда в жизни бы не появился в их поселении), ходят в театр, лечат зубы в хорошей стоматологии, а потом возвращаются домой. Где тихо и спокойно. А жители Сургута ездят в свои дачи где-нибудь в Сургутский район. А мусор из всех этих городов увозят на полигон в Нефтеюганском районе. Вот это – агломерация.

4. Разве это справедливо – когда люди живут в маленьком городе, а пользуются инфраструктурой большого, которая построена не на их налоги?

Это серьезный вопрос. Выходит, что центральный город агломерации вкладывается в инфраструктуру, его жители несут полноценное бремя и затрат, и дискомфорта условного мегаполиса, а из соседних поселений приезжают на «все готовенькое», пользуются, а потом уезжают в свою тишь.

У этой проблемы есть и другая сторона медали. Люди из малых поселений приезжают работать в «метрополию», а значит, платят налоги в ее бюджет, а не того места, где живут. Впрочем, с нашей централизацией финансов в федерации и регионе это не столь страшный фактор.

А еще есть проблемы с разницей субкультур (между сельскими и городскими), и с раздробленностью управления (чье дело – содержать и модернизировать дорогу между Сургутом и Нефтеюганском?), и со многим другим. Собственно, для этого и создаются агломерации как административные структуры – чтобы разруливать трудности и перекосы.

5. Как управляются агломерации?

Общепризнанного и самого лучшего инструментария по этому поводу не существует. По большому счету, в Сургутской агломерации приняли механизм, который более-менее универсален – с созданием рабочей группы, в которую войдут по три представителя от пяти муниципалитетов. Этот орган будет заниматься координацией и выработкой конкретных решений, которые касаются интересов всей агломерации и отдельных ее членов. Правда, отдельного бюджета у этой структуры, разумеется, не будет, да и власти как таковой тоже – орган этот сугубо консультационно-совещательный. Но это явно лучше, чем: а) ничего б) централизация и объединение всех этих муниципалитетов в одну большую сургутскую администрацию.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:30, просмотров: 82, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте из окна выпала женщина, ее соседи слышали крики 1092
  2. В России впервые подтвердили гибель мобилизованных - пятерых мужчин из Челябинской области 751
  3. Сургутянку заставили оформить кредиты в 5 банках и перевести 6 млн рублей 718
  4. Сургутские кардиологи начали использовать отечественный препарат для лечения аритмии 687
  5. В Сургуте проводят ревизию гоголятников 666
  6. Вартовчанку поймали на фиктивной прописке 14 иностранцев в квартире 647
  7. Ударил и укусил за палец: югорчанин обвиняется в нападении на полицейских 542
  8. Югорчанина осудят за похищение светофорных аккумуляторов 540
  9. Выдача автокредитов сократилась в Югре за месяц на 3% 501
  10. Кредитные каникулы // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 469
  1. СМИ: в Югре начинается вторая волна мобилизации 38845
  2. СМИ сообщили о брони от мобилизации для сотрудников «Роснефти» в ХМАО 6446
  3. В Югре опровергли информацию о второй волне мобилизации 4811
  4. Наталья Комарова: заседания призывной комиссии в Югре будут проходить в прямом эфире 3126
  5. Врио военного комиссара ХМАО: повестки могут вручаться на рабочем месте 2074
  6. В карьере рядом с Сургутом утонул бывший инспектор ДПС 1858
  7. ​Смотрим и запоминаем 1852
  8. ​ЦБ планирует ужесточить условия по околонулевым ставкам 1758
  9. В Сургуте осудят жителя Пермского края за склонение подростка к употреблению наркотиков 1747
  10. «Танец с медведем» 1641
  1. СМИ: в Югре начинается вторая волна мобилизации 38845
  2. Путин объявил о частичной мобилизации 28330
  3. ​В России все еще существует альтернативная гражданская служба. Разбираемся, работает ли она во время мобилизации 15954
  4. Изменятся ли правила выезда из страны в связи с частичной мобилизацией? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 12737
  5. Ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации в РФ // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 8838
  6. Сургутские врачи вылечили пациента от рака последней стадии новыми методами терапии 8166
  7. СМИ сообщили о брони от мобилизации для сотрудников «Роснефти» в ХМАО 6446
  8. Сургутские военкоматы не раскрывают деталей мобилизации 6424
  9. В Нефтеюганске поймали двух проституток, отказавшихся возвращать деньги 5979
  10. Два одиночных пикета против мобилизации прошли в Сургуте 5300

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика