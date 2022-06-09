Какие лаборатории в Югре проверяют клещей на энцефалит?

«Начался сезон клещей. Везде говорят, что если вы сняли клеща с себя, его необходимо отвезти в лабораторию. Какие организации у нас выявляют, заразен клещ или нет?» – спрашивает югорчанин Степан Марьин.

Отвечает Роспотребнадзор Югры:

Если клещ присосался, снимать его следует особенно осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания. Нужно захватить клеща обернутыми чистым носовым платком пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов; место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон и т.д.); после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом или продезинфицировать руки.

Снятого клеща необходимо принести для исследования на зараженность инфекциями. В зависимости от результата исследования, корректируется экстренная профилактика, для этого в Югре функционируют пункты исследования клещей, снятых с людей:

Ханты-Мансийск

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре», г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д.72. Контактный телефон: 8(3467)359707

Лаборатория АУ «Югорский центр профессиональной патологии» - г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 1а

Лаборатория БУ «Окружная клиническая больница» - г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 40

Сургут

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме»,г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 5/1 (одноэтажное здание лаборатории во дворе)

Контактный телефон: тел. 8(3462) 550-153 доб.260,261,269

Режим работы: пн-пт с 8 ч 30 мин до 17ч 00 мин

ООО "ИНВИТРО" по всем адресам филиалов:

ул.Семена Билецкого,дом 2

ул. 50 лет ВЛКСМ,2/1

ул.Комсомольский пр.,13

пр.Мира 53

пр.Ленина 18

Тел.8( 3462)58-95-90

Нижневартовск

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, в Нижневартовском районе, в г.Мегионе и в г. Радужном», г. Нижневартовск, ул. Омская, д.15. Контактный телефон: тел. 8(3466)415619

Нягань

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г. Нягань и в Октябрьском районе», г. Нягань, ул. Строительная, д.9, корпус 4. Контактный телефон: тел. 8(34672)66755

Лаборатория БУ «Няганская окружная больница» - г. Нягань, ул. Загородных, 12

Поселок Игрим Берёзовского района

Лаборатория БУ «Игримская районная больница» - п. Игрим, ул. Кооперативная, 52

Мегион

Лаборатория БУ «Мегионская городская больница» - г. Мегион, ул. Нефтяников, 18/8

Радужный

Приёмный пункт Филиала ФБУЗ «ЦГиЭ» мкрн.2 дом.7

Когалым

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, г. Когалыме», 628415, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Сургут, ул.Кукуевицкого, 5/1;

ООО Лаборатория "Гемотест", г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 9, ул. Нефтяников, д. 5;

Лаборатория INVITRO на базе медицинского центра "Сибирское здоровье", г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 10 - 73

Лангепас

ООО "ЕЛЕНА МЕДИКАЛ СОЛЮШИНС" г.Лангепас, ул.Ленина д.20

ООО Клиника «Свой доктор» г.Лангепас, ул. Комсомольская, 2 Б/1

Покачи

ООО "МИЛЬТОНИЯ" г. Покачи, ул. Таежная, д.16, кв.58

Нефтеюганск

Лаборатория «Invitro» г. Нефтеюганск, 15 микрорайон, ул. Петухова, д. 4, п. 1 т. 8 (3463) 32-20-42

Югорск

Лаборатория БУ «Югорская городская больница», г. Югорск, ул. Попова, 29

Советский район

Лаборатория АУ «Советская районная больница», г. Советский, ул. Киевская, 33

Урай и Кондинский район

Лаборатория БУ «Урайская городская клиническая больница», ул.Ленина, 89

Пыть-Ях

Лаборатория "ГЕМОТЕСТ" г. Пыть-Ях мкр. 2-й 24 т. 8 (800) 550-13-13