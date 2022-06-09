16+
Логотип Сиапресс
USD  60,2282   EUR  63,9380  

Новости

Больше новостей
После 24 февраля ваше финансовое состояние...
Комментировать
0
Когда власти заявляют, что в сургутских водоемах купаться нельзя, они...
Комментировать
0
Железнодорожный вокзал Сургута надо...
Комментировать
0
Свой отпуск этим летом вы планируете...
Комментировать
0
Вы боитесь раскола в РПЦ?
Комментировать
0
Больше опросов

Куда нести клеща, который вас укусил? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Какие лаборатории в Югре проверяют клещей на энцефалит?

Куда нести клеща, который вас укусил? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: pexels.com

«Начался сезон клещей. Везде говорят, что если вы сняли клеща с себя, его необходимо отвезти в лабораторию. Какие организации у нас выявляют, заразен клещ или нет?» – спрашивает югорчанин Степан Марьин.

Отвечает Роспотребнадзор Югры:

Если клещ присосался, снимать его следует особенно осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания. Нужно захватить клеща обернутыми чистым носовым платком пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов; место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон и т.д.); после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом или продезинфицировать руки.

Снятого клеща необходимо принести для исследования на зараженность инфекциями. В зависимости от результата исследования, корректируется экстренная профилактика, для этого в Югре функционируют пункты исследования клещей, снятых с людей:

Ханты-Мансийск

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре», г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д.72. Контактный телефон: 8(3467)359707

Лаборатория АУ «Югорский центр профессиональной патологии» - г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 1а

Лаборатория БУ «Окружная клиническая больница» - г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 40

Сургут

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме»,г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 5/1 (одноэтажное здание лаборатории во дворе)

Контактный телефон: тел. 8(3462) 550-153 доб.260,261,269

Режим работы: пн-пт с 8 ч 30 мин до 17ч 00 мин

ООО "ИНВИТРО" по всем адресам филиалов:

ул.Семена Билецкого,дом 2

ул. 50 лет ВЛКСМ,2/1

ул.Комсомольский пр.,13

пр.Мира 53

пр.Ленина 18

Тел.8( 3462)58-95-90

Нижневартовск

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, в Нижневартовском районе, в г.Мегионе и в г. Радужном», г. Нижневартовск, ул. Омская, д.15. Контактный телефон: тел. 8(3466)415619

Нягань

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г. Нягань и в Октябрьском районе», г. Нягань, ул. Строительная, д.9, корпус 4. Контактный телефон: тел. 8(34672)66755

Лаборатория БУ «Няганская окружная больница» - г. Нягань, ул. Загородных, 12

Поселок Игрим Берёзовского района

Лаборатория БУ «Игримская районная больница» - п. Игрим, ул. Кооперативная, 52

Мегион

Лаборатория БУ «Мегионская городская больница» - г. Мегион, ул. Нефтяников, 18/8

Радужный

Приёмный пункт Филиала ФБУЗ «ЦГиЭ» мкрн.2 дом.7

Когалым

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, г. Когалыме», 628415, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Сургут, ул.Кукуевицкого, 5/1;

ООО Лаборатория "Гемотест", г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 9, ул. Нефтяников, д. 5;

Лаборатория INVITRO на базе медицинского центра "Сибирское здоровье", г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 10 - 73

Лангепас

ООО "ЕЛЕНА МЕДИКАЛ СОЛЮШИНС" г.Лангепас, ул.Ленина д.20

ООО Клиника «Свой доктор» г.Лангепас, ул. Комсомольская, 2 Б/1

Покачи

ООО "МИЛЬТОНИЯ" г. Покачи, ул. Таежная, д.16, кв.58

Нефтеюганск

Лаборатория «Invitro» г. Нефтеюганск, 15 микрорайон, ул. Петухова, д. 4, п. 1 т. 8 (3463) 32-20-42

Югорск

Лаборатория БУ «Югорская городская больница», г. Югорск, ул. Попова, 29

Советский район

Лаборатория АУ «Советская районная больница», г. Советский, ул. Киевская, 33

Урай и Кондинский район

Лаборатория БУ «Урайская городская клиническая больница», ул.Ленина, 89

Пыть-Ях

Лаборатория "ГЕМОТЕСТ" г. Пыть-Ях мкр. 2-й 24 т. 8 (800) 550-13-13


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:07, просмотров: 206, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. За 2022 год в Сургуте обещают устранить 60% колейности 752
  2. «Била кулаками, пинала ногами». Двое югорчан напали на полицейских 637
  3. Дольше всех на Урале живут югорчане 624
  4. ​Проект «ДУМАть и решать». Актуальное благоустройство // Богдан Гужва 603
  5. ​Югра договорилась о совместных проектах в сфере IT с Ассамблеей народов Евразии 592
  6. В Ханты-Мансийске пойман наркодилер: в его доме обнаружили килограмм синтетики 577
  7. ​Поддержка малого и среднего бизнеса в Югре достигла 1,5 млрд рублей 569
  8. История одного вокзала 505
  9. «Русские Витязи» приземлились в аэропорту Сургута // ВИДЕО 406
  10. На трех участках дорог в Сургуте перекроют движение в выходные 323
  1. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 7429
  2. Замерзающие вартовчане просят власти нагреть батареи в их квартирах 2334
  3. В Ханты-Мансийске выпал летний снег 1914
  4. Цены на вторичные квартиры падают - как и ставки по ипотеке 1813
  5. ​«Соцветие»: снова с нами // Антон Акулов 1686
  6. Югорчане по ночам не смогут ездить по мосту через Обь 1635
  7. Самолет Utair столкнулся с птицей при взлете в аэропорту Сургута 1618
  8. Салют над Мангазеей 1544
  9. Не только «Витязи»: сургутяне масштабно отпразднуют День города 1441
  10. В Югре с июня увеличили размер прожиточного минимума 1422
  1. Имя им — легион 10186
  2. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 7429
  3. ​Из адидаса в абибас 5767
  4. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 5620
  5. ​НГДУ, готовься! В Сургуте начнут отключать горячую воду 5187
  6. В Сургуте разбился мужчина, выпавший из окна многоэтажки 4256
  7. «Антивозрастные крема эффективны, но они не могут заменить похода к косметологу» 4151
  8. Лужайки кончились 3950
  9. Чиновница из Югорска обвиняется в слежке за предпринимателем 3760
  10. Наталья Комарова поручила разобраться, кто травит жителей Белого Яра по ночам 3548

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика