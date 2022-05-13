Доцент УрГЭУ рассказала, как санкции влияют на стоимость картошки, лука и моркови

Как влияют санкции на российские картошку, лук и морковь и почему цены на бананы и сахар остаются на высоком уровне даже урожайным летом, разбираемся вместе с кандидатом сельскохозяйственных наук, доцентом кафедры туристического бизнеса и туризма Уральского государственного экономического университета Розой Тимаковой. Недавно Роза Темерьяновна побывала в Республике Беларусь и лично убедилась, что в России сезонный скачок цен на овощи заметнее.

Как рассказывает доцент кафедры туристического бизнеса и туризма УрГЭУ Роза Тимакова, санкции повлияли на изменение цен на продукты питания в Республике Беларусь гораздо меньше, чем в России. Усредненная стоимость продуктовой корзины за первые три месяца этого года повысилась на 13%, чем за те же три месяца предыдущего года. Если проанализировать стоимости на товары за меньший срок — с февраля по март 2022 года, то продукты подорожали всего на 4,2%.

«Ни на один вид продукции в Белоруссии не наблюдается ажиотажного спроса, – утверждает доцент кафедры туристического бизнеса и туризма. – Возможно, это связано с тем, что в Белоруссии на душу населения приходится больше продукции, чем в РФ. Для сравнения: В Республике Беларусь молока — 828 кг, а у нас — 209. Аналогичная ситуация и с картофелем — 558 кг у соседней страны и 212 кг в России. В России же регулярно возникает бешеный спрос из-за повышения цен в феврале-марте».

По данным Росстата, за год цены на продовольствие в среднем выросли на 13,54%, а в марте по сравнению с февралем — на 6,73 %. Так, сахар подорожал на 44,04 %, крупа — 10,29 %, макароны — 7,35 %, овощи и фрукты — 14,22%.

Например, цена на лук репчатый выросла на 50,1%, на капусту белокочанную — 39,8%, полюбившиеся всем бананы — 31,5%, морковь — 29,5%, помидоры — 27,4 %, свеклу - 24,7%, груши — 21,2 %.

«При этом из плодоовощной продукции далеко не вся импортного производства, поставки которой прекратились из-за нарушения логистических связей или разрывов контрактов, – отмечает Тимакова. – Часть предприятий начала намеренно поднимать цены из-за роста доллара и евро на валютном рынке. Бизнесмены вкладывали в конечную стоимость своих товаров возможные риски, тем самым возлагали их оплату на плечи потребителей».

По словам кандидата сельскохозяйственных наук, изменение цен на сезонный товар зависит от периода его сбора. Когда получают большие урожаи, происходит насыщение рынка и резкое снижение цен, затем цены вновь повышаются.

Однако в 2021 году транспортные перевозки и импортная продукция: семенные материалы, уборочные комбайны, поливальные машины, упаковочный материал — подорожали, а природные катаклизмы: наводнение и засуха — участились, в следствии чего урожаи снизились. А значит, и сезонные продукты, даже в урожайный период, подорожали.

«То, что цены практически никогда не снижаются, связано с общеэкономической ситуацией: стоимость энергоносителей ежегодно увеличивается, инфляционные процессы не останавливаются, сезонная продукция, как и прежде, доходит до потребителя через посреднического звено, накладные расходы у сельхозпроизводителей растут. А, по печальным оценкам экономистов, в 2022 Россия занимает первое место по уровню инфляции в мире, – поясняет Роза Темерьяновна. – При этом плодоовощная продукция является продуктом массового постоянного спроса, соответственно будет востребована на потребительском рынке в любом случае».

На этот год осуществлять долгосрочные прогнозы по динамике цен доцент считает нецелесообразным: «Многое будет определять изменение политической ситуации, как будет проходить весенняя посевная, какова будет урожайность и другими факторами. Однако инфляция будет, и цены расти будут».

Чтобы контролировать собственные расходы на сезонные продукты, кандидат сельскохозяйственных наук советует покупателям тратиться не на экзотические фрукты и ягоды, а на «местные» культуры. Благодаря этому у отечественных сельхозпроизводителей появится стимул. Также активно будет поступать сезонная продукция из дружественных нашей стране государств, например из той же Республики Беларусь. Это значит, что и надежды на полное восстановление логистики товаров остаются, ведь это повлияет на снижение цен.