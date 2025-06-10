Россияне рассказали о своих игровых привычках и поделились мнением о создании отечественной консоли

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1748718010"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1749927559"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=mIRwY1MjeDDgdAismqVIU7aukagkYYBFBvZFFrwdCRonY9gKRn35uZGOYdVIpGA8FUBSKm9bAFMsOIFIOag5r32GsMg4WOCnqb0gb9vEfmw54T1tUlmHx+D8OO2pQjds"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=mIRwY1MjeDDgdAismqVIU7aukagkYYBFBvZFFrwdCRonY9gKRn35uZGOYdVIpGA8FUBSKm9bAFMsOIFIOag5r32GsMg4WOCnqb0gb9vEfmw54T1tUlmHx+D8OO2pQjds"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "2acce424c2321041990f8a2f4ac9226b.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdHUtEq"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdHUtEq"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-01 00:00:10"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-06-14 23:59:19"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1748718001"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1749927551"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=MOIhlLiICxlyCTSUI1orxCSUwrbUuqfBEjQpcaJU4miFxHqydMh6s/ycFkGwcsD/hLycG9S7yZN2+HpGKJtX5hZPvymwwf8eJZzC76aZ70Q4gQU78DZhJLLt/U0Hlpy3"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=MOIhlLiICxlyCTSUI1orxCSUwrbUuqfBEjQpcaJU4miFxHqydMh6s/ycFkGwcsD/hLycG9S7yZN2+HpGKJtX5hZPvymwwf8eJZzC76aZ70Q4gQU78DZhJLLt/U0Hlpy3"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "1c618564b0d41a4ba7be6581e3ea6451.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdHUtEq"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdHUtEq"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-01 00:00:01"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-06-14 23:59:11"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1748718001"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1749927551"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=MOIhlLiICxlyCTSUI1orxCSUwrbUuqfBEjQpcaJU4miFxHqydMh6s/ycFkGwcsD/hLycG9S7yZN2+HpGKJtX5hZPvymwwf8eJZzC76aZ70Q4gQU78DZhJLLt/U0Hlpy3"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=MOIhlLiICxlyCTSUI1orxCSUwrbUuqfBEjQpcaJU4miFxHqydMh6s/ycFkGwcsD/hLycG9S7yZN2+HpGKJtX5hZPvymwwf8eJZzC76aZ70Q4gQU78DZhJLLt/U0Hlpy3"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "1c618564b0d41a4ba7be6581e3ea6451.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdHUtEq"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdHUtEq"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-01 00:00:01"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-06-14 23:59:11"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1748718010"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1749927559"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=mIRwY1MjeDDgdAismqVIU7aukagkYYBFBvZFFrwdCRonY9gKRn35uZGOYdVIpGA8FUBSKm9bAFMsOIFIOag5r32GsMg4WOCnqb0gb9vEfmw54T1tUlmHx+D8OO2pQjds"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=mIRwY1MjeDDgdAismqVIU7aukagkYYBFBvZFFrwdCRonY9gKRn35uZGOYdVIpGA8FUBSKm9bAFMsOIFIOag5r32GsMg4WOCnqb0gb9vEfmw54T1tUlmHx+D8OO2pQjds"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "2acce424c2321041990f8a2f4ac9226b.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdHUtEq"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdHUtEq"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-01 00:00:10"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-06-14 23:59:19"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdHUtEq реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdHUtEq реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  79,1543   EUR  90,3666  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Как много россиян играет в видеоигры? // ОБЗОР СИАПЛЕЙ

Россияне рассказали о своих игровых привычках и поделились мнением о создании отечественной консоли

Как много россиян играет в видеоигры? // ОБЗОР СИАПЛЕЙ
Фото: freepik

Современный гейминг давно перестал быть просто развлечением, превратившись в масштабную культурную и экономическую индустрию. В мире насчитывается порядка 3,32 миллиарда активных игроков, а Россия занимает седьмое место по количеству киберспортсменов. О масштабах игровой индустрии, предпочтениях геймеров и отношении россиян к идее создания отечественной консоли – рассказали в опросе ВЦИОМ.

Играют все, почти…

Около 77% активных интернет-пользователей имеют опыт гейминга (для сравнения, в США вовлеченность составляет 78%). Из них 44% играют регулярно, а 33% относятся к категории бывших игроков. Каждый пятый респондент никогда не увлекался этим видом досуга.

Процент активных геймеры выше среди мужчин, молодежи, жителей городов и людей с высоким уровнем дохода. Миф о том, что игры – удел подростков, уже неактуален: благодаря развитию интернета и мобильных технологий гейминг охватывает все возрастные группы. А отсутствие игрового опыта более характерно для женщин, старшего поколения, сельских жителей и людей с низкими доходами.

Основные причины отказа от видеоигр – потеря интереса, изменение жизненных приоритетов, а также нехватка времени из-за работы или учебы. Финансовые и технические ограничения (например, отсутствие консоли или высокая стоимость игр) упоминаются реже. Те, кто никогда не играл, чаще всего объясняют это отсутствием интереса или непониманием смысла такого времяпрепровождения.

ПК или консоли?

В России геймерская культура традиционно развивалась вокруг персональных компьютеров. В 1990-2000-е годы ПК-игры стали для многих основным способом знакомства с миром видеоигр: пиратские диски, нелицензионные сборники и слабое присутствие зарубежных консолей на рынке сделали компьютер главным «окном» в эту вселенную. Сегодня 82% опрошенных подтверждают, что хотя бы раз играли на ПК или ноутбуке. Эта тенденция остается особенностью российского рынка: в мире и особенно в США консоли доминируют, хотя ПК-гейминг также показывает рост, но значительно уступает консолям.

Второе место по популярности занимают мобильные игры (63%), что отражает глобальный тренд: с распространением смартфонов и дешевого интернета мобильный гейминг стал не только массовым, но и самым прибыльным сегментом индустрии. В тройку лидеров также входят планшеты (27%), которые редко выступают основной игровой платформой, но часто используются как дополнительное устройство.

Интерес к консольному геймингу охватывает 27% опрошенных. Среди консолей лидирует PlayStation (24%), значительно опережая Xbox (9%) и Nintendo Switch (3%). Таким образом, российская игровая экосистема сегодня – это в первую очередь ПК и мобильные устройства, тогда как консоли остаются своего рода «премиальным» сегментом, ассоциирующимся с высоким статусом (владельцы консолей чаще имеют хороший материальный достаток).

При этом консоли занимают достаточно устойчивую нишу: каждый пятый опрошенный уже обладает такой платформой, а каждый восьмой планирует ее приобрести. Среди реальных и потенциальных покупателей преобладают мужчины, молодежь и геймеры.

Основные причины покупки консоли – возможность быстро отвлечься от повседневности, снять стресс, погрузиться в увлекательные сюжеты. Кроме того, консоли зачастую используются для совместных игр с друзьями и доступа к эксклюзивному контенту, которого нет на ПК.

Российская консоль: ожидания

Лишь 4% опрошенных хорошо осведомлены о государственной инициативе по созданию отечественной игровой консоли. Около 25% что-то слышали, но без подробностей, а 73% впервые узнали об этом во время опроса. Наибольшая осведомленность наблюдается среди мужчин, молодежи, владельцев консолей и активных геймеров – то есть основной аудитории игрового рынка.

Большинство интернет-пользователей (57%) поддерживают идею разработки российской консоли. Однако лишь четверть опрошенных верят, что она сможет конкурировать с PlayStation или Xbox по качеству, тогда как 40% считают, что отечественная платформа будет уступать зарубежным аналогам. Наибольший скепсис проявляют те, кто уже имеет опыт использования консолей.

Потенциальные покупатели ждут от российской консоли не просто «нашего ответа западным консолям», а полноценного устройства мирового уровня: с обширной библиотекой игр (68%), производительностью на уровне PlayStation и Xbox (66%) и поддержкой популярных сервисов, таких как Steam или PS Plus (59%). Ключевым фактором также остается цена: она должна быть значительно ниже, чем у зарубежных конкурентов (53%), а процесс покупки и оплаты игр – максимально удобным (48%).


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 16:03, просмотров: 84, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Благодарность Сталина детям 1189
  2. ​В Ядре центра Сургута построят дома до 26 этажей, но не больше 20% от всей застройки 625
  3. В Госдуме объяснили, какие заборы дачники должны ставить вокруг своих участков по новым правилам 543
  4. В Сургуте достроили новый корпус детсада «Журавушка» на 350 мест 523
  5. Югра подпишет соглашение с крупнейшим оператором гостиничного бизнеса в России, чтобы строить отели 505
  6. ​Тюменская область и Таджикистан нацелены на партнерство: от хлопка до высоких технологий 473
  7. ​В Ялуторовске открылся региональный сосудистый центр 443
  8. ​В Тюменской области запустили проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» 441
  9. ​На Губернаторских чтениях в Тюмени обсудили перспективы развития здравоохранения 428
  10. ​В Тюменской области готовятся к открытию новых безопасных пляжей 428
  1. Что делать, если не сдал ЕГЭ? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 2072
  2. ​Черепашья скорость, штрафы и запреты: что ждет самокатчиков в Сургуте 2051
  3. Для некоторых коммерческих клиник скоро настанет последний день работы в ОМС 1827
  4. Куда сходить в Сургуте на выходных 7-8 июня? // АФИША 1808
  5. ​Михаил Селюков: «Реакция на слова про «историческую родину мигрантов» показала, что вопрос созрел: жители Югры остро реагируют на эту тему» 1720
  6. За первый квартал 2025 года «Сургутнефтегаз» показал убыток почти в 440 млрд рублей 1711
  7. ​От «Соцветия» до концерта VIVA: как Сургут встретит День России и День города 1680
  8. ​Геннадий Онищенко призвал россиян не ездить в Турцию из-за вируса Коксаки. Эксперты с ним не согласились 1624
  9. В Сургуте иномарка на полной скорости влетела в автобус – есть погибший 1499
  10. В России может появиться аналог «Пушкинской карты», только для покупки книг детям 1467
  1. ​Югорчанам запретили держать дома львов, змей и даже сов 7464
  2. ​Сажайте по-человечески 6650
  3. ​От Лаоса до Барбадоса: где дешевле всего отдохнуть в 2025 году и почему поездка за границу может оказаться выгоднее 5695
  4. ​Треугольники судьбы 5535
  5. ​Родню оставьте дома 5494
  6. ​Новицкий прав 5417
  7. ​Прокатились ‒ и хватит 4599
  8. ​Разные площадки – разное мнение: читатели СИА-ПРЕСС высказались о переименовании Волгограда в Сталинград 4567
  9. ​Кино про родных: топ-5 фильмов к Международному дню семей 4530
  10. ​Для строительства планетария в Сургуте нужен не частный инвестор, а желание власти. Инвесторы нужны для рыночно емких проектов 3996

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика