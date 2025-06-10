Россияне рассказали о своих игровых привычках и поделились мнением о создании отечественной консоли

Современный гейминг давно перестал быть просто развлечением, превратившись в масштабную культурную и экономическую индустрию. В мире насчитывается порядка 3,32 миллиарда активных игроков, а Россия занимает седьмое место по количеству киберспортсменов. О масштабах игровой индустрии, предпочтениях геймеров и отношении россиян к идее создания отечественной консоли – рассказали в опросе ВЦИОМ.

Играют все, почти…

Около 77% активных интернет-пользователей имеют опыт гейминга (для сравнения, в США вовлеченность составляет 78%). Из них 44% играют регулярно, а 33% относятся к категории бывших игроков. Каждый пятый респондент никогда не увлекался этим видом досуга.

Процент активных геймеры выше среди мужчин, молодежи, жителей городов и людей с высоким уровнем дохода. Миф о том, что игры – удел подростков, уже неактуален: благодаря развитию интернета и мобильных технологий гейминг охватывает все возрастные группы. А отсутствие игрового опыта более характерно для женщин, старшего поколения, сельских жителей и людей с низкими доходами.

Основные причины отказа от видеоигр – потеря интереса, изменение жизненных приоритетов, а также нехватка времени из-за работы или учебы. Финансовые и технические ограничения (например, отсутствие консоли или высокая стоимость игр) упоминаются реже. Те, кто никогда не играл, чаще всего объясняют это отсутствием интереса или непониманием смысла такого времяпрепровождения.

ПК или консоли?

В России геймерская культура традиционно развивалась вокруг персональных компьютеров. В 1990-2000-е годы ПК-игры стали для многих основным способом знакомства с миром видеоигр: пиратские диски, нелицензионные сборники и слабое присутствие зарубежных консолей на рынке сделали компьютер главным «окном» в эту вселенную. Сегодня 82% опрошенных подтверждают, что хотя бы раз играли на ПК или ноутбуке. Эта тенденция остается особенностью российского рынка: в мире и особенно в США консоли доминируют, хотя ПК-гейминг также показывает рост, но значительно уступает консолям.

Второе место по популярности занимают мобильные игры (63%), что отражает глобальный тренд: с распространением смартфонов и дешевого интернета мобильный гейминг стал не только массовым, но и самым прибыльным сегментом индустрии. В тройку лидеров также входят планшеты (27%), которые редко выступают основной игровой платформой, но часто используются как дополнительное устройство.

Интерес к консольному геймингу охватывает 27% опрошенных. Среди консолей лидирует PlayStation (24%), значительно опережая Xbox (9%) и Nintendo Switch (3%). Таким образом, российская игровая экосистема сегодня – это в первую очередь ПК и мобильные устройства, тогда как консоли остаются своего рода «премиальным» сегментом, ассоциирующимся с высоким статусом (владельцы консолей чаще имеют хороший материальный достаток).

При этом консоли занимают достаточно устойчивую нишу: каждый пятый опрошенный уже обладает такой платформой, а каждый восьмой планирует ее приобрести. Среди реальных и потенциальных покупателей преобладают мужчины, молодежь и геймеры.

Основные причины покупки консоли – возможность быстро отвлечься от повседневности, снять стресс, погрузиться в увлекательные сюжеты. Кроме того, консоли зачастую используются для совместных игр с друзьями и доступа к эксклюзивному контенту, которого нет на ПК.

Российская консоль: ожидания

Лишь 4% опрошенных хорошо осведомлены о государственной инициативе по созданию отечественной игровой консоли. Около 25% что-то слышали, но без подробностей, а 73% впервые узнали об этом во время опроса. Наибольшая осведомленность наблюдается среди мужчин, молодежи, владельцев консолей и активных геймеров – то есть основной аудитории игрового рынка.

Большинство интернет-пользователей (57%) поддерживают идею разработки российской консоли. Однако лишь четверть опрошенных верят, что она сможет конкурировать с PlayStation или Xbox по качеству, тогда как 40% считают, что отечественная платформа будет уступать зарубежным аналогам. Наибольший скепсис проявляют те, кто уже имеет опыт использования консолей.

Потенциальные покупатели ждут от российской консоли не просто «нашего ответа западным консолям», а полноценного устройства мирового уровня: с обширной библиотекой игр (68%), производительностью на уровне PlayStation и Xbox (66%) и поддержкой популярных сервисов, таких как Steam или PS Plus (59%). Ключевым фактором также остается цена: она должна быть значительно ниже, чем у зарубежных конкурентов (53%), а процесс покупки и оплаты игр – максимально удобным (48%).