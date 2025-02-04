Обзор на приключенческую игру, которая учит дружить, любить и заботиться о природе

Приключенческие игры или адвенчура ‒ это один из основных жанров компьютерных игр, который представляет собой интерактивную историю с главным героем. Важными элементами здесь становятся повествование, исследование мира, а также решение головоломок и задач. Одной из таких игр является Snufkin: Melody of Moominvalley.

Несомненно, многие знакомы со сказками писательницы Туве Янссон о Муми-Троллях. Про маленьких фантастических героев также снимали мультфильмы, а в Москве и вовсе установили им памятник. Недавно, в марте 2024 года, норвежские разработчики Hyper Games выпустили игру, в которой встречаются знакомые с детства персонажи ‒ Хемуль, Малышка Мю, Привидение, Муми-папа и Муми-мама, а также главный герой ‒ Снусмумрик, которым вы будете управлять.

О чем игра?

По окончанию лета главный герой Снусмумрик покинул долину Муми-дол и вернулся туда лишь в следующем году с приходом тепла. Он договорился встретиться со своим другом Муми-Троллем у моста, однако, на месте встречи приятеля он не обнаружил. Что-то странное случилось и с самой долиной: река высохла, лес опустел, повсюду появились парки с запрещающими табличками и строгие охранники, следящие за нарушителями общественного покоя.

Дом Муми-мамы и Муми-папы

Оказывается, за время отсутствия Снусмумрика предприимчивый Смотритель построил платину, вырубил большую часть деревьев и установил целую сеть парков, которые портят неповторимый и сказочный мир Муми-дола. Убрать это недоразумение и спасти свою деревню попытался Муми-Тролль, однако, его поймали и заключили под стражу. Так, управляя Снусмумриком, игроку предстоит найти, освободить и вернуть своего друга, а также помочь жителям долины и наладить мир в поселении.

Понятный геймплей

В управлении игры легко разобраться: есть небольшое обучение, а также подсказки на протяжении всего прохождения. Главный герой бегает по местности, обходит и преодолевает препятствия, прыгает по кочкам, взбирается по скалам, перетаскивает предметы и взаимодействует с различными сказочными существами, используя мелодии.

Снусмумрик расчищает путь от семейства краба с помощью игры на флейте

Также игрок может исследовать открытый мир и заглядывать в каждый куст, чтобы получить звезды опыта, которые повышают уровень Снусмумрика. Они позволяют улучшить мастерство игры на музыкальных инструментах.

Изюминка игры

Нельзя пройти мимо и не отметить очаровательную акварельную графику игры. При прохождении нет никакой нагрузки на глаза от ярких и резких деталей. Все объекты изображены вручную, плавно и в нежных тонах.

Снусмумрик и Малышка Мю на поисках друга Муми-Тролля

Помимо этого, можно отметить музыку в игре ‒ это спокойные мелодии, при прослушивании которых «расплываешься» и переносишься в волшебный и добрый мир удивительных зверушек. Кстати, саундтрек к игре написала исландская группа Sigur Rós.

Вывод и субъективное впечатление

Несмотря на то, что игровой процесс занимает всего четыре часа, само впечатление от игры не отпускает меня вот уже несколько дней. Я прошла эту игру на одном дыхании, и уверена, что перепройду ее еще раз (возможно, не один).

Думаю, игра положительно скажется на детях, ведь:

‒ во-первых, игра учит доброте и любви к живым существам и природе, а также сопереживанию.

‒ во-вторых, здесь нет никакой жестокости, ненависти и негативного контента. От прохождения игры исходит лишь позитив и радость.

‒ в-третьих, игра создана на основе сказок, комиксов, книг и мультфильмов о Муми-троллях. Это подарок от фанатов для фанатов. Возможно, после игры вы захотите узнать побольше об этих сказочных существах.