В Нижневартовске таксист напал на ​экс-участницу шоу «Пацанки»

Экс-участница шоу «Пацанки» из Нижневартовска Ксения Булат рассказала о нападении таксиста. Девушка сообщила, что попыталась перевести оплату водителю через приложение, но оно зависло. Тогда мужчина отобрал телефон и заблокировал двери.

«Он заблокировал двери, выхватил у меня телефон и пытался сам перевести себе деньги. Я пыталась отнять телефон, он хватал меня за руки. Он говорил «ты обманываешь, я тебе не верю». В результате он попытался сделать перевод сам, увидел серый экран, швырнул мне телефон. Я его забрала и выбежала из такси», – сообщила вартовчанка у себя в соцсетях.

Ксения обратилась в полицию. По ее словам, силовики уже пообщались с таксистом. Девушка надеется, что водителя отстранят от работы.

Напомним, что ранее экс-участница «Пацанок» уже подвергалась нападению – две незнакомые женщины подошли к ней в магазине и в грубой форме потребовали с ними сфотографироваться. После отказа началась потасовка, в ходе которой Булат травмировали палец.