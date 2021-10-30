Участница шоу «Пацанки» из Нижневартовска заявила о нападении

Экс-участницу шоу «Пацанки» из Нижневартовска Ксению Булат подверглась нападению неизвестных женщин. По словам пострадавшей, к ней и ее мужу подошли две незнакомки и в грубой форме попросили сфотографироваться. Булат отказала, но дебоширок такой ответ не устроил – они начали преследовать горожанку и ее супруга. Об этом рассказали в Telegram-канале «Mash».

«Когда мы стояли на кассе, в фойе магазина нас поджидали две пьяные, незнакомые мне дамы, которые в агрессивной форме, с матами, грубо просили со мной фотографироваться. На что получили отказ», — заявила Булат, отметив, что после этого завязалась драка, из-за которой она травмировала палец.

СМИ сообщают, что горожанка уже написала заявление в полицию, силовики проводят проверку.