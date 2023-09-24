Средняя зарплата в нефтяной отрасли в Югре составляет от 68 до 138 тысяч рублей

В нефтегазовой отрасли в Югре больше всего получают инженеры, мастера и менеджеры. При этом, самый высокий доход могут получить специалисты, трудящиеся непосредственно на месторождениях, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на аналитиков сервиса HeadHunter.

«Ведущему инженеру службы по буровым растворам готовы платить от 320 тысяч рублей на руки. Старший мастер по сложным работам в КРС может рассчитывать на зарплату от 270 до 300 тысяч рублей. А начальнику в сфере геофизических исследований обещают от 240 тысяч», – говорится в сообщении.

При этом на сегодняшний день средняя заработная плата в нефтяной сфере варьируется от 68,9 до 137 тысяч рублей.

Напоминаем, что 21% трудоустроенных жителей ХМАО считают несправедливым, если их зарплата отличается от дохода коллег.