Югорские спасатели предупредили об опасности общения с медведями

В ГУ МЧС по ХМАО напомнили об опасности общения с дикими животными. Подкармливать их нельзя ни в коем случае, напомнили спасатели после того, как в югорских соцсетях появилось видео с вахтовиком и медвежонком.

«Сегодня некоторые тг-каналы в Югре опубликовали видео, как очевидцы на Самотлорском месторождении встретили очень обаятельного мишку. Косолапый был готов строить глазки вечность, лишь бы получить долгожданное угощение. Запомните! Ни в коем случае нельзя подкармливать диких животных!», - говорится в телеграм-канале ГУ МЧС по ХМАО.

Там добавили, что после того, как медведь получает пищу от человека, он теряет инстинктивный страх перед людьми. Это делает медведя непредсказуемым, смелым и опасным. Также следует помнить, что поведение диких животных может быть абсолютно непредсказуемым, даже если с виду они очень милые.

Ранее в соцсетях появилось видео, снятое на Самотлорском месторождении. Вахтовик увидел на дороге медвежонка и решил угостить его печеньем.