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18 югорчан утонуло с начала купального сезона

Спасатели рассказали, что югорчане чаще всего тонут во время купания в запрещенных водоемах поздно вечером

18 югорчан утонуло с начала купального сезона
Фото: unsplash

В МЧС Югры рассказали, при каких условиях люди тонут чаще всего. Как правило, трагически оканчивается купание после 21:00 в неподготовленных для этого водоемах. Отмечается, что за весь период в регионе произошло 23 происшествия на воде, при которых погибло 18 человек. Среди утонувших трое несовершеннолетних.

С пятницы по воскресенье минувшей недели в округе зарегистрировано девять подобных случаев, однако выжили только трое человек.

«Почему-то некоторые родители считают, что в местах для купания на мелководье безопасно, но это не так. Говорить о безопасности на неглубоких участках водоема слишком самоуверенно. Что же касается взрослых, то основная проблема трагедий на озерах и реках – это алкоголь. К сожалению, часто отдых на природе у людей сопровождается крепкими напитками. Спиртное очень сильно влияет на координацию и восприятие происходящего вокруг. Зачастую именно отдых на берегу в нетрезвом виде приводит к трагическим последствиям как для самих взрослых, так и для детей, которые в это время предоставлены сами себе», – подчеркивают в ведомстве.

Напомним, что ранее за купание в неположенных местах оштрафовали 22 сургутян.


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Сегодня в 14:09, просмотров: 67, комментариев: 0
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